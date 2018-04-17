Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нельзя проверить»: Москва и Вашингтон дали несовместимые описания ракетной атак...
Совбез РФ: ради мира Россия готова сотрудничать со всеми странами, независимо от...
Посольство РФ: обвинения Лондона в кибератаках являются примером безрассудной по...
Верховная рада планирует заменить бесплатное питание для детей-чернобыльцев день...
Главная / В мире

«Эффект пробирки Пауэлла»: почему Германия не стала участвовать в ударе США по Сирии

17 апреля 2018, 14:54  •  83 • В мире
Министр иностранных дел и президент Германии выступили за диалог с Россией. По мнению немецкого внешнеполитического ведомства, Москва может внести конструктивный вклад в решение сирийского конфликта. Берлин, в отличие от Лондона и Парижа, не стал участвовать в авиаударе США по Сирии 14 апреля 2018 года, но на словах поддержал акт агрессии. При этом ряд германских политиков открыто осудили атаку коалиции на САР. С чем связана особая позиция Берлина, выяснял RT.
 
Ангела Меркель © Fabian Bimmer / Reuters
 

«Не перекрутить спираль напряжённости»

Министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот призвал европейские страны строить отношения с Москвой, основываясь на открытом диалоге, сплочённости и единстве, избегая «антироссийских рефлексов». Статья Рота в немецкой газете Die Welt появилась на фоне ряда противоречивых заявлений в адрес России, сделанных представителями немецкого руководства в последние несколько дней.

Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против демонизации Москвы.

«Мы не должны Россию в целом, страну и её народ объявлять врагами... Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков», — заявил президент ФРГ изданию Bild am Sonntag 15 апреля 2018 года.

Днём ранее лидер фракции баварского «Христианского социального союза» в бундестаге Александер Добриндт заявил, что Германия несёт особую ответственность за налаживание отношений с Россией.

Ведущий партнёр «Христианско-демократического союза» Ангелы Меркель в интервью Funke Media Group выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций и заявил, что важно «не перекрутить спираль напряжённости».

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес также выступила за сотрудничество с нашей страной.

«Убийства и смерти в Сирии можно остановить только дипломатическим путём, при участии России», — заявила она, комментируя ракетные удары США, Франции и Великобритании по сирийской территории.

На страницу галереи
«Оказали давление»: ОЗХО ушла от ответа на вопрос о выводах лаборатории в Шпице по делу Скрипалей

С таких же позиций выступил лидер ещё одной парламентской партии — праволиберальных «Свободных демократов» — Кристиан Лиднер. Он подчеркнул, что Сирия стала «пороховой бочкой», способной вызвать конфликт международного масштаба.

Представители левой партии Die Linke и правой «Альтернативы для Германии» осудили авиаудары по Сирии, назвав их нарушением международного права.

«Нам остаётся лишь надеяться, что Москва будет реагировать более разумно, чем Вашингтон, Лондон и Париж», — отметила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Равновекторная политика»

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, как и Штайнмайер, представляющий СДПГ, поддержал авиаудары по Сирии. Однако и он считает, что сирийский вопрос нельзя решить без России.

«Мы ожидаем конструктивного вклада со стороны России. В том числе и в решение сирийского конфликта», — заявил Маас в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

Правда, позже в эфире телерадиокомпании ZDF он обвинил Москву в кибератаке против немецкого правительства в декабре 2017 года и призвал РФ «изменить своё поведение».

«Хайко Маас и Штайнмайер — это политики двух разных направлений, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Если Штайнмайер — это политик, ориентированный на здравый смысл, понимающий важность отношений с Россией как с приоритетным экономическим партнёром, то Маас, как отмечают эксперты, принадлежит к другому лагерю, для которого важна не столько экономика, сколько идеология и верность либеральным ценностям».

  • Хайко Маас и Франк-Вальтер Штайнмайер
  • globallookpress.com
  • © Emmanuele Contini
Война в Сирии бьет по рейтингам в Лондоне и Париже

Однако прозападный политический курс и необходимость дружбы с Востоком как источником углеводородов, перспективным рынком для немецких товаров и объектом вложения инвестиций уравновешивают друг друга — это сказывается на всей немецкой внешней политике, полагают эксперты. 

«Хайко Мааса нельзя назвать сторонником дружбы с Россией, но и он должен считаться с огромной заинтересованностью немецкого крупного бизнеса, который жаждет улучшения отношений с Москвой и прекращения санкционной политики, поскольку от этой политики бизнес несёт большие убытки», — отметил в разговоре с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По словам Камкина, ключевая особенность немецкой внешней политики — это равновекторность.

«С одной стороны, Германия очень плотно интегрирована в НАТО и ЕС, но с другой — экономические интересы тянут её на восток» — отметил Камкин.

Уклонились от участия

Одним из примеров такого подхода, по мнению экспертов, может служить позиция Берлина в отношении ударов американской коалиции по Сирии 14 апреля 2018 года. Германия, хотя на словах и поддержала атаку США, Великобритании и Франции, от участия в военной операции воздержалась.

«Это эффект пробирки Пауэлла, — считает Камкин. — Все здравомыслящие люди понимают надуманность обвинений, выдвигаемых американцами. Участвовать в такой провокации Германия не хочет, тем более что последствия этих импульсивных шагов непредсказуемы».

Атака на Хомс: СМИ сообщили о новом ракетном обстреле военной базы в Сирии

Однако, как подчёркивает политолог, Германии и «чисто физически» трудно было бы принять участие в авиаударах по Сирии.

«Особой мощи у Германии нет, базы расположены далеко, своего авианосного флота нет. К такому типу боевых действий, который применялся в Сирии, Германия значительно меньше готова, в отличие от тех же Франции и Великобритании», — отмечает Камкин.

Ещё одной причиной того, что Берлин не оказался в первых рядах застрельщиков войны на Ближнем Востоке, по мнению политолога, стал обозначенный в конституции курс страны на мирное разрешение международных конфликтов.

Единственной военной акцией НАТО без мандата ООН, в которой принимал участие бундесвер, стали бомбардировки Югославии в 1999 году. Однако, как отмечают эксперты, Балканы для Берлина — традиционная зона особых интересов, в отличие от Ближнего Востока.

В этом регионе ФРГ старается не использовать свои вооружённые силы. В 2003 году бывший в то время канцлером Герхард Шрёдер отказался поддержать интервенцию в Ирак.

По мнению Бондаренко, учитывая этот исторический опыт, США даже не пытались привлечь Германию к коалиции для удара по Сирии. 16 апреля 2018 года официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что приглашения принять участие в операции от США не поступало.

«Трамп, видимо, рассудил, что двух-трёх союзников будет вполне достаточно», — подчеркнул эксперт.

Глас народа

Однако позиция немецкого правительства, поддержавшего нападения США на Сирию и выступающего за давление на РФ, не совпадает с мнением большинства немцев. 

Согласно опросу общественного мнения, проведённому исследовательским институтом Forsa на прошлой неделе, половина жителей Германии считают Соединённые Штаты виновными в ухудшении отношений России и Запада. Кроме того, 55% немцев поддержали постепенную отмену экономических санкций против РФ и только 16% выступили за их усиление.

Каталония снова требует независимости от Испании

По данным опроса социологической службы Emnid, состоявшегося после прошлогодней атаки США на сирийскую авиабазу Шайрат, 59% немцев сочли такие действия США неправильными. Спустя год настроения общества почти не изменились. По данным опроса исследовательского центра Forschungsgruppe Wahlen, опубликованного 13 апреля 2018 года, 58% немцев были против интенсификации военных действий США в Сирии.

«Чем дольше Берлин будет придерживаться проамериканского курса конфронтации с Москвой, тем больше немцев будут этим недовольны», — считает Бондаренко.

По его словам, это выразится в укреплении партий, выступающих за сотрудничество с нашей страной, в первую очередь «Альтернативы для Германии», к которой уходит электорат германского канцлера — немецкие консерваторы.

«Если брать политический ландшафт Германии, то позиция Меркель является наиболее воинственной из всех политических сил, — отмечает Камкин. — Социал-демократы нацелены на более мирное решение задач, а наиболее проассадовская и пророссийская позиция сформирована у партии «Альтернатива для Германии».

Так, 16 апреля 2018 года представитель руководства фракции в бундестаге Ханс Йорг Мюллер заявил, что химическая атака в городе Дума, ставшая предлогом нападения западной коалиции на Сирию, вероятнее всего, была «операцией под ложным флагом» западных держав.

  • Сирийские беженцы в Германии
  • Reuters

Война в Сирии привела к волне беженцев, значительная часть которых (более 1 млн человек) вместе с мигрантами из других стран Ближнего Востока в 2015 году осела в Германии. Как отмечают эксперты, эта проблема и методы её решения значительно сказались на поддержке Ангелы Меркель, партия которой на выборах в сентябре 2017 года получила наименьшее число голосов за всю историю ФРГ.

«Это свидетельствует о слабой поддержке самой Меркель, поэтому участвовать в сомнительных военных авантюрах — значит дальше понижать рейтинг электорального доверия, — считает Камкин. — Сейчас ближайшая задача правящей коалиции — продержаться ближайшие два года, на которые рассчитан новый коалиционный договор. Поэтому во внутренней и внешней политике главное — не делать резких движений».

Как полагает эксперт, от Германии не стоит ждать в краткосрочной перспективе антироссийских шагов, но активное сближение с Москвой инициировать Берлин также не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
83
Источник
Похожие новости
17 апреля 2018, 14:54
«Эффект пробирки Пауэлла»: почему Германия не стала участвовать в ударе США по Сирии
17 апреля 2018, 11:39
«Борьба с американским истеблишментом»: остановит ли Трамп введение новых санкций против России
16 апреля 2018, 22:39
Нравы «вашингтонского болота»: как ФБР дестабилизирует внутреннюю и внешнюю политику США

17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
16 апреля 2018, 19:24
Арсенал ответных мер: Госдума рассмотрит закон о контрсанкциях в отношении США до конца весенней сессии
16 апреля 2018, 19:24
«Оказали давление»: ОЗХО ушла от ответа на вопрос о выводах лаборатории в Шпице по делу Скрипалей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 апреля 2018, 17:39
Авианосцы и «Томагавки» против «Бастиона» и «Калибров». Чем Россия может ответить на ракетный удар США по Сирии
14 апреля 2018, 20:52
3a нас отомcтили в Cирии
12 апреля 2018, 03:40
Coбака Петра Пopoшенко
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
14 апреля 2018, 18:24
Ракеты США ударили, но получили мощный отпор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.