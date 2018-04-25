Эффект победителя и загадочная русская душа

«Если вы впервые столкнетесь с несколькими врагами и победите их, то в дальнейшем психологически всегда будете настроены на выигрыш, даже в борьбе с превосходящим противником».

Принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма; попытаться отнять у России великую победу; надругаться над памятью и болью поколений; изменить историю… Зачем всё это?Западом развязана жестокая борьба за прошлое, в которой наши «партнеры» преследуют не только геополитические цели сегодняшнего дня, но и предусмотрительно делают закладки на будущее.У каждого подвига есть свой мотив, а Россия богата героями. Президент в послании Федеральному собранию говорил об этом: «Таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда».Запад всерьез ищет объяснение загадочной русской души, понимая, что здесь находится ключ ко многим победам. Человек есть то, что он помнит. Уничтожить историческую память значит отрезать корни у дерева. Какое-то время оно еще поживет, но недолго.Понять, что движет бойцом, совершающим подвиг, найти мотивацию и исследовать ее вплоть до связей между нейронами мозга – не такая уж фантастическая задача. Современные нейротехнологии позволяют проникать в недоступные ранее области живых организмов. Американский научный журнал «Science» опубликовал 14.07.2017 г. работу китайских нейробиологов из Чжецзянского университета и Академии наук в г. Шэньчжэнь, которые в опытах с грызунами нашли группу нейронов в дорсомедиальной префронтальной коре мозга, отвечающих за мотивацию. Выводы ученых таковы:— передающие информацию синапсы хранят память о предыдущей победе, а нейроны победителей быстро адаптируются к ней и затем четко настраивают мозг на завоевание вершин;— предыдущий триумф может привести к будущим успехам благодаря кардинальной трансформации мировоззрения;— каждая новая победа меняет структуру нейронных связей и неуклонно мотивирует на поединок за «золото»;— «эффект победителя» многократно увеличивает шансы на успех в будущей борьбе.Китайские нейробиологи делают следующее заключение:Если из нашей истории изъять великие победы, это приведет к историческому обнулению…Победа увековечивает стремление к ней! А это значит, что потомкам победителей необходимо не просто помнить о великом подвиге огромной страны и ее героического народа, а ценить его как самый большой бриллиант в сокровищнице исторической памяти России.