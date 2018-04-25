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Эффект победителя и загадочная русская душа
25 апреля 2018, 18:09 • 94 • Аналитика
Принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма; попытаться отнять у России великую победу; надругаться над памятью и болью поколений; изменить историю… Зачем всё это?
Западом развязана жестокая борьба за прошлое, в которой наши «партнеры» преследуют не только геополитические цели сегодняшнего дня, но и предусмотрительно делают закладки на будущее.
У каждого подвига есть свой мотив, а Россия богата героями. Президент в послании Федеральному собранию говорил об этом: «Таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда».
Запад всерьез ищет объяснение загадочной русской души, понимая, что здесь находится ключ ко многим победам. Человек есть то, что он помнит. Уничтожить историческую память значит отрезать корни у дерева. Какое-то время оно еще поживет, но недолго.
Понять, что движет бойцом, совершающим подвиг, найти мотивацию и исследовать ее вплоть до связей между нейронами мозга – не такая уж фантастическая задача. Современные нейротехнологии позволяют проникать в недоступные ранее области живых организмов. Американский научный журнал «Science» опубликовал 14.07.2017 г. работу китайских нейробиологов из Чжецзянского университета и Академии наук в г. Шэньчжэнь, которые в опытах с грызунами нашли группу нейронов в дорсомедиальной префронтальной коре мозга, отвечающих за мотивацию. Выводы ученых таковы:
— передающие информацию синапсы хранят память о предыдущей победе, а нейроны победителей быстро адаптируются к ней и затем четко настраивают мозг на завоевание вершин;
— предыдущий триумф может привести к будущим успехам благодаря кардинальной трансформации мировоззрения;
— каждая новая победа меняет структуру нейронных связей и неуклонно мотивирует на поединок за «золото»;
— «эффект победителя» многократно увеличивает шансы на успех в будущей борьбе.
Китайские нейробиологи делают следующее заключение:
«Если вы впервые столкнетесь с несколькими врагами и победите их, то в дальнейшем психологически всегда будете настроены на выигрыш, даже в борьбе с превосходящим противником».
Если из нашей истории изъять великие победы, это приведет к историческому обнулению…
Победа увековечивает стремление к ней! А это значит, что потомкам победителей необходимо не просто помнить о великом подвиге огромной страны и ее героического народа, а ценить его как самый большой бриллиант в сокровищнице исторической памяти России.
Автор: O.Solvi
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