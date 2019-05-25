Эффект присутствия: Трамп рассказал об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке

США направят на Ближний Восток дополнительный контингент — около 1,5 тыс. человек, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют такое решение необходимостью «защиты от иранской угрозы». Как сообщили в Пентагоне, около 600 человек будут заниматься обслуживанием зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также в регионе появится ещё одна эскадрилья американских истребителей. Как утверждают в ведомстве, военнослужащих не планируется размещать в Сирии или Ираке. По мнению экспертов, США намерено провоцируют Иран, чтобы иметь возможность расширить военное присутствие в регионе.

США направят на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы хотим иметь возможность защитить себя, — сказал он. — Мы собираемся отправить на Ближний Восток относительно небольшой контингент — в основном c оборонительной целью».

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку на Ближний Восток 1,5 тыс. военных.

«Пентагон сообщил конгрессу, что я удовлетворил просьбу командующего войсками об отправке около 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих и средств защиты в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, чтобы улучшить защиту наших сил. Это разумный ответ на вероятные угрозы со стороны Ирана», — написал Шанахан в Twitter.

The @DeptofDefense has informed Congress I approved the combatant commander's request to deploy approximately 1,500 additional troops & defensive capabilities to the @CENTCOM area to increase our force protection posture. This is a prudent response to credible threats from Iran. — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) 24 мая 2019 г.

Накануне, 23 мая, Трамп заявлял, что пока не собирается увеличивать число военнослужащих на Ближнем Востоке, однако может принять такое решение, если это потребуется.

Как сообщила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер, дополнительный контингент разместят за пределами Сирии и Ирака. При этом она отказалась уточнить, в какую страну отправятся 1,5 тыс. военнослужащих США. Она заявила, что у Вашингтона «есть несколько пунктов дислокации в регионе».

В Пентагоне утверждают, что не намерены идти на конфронтацию с Тегераном. Как отметила Кэти Уилбагер, исламская республика должна «вернуться за стол переговоров».

«Наша политика в отношении Ирана не меняется​​​. Как ясно говорили президент и министр (обороны. — RT), мы не ищем конфликтов с Ираном. И мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути», — заявила она.

Около 600 из 1,5 военнослужащих будут обслуживать зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщил представитель Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Майкл Гилдей.

«В ближайшие недели мы направим дополнительные средства наблюдения и разведки, а также авиационные и инженерные подразделения для защиты наших сил», — рассказал вице-адмирал.

Кроме того, в регион направят дополнительную эскадрилью истребителей. Американские самолёты и беспилотники будут «отслеживать иранские крылатые ракеты».

Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство Соединённых Штатов отправит дополнительные войска на Ближний Восток. Так, 23 мая Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон рассчитывает направить в регион 10 тыс. военных. А 14 мая The New York Times и вовсе писал о намерении усилить присутствие США на Ближнем Востоке 120 тыс. военных.

«Демонстрация силы»

Как указал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, увеличение контингента на 1,5 тыс. военнослужащих — продолжение конфронтационной политики США. Главная цель Вашингтона, по его словам, расширение присутствия в регионе. Как полагает аналитик, Иран в этом случае используется как повод.

«Формально, для таких действий повод есть — обострение отношений с Ираном. Но, конечно, американские военнослужащие, это просто пополнение воинского состава баз Соединённых Штатов и не более того. Не стоит говорить, что это как-то поменяет баланс сил», — сказал он RT.

Суздальцев подчеркнул, что присутствующих в регионе сил США недостаточно, чтобы развернуть боевые действия. Следовательно, увеличение контингента — это демонстративный шаг.

«Это традиционная политика американского руководства, демонстрирующего свою силу. Но ни одно подобное решение не сказалось на улучшении дипломатической работы. Самый яркий пример — провал в отношениях Пхеньяна и Вашингтона», — напомнил эксперт.

Ранее в МИД Ирана предупреждали, что США ведут «опасную игру».

«Такое количество военной техники на маленькой площади само по себе располагает к происшествиям, требуется чрезвычайная осмотрительность, США ведут очень, очень опасную игру», — отмечал глава внешнеполитического ведомства исламской республики Джавад Зариф.

Орзмурский пролив

Reuters

© Hamad I Mohammed

Больше оружия

Кроме того, США намерены одобрить соглашения о продаже оружия Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы усилить давление на Иран, заявил госсекретарь Майк Помпео. Примечательно, что это решение администрация Белого дома приняла в обход конгресса.

«Сегодня я принял решение в соответствии со статьей 36 Закона о контроле над экспортом оружия и поручил департаменту немедленно завершить (процесс работы. — RT) над официальными уведомлениями о 22 незавершенных сделках на поставку оружия в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию на общую сумму около $8,1 млрд на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров», — заявил он.

Ранее о намерении Белого дома продавать американское оружие в обход конгресса рассказал сенатор-демократ Боб Менедес.

«Я разочарован, но не удивлен, что администрация Трампа ещё раз не смогла расставить приоритеты в наших долгосрочных интересах национальной безопасности или отстаивать права человека, а вместо этого оказывает помощь авторитарным странам, таким как Саудовская Аравия», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, что в марте сенат США принял резолюцию о невмешательстве в войну в Йемене, в которой непосредственное участие принимает Саудовская Аравия. Как следствие, были запрещены и поставки американского вооружения в эту страну.

«В Вашингтоне провоцируют Тегеран»

Как неоднократно отмечали в Москве, давление американской стороны на Тегеран ставит под угрозу систему международных отношений и региональную безопасность.

В МИД России подчёркивают, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вынудил Иран частично приостановить реализацию соглашения.

«Поэтому никаких претензий к Тегерану в контексте СВПД быть не может. В то же время налицо парадоксальная ситуация: американцы сами год назад вышли из этой договоренности, но требуют, чтобы иранцы не смели от неё отступать», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 мая.

«Такое впечатление, что санкциями, военным давлением и резкой, агрессивной риторикой в Вашингтоне целенаправленно провоцируют Тегеран на более жёсткие ответные действия. Даже ищут повод для прямой конфронтации. Это очень опасная линия», — подчеркнула Захарова.

Более того, увеличение военного американского контингента на Ближнем Востоке может стать предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия, я думаю, поднимет официально этот вопрос на Совбезе ООН. Трамп играет с огнём там может начаться большая бойня, — цитирует сенатора РИА Новости. — Я надеюсь, что Трамп этой отправкой не спровоцирует военные действия, что очень вероятно в этом взрывоопасном регионе. Иран — это не Ирак, не Афганистан, это серьёзная, мощная сила, где люди объединились вокруг духовного лидера».

В сложившейся системе международных отношений США выполняют роль раздражителя на Ближнем Востоке, убеждён зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Направление контингента на Ближний Восток будет способствовать эскалации напряжённости. США сегодня являются некоторым раздражителем в том или ином регионе в части обеспечения стабильности», — сказал он RT.