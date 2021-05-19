Эффект Рамбуйе: Марин Ле Пен как соперник президента Макрона на выборах 2022 года

Ле Пен считает правительство Франции «вобравшим в себя худшие черты правых и левых»

Во Франции за год до президентских выборов ощутимо вырос рейтинг лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая имеет реальный шанс стать в 2022 году президентом Пятой республики.

Социологический опрос, проведенный в конце апреля, после убийства в парижском пригороде Рамбуйе 36-летним тунисцем сотрудницы полиции, показал, что рейтинг Марин Ле Пен вырос сразу на 8% – до 35%. Популярность президента Макрона колеблется также вокруг 35%.

Газета Le Figaro назвала скачок рейтинга основного конкурента президента «эффектом Рамбуйе», отметив, что рейтинг Ле Пен вырос во всех социальных группах: среди сторонников крайне левых – 25%, (+ 14), левых – 19% (+ 7), правых – 35%, (+ 6), среди тех, кто не определился, – 3% (+ 12).

Велики симпатии к лидеру «Национального объединения» среди военных и полиции. Опрос, опубликованный Центром политических исследований Cevipof, показал, что в первом туре президентских выборов за Ле Пен проголосовали бы 44% полицейских и военных, во втором туре против президента Эмманюэля Макрона – 60%.

Среди действующих полицейских поддержка Марин Ле Пен достигает 74%. 48% полицейских говорят, что Ле Пен «понимает проблемы таких людей, как мы», по сравнению с 13%, которые говорят то же самое о Макроне.

Такая поддержка Ле Пен в силовых структурах вполне объяснима. В прошлом году 8719 французских полицейских были ранены, 11 офицеров убиты. Каждый час во Франции полицейский офицер подвергается нападению во время дежурства. Регулярно подвергаются также нападениям работники скорой помощи и пожарные команды, когда они пытаются войти в «исламистские зоны» городов.

11 марта в прямом эфире телеканала BMFTV Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах сформирует правительство национального единства с участием всех политических сил. Нынешнее правительство Ле Пен считает «вобравшим в себя худшие черты правых и худшие черты левых».

Ядерный электорат Марин Ле Пен остаётся прежним. Это люди, относящиеся к низам среднего класса, живущие в небольших городах и не сумевшие адаптироваться к процессам глобализации низкоквалифицированные рабочие, «синие воротнички», безработные, для которых мигранты являются прямыми конкурентами на рынке труда.

На президентских выборах 2017 года одной из ошибок Ле Пен была её агитация за возврат к франку, она не учла, что эта идея не пользуется поддержкой у широкого круга избирателей. Сегодня, как заявил соратник Ле Пен, заместитель председателя «Национального объединения» Джордан Барделла, «вопрос о выходе из евро больше не стоит». В мартовском эфире BMFTV Ле Пен подчеркнула, что хочет не выйти из Евросоюза, а изменить его в лучшую сторону, вернув часть полномочий национальным государствам – членам ЕС.

Свою программу Марин Ле Пен выстраивает вокруг идеи «локализма» – приоритета интересов провинциальной и сельской Франции, местного бизнеса, культурной самобытности регионов. Эта избирательная платформа стала откликом на выступления «жёлтых жилетов». В программе Ле Пен появился обширный экологический раздел, в частности призыв сохранить французскую атомную энергетику.

По мнению политолога Бенжамена Мореля, «Марин Ле Пен смогла взволновать социал-демократический электорат». Все больше левых избирателей, сторонников «Непокоренной Франции», а также социалистов и экологистов намерены если не поддержать Марин Ле Пен, то хотя бы отказаться от голосования за Макрона в случае повторения их избирательной дуэли 2017 года. Отдать предпочтение Ле Пен перед Макроном во втором туре могут и сторонники правоцентристских республиканцев, пишет Le Figaro.

Фонд имени Жана Жореса в обширном аналитическом докладе сформулировал в качестве условия победы Марин Ле Пен в 2022 году раскол так называемого республиканского фронта (Front républicain) – происходящего во время выборов объединения левых и правых партий против сторонников Ле Пен, представляемых противниками республиканского строя. Подобные коалиции составлялись ещё во времена Третьей республики.

Эксперты Фонда имени Жана Жореса отдают должное гибкой избирательной стратегии команды Марин Ле Пен. «В 2017 году она получила треть голосов во втором туре, несмотря на провальную кампанию в перерывах между выборами, – говорится в докладе Фонда. – Поскольку до следующих президентских выборов остается чуть больше года, мы считаем окончательную победу Марин Ле Пен значительной возможностью».

Возможность победы Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года признал и действующий министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр. В интервью BFM TV он сказал: «Избрание Марин Ле Пен, как всем известно, является политической возможностью. Её необходимо побороть. Побороть с помощью идей, убеждений, результатов…»

Однако время работает на Марин Ле Пен. «Кризис в области здравоохранения, несомненно, является величайшим потрясением, которое наша страна знала со времен войны в Алжире: 82000 смертей, экономическое и социальное кораблекрушение, разрушение многих профессиональных категорий, уничтожение свобод, в частности свободы передвижения», – пишет обозреватель Le Figaro Максим Тандонне.

Помогает Ле Пен и то, что 70% французов не нашли в макроновском «Плане восстановления» (France Relance) потенциал решения экологических задач, борьбы с безработицей, быстрого восстановления экономики, а 80% сомневаются в позитивном эффекте этого плана лично для себя. Кампанию по вакцинации посчитали слишком затянутой 75% опрошенных (по состоянию на февраль 2021 г.).

Недоверие большинства французов к правительству Макрона, «эффект Рамбуйе» и грамотная стратегия Марин Ле Пен повышают её шансы на победу в 2022 году.