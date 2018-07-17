Эффект Хельсинки: в Минобороны заявили о готовности реализовать договорённости Путина и Трампа

В Министерстве обороны РФ готовы к практической реализации договорённостей, достигнутых Москвой и Вашингтоном на саммите в Хельсинки. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что Минобороны может оперативно активизировать контакты с Пентагоном по линии генеральных штабов и другим каналам. Ранее лидеры России и США отметили высокий уровень взаимодействия двух стран в военной сфере, в том числе по ситуации в Сирии. В Госдуме считают, что встреча позволит объединить усилия для решения гуманитарных вопросов и борьбы с терроризмом.

В Министерстве обороны России заявили о готовности к реализации договорённостей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в ходе переговоров, которые состоялись 16 июля в Хельсинки.

«Министерство обороны России готово к практической реализации договорённостей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что Минобороны готово активизировать контакты с Пентагоном по линии генеральных штабов и другим каналам для обсуждения продления срока действия договора СНВ и взаимодействия в Сирии.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — США Трамп отметил, что военные двух стран «возможно, ладят лучше, чем наши лидеры в политике».

«Решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. Россия и США могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам», — согласился Путин.

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Встреча двух президентов имеет особо важное значение для решения вопросов сирийского регулирования, объединения усилий по гуманитарной помощи, борьбы с терроризмом, заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«В ситуации с Сирией мы понимаем, что необходимо принимать меры по недопущению гуманитарной катастрофы. Поэтому сотрудничество по этим вопросам и в борьбе с терроризмом даст серьёзный результат», — заметил Швыткин.

По его словам, в вопросах урегулирования миграции заинтересованы обе страны: «Мигранты сегодня, особенно в странах Европы, совершают противоправные действия и преступления различной направленности. Обеспечение глобальной безопасности во всём мире включает и эти вопросы».

Как подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков, уже сейчас в Сирии существуют три линии взаимодействия: на уровне генеральных штабов, по координированию воздушных операций и по координации наземных операций.

«Три таких контактных центра существовали с октября 2015 года и позволяли нашим и американским специалистам не пересекаться и не допускать эффекта дружественного огня. Этот момент взаимодействия был отмечен по время пресс-конференции в Хельсинки как положительный знак», — сказал Леонков в беседе с RT.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT подчеркнул, что важнейшей договорённостью стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, такой шаг отвечает интересам Москвы и Вашингтона, укрепит безопасность в мире и снизит ядерные риски.

«Что касается Сирии, уже сейчас достаточно неплохо организовано взаимодействие. Достижение более глубоких, ёмких договорённостей позволит положить конец международным террористам, которые действуют на территории САР, и обеспечить полномасштабный процесс завершения гражданской войны в формате мирного регулирования. При конструктивном подходе США к данному вопросу это позволит укрепить стабильность в ближневосточном регионе и начать восстанавливать Сирию», — заключил Коротченко.

Благодарность Израиля

Особое внимание на встрече стороны уделили обеспечению безопасности Израиля.

«После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в так называемой южной зоне ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года по разъединению израильских и сирийских войск», — сказал российский лидер.

Он отметил, что такая мера позволит «вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между САР и Израилем, надёжно обеспечить безопасность государства Израиль».

Результаты переговоров двух президентов поприветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В сообщении его пресс-службы отмечается, что премьер «высоко оценивает координацию безопасности между Израилем и Россией и чётко выраженную позицию президента Путина относительно необходимости выполнения соглашения о разделении между Израилем и Сирией».