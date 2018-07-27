«Эффект будет нулевой»: как Украина собирается вести информационную войну в Донбассе

Правительство Украины приняло стратегию «информационной реинтеграции» территории Донбасса. В опубликованных украинскими СМИ выдержках из текста документа содержится набор положений и установок по ведению проукраинской пропаганды на территориях двух республик Донбасса. Как заявил в интервью RT председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, решение украинского кабмина не стало сюрпризом для руководства Донецка, там привыкли к информационной агрессии с украинской стороны и готовы к ответным шагам. Между тем эксперты уверены, что пропаганда Киева не достигнет цели.

Правительство Украины приняло стратегию «информационной реинтеграции» Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту стратегии, который приводит издание, вещание местных телеканалов на территориях ДНР и ЛНР будет вестись в полном объёме, после того как Киев вернёт себе контроль над этими территориями. В данный момент, когда работа украинских СМИ в самопровозглашённых республиках ограниченна, власти страны определили несколько направлений информационного противодействия Донецку и Луганску.

Во-первых, Украина намерена расширить зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний. Транслировать передачи украинского телевидения предполагается с прилегающих к двум самопровозглашённым республикам территорий. Во-вторых, в Киеве рассчитывают создать специальную систему «производства и распространения специализированного контента» для граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. При этом Киев намерен воздействовать на инвалидов по зрению и слуху, для чего стратегия предусматривает «обеспечение возможности» таким людям «получать информацию в доступной для них форме».

Ещё один пункт программы информационной войны в Донбассе — «проведение системной работы с переселенцами» из обеих республик: их украинские чиновники считают «важным каналом коммуникации» со своими гражданами.

Заседание Верховной рады Украины © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

Украинский контент

Как рассказала украинским СМИ первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова, цель документа — предоставление «полноценного доступа гражданам на оккупированных территориях к общенациональному информационному пространству», а также создание условий для «объективного информирования» граждан, которые проживают в Донбассе.

Джапарова добавила, что одна из основных задач новой стратегии — «нейтрализация вещания», которое осуществляется из неподконтрольных территорий на Украине, а также организация обратного вещания «украинского контента». Она пояснила, что, по сути, правительство решило блокировать эфирный сигнал из Донбасса на подконтрольных украинским силовикам территориях. Кроме того, замминистра сообщила, что в ближайшее время Киев построит и введёт в эксплуатацию две телерадиовышки, которые будут транслировать сигнал на территорию ДНР и ЛНР.

Телевизионная вышка в Киеве

Как рассказал в беседе с RT председатель Народного совета самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин, ничего принципиально нового в так называемой стратегии информационной интеграции Донбасса не содержится.

«Взять, например, предложение блокировать сигналы наших телеканалов на территориях, которые подконтрольны украинской стороне. Эта практика далеко не нова. Мы и так регулярно фиксируем попытки технических служб Украины сделать так, чтобы наши теле- и радиосигналы не поступали на украинскую сторону. Это говорит, что работа наших СМИ вызывает у Киева раздражение. Насколько я могу судить, попытки сорвать трансляцию наших программ на украинской территории успехом не увенчались», — заявил спикер парламента Донецкой республики.

По его словам, граждане ДНР прекрасно представляют истинное положение дел на Украине, прежде всего потому что общаются со своими знакомыми и родственниками, проживающими в этой стране.

«Именно поэтому у наших граждан нет веры украинским СМИ», — отметил Пушилин.

«Мы будем следить за действиями Киева»

Как отметил Пушилин, руководство ДНР пока не решило, как именно будет реагировать на принятие кабинетом министров Украины нового документа, посвящённого информационной борьбе с самопровозглашёнными республиками.

«Мы будем следить за действиями Киева и смотреть на то, какие фактические шаги украинское руководство будет предпринимать. Пока они действуют только в медийном поле», — заключил политик.

Денис Пушилин

vk.com

© pushilindenis

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также не видит в нынешнем решении правительства Украины ничего необычного.

«В Киеве воспринимают конфликт в Донбассе в том числе и как информационное противостояние с двумя республиками и с Россией. Украина и так с 2014 года фактически ведёт информационную войну против ДНР, ЛНР и руководства Крыма. Сейчас под этот факт украинские чиновники подвели законодательную основу, а также приняли системные решения, на основе которых на Украине надеются сформировать среди населения Донбасса альтернативную точку зрения. Чтобы жители ЛНР и ДНР не считали, что Киев — это агрессор, который не настроен на конструктивный диалог с Луганском и Донецком», — отметил эксперт в интервью RT.

По словам Денисова, пока пропагандистские материалы, транслируемые Украиной на территории самопровозглашённых республик, имеют невысокую эффективность.

«Соцопросы и исследования общественного мнения показывают, что подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР крайне негативно относятся к Киеву и его политике. Кстати, украинские чиновники и силовики прекрасно понимают, что реализовать намеченный план по ведению информационной войны им будет нелегко, однако сам факт системного подхода Украины к этой войне должен встревожить руководство народных республик», — отметил специалист.

По его словам, в Донецке и Луганске должны проанализировать новую стратегию пропагандистской борьбы Украины и выработать адекватные меры противодействия.

«Самое главное, чтобы гражданам ЛДНР предлагалась альтернативная Киеву точка зрения в местных СМИ», — добавил специалист.

Искажённая реальность

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, заявил RT, что информационная война, которую Украина собирается вести против самопровозглашённых государств, вряд ли будет эффективной.

«Полагаю, что эффект для Киева от этих мероприятий будет нулевой в силу общего его неверного подхода к теме информационной войны. Приведу такой пример: недавно в Министерстве информационной политики Украины заявляли, что 75% вещания их телеканалов и СМИ в Крыму идёт на украинском языке. Но если вы ведёте, скажем, вещание в Великобритании на русском языке, то каким бы качественным ваш контент ни был, считайте, что больше половины вашей работы ушло впустую. Крымчане, услышав украинскую речь, автоматически переключат телеканал. И не потому, что не знают украинского, они его знают, но русский им ближе, он для них родной. И когда есть выбор (а он у крымчан есть), они, само собой, выберут русскоязычные СМИ», — заявил эксперт.

По словам Ищенко, ошибка украинских пропагандистов в том, что их информационные программы выдержаны в том же идеологическом ключе, что и передачи для украинского зрителя.

«Те, кто живёт на подконтрольных Украине территориях, понимают, что СМИ искажают реальную картину, причём существенно. Очевидно, что у тех, кто проживает в Крыму или в народных республиках, ещё более скептическое отношение к материалам информационных сайтов и телеканалов Украины», — подчеркнул Ищенко.

Украинец в костюме казака рядом с надписью «Распродажа».

Reuters

Эксперт также отметил, что пропаганда среди тех, кто переселился на украинскую территорию из ДНР и ЛНР, вряд ли увенчается успехом для Киева.

«Практика показывает, что эти пропагандистские мероприятия дают ровно обратный эффект. Дело в том, что информационная война должна опираться хоть на какую-то реальность. Человека можно убедить в том, что гнилые помидоры не гнилые, а свежие. Но нельзя его убедить в том, что помидоры — это абрикосы. В Киеве не желают понимать, что те, кто переселился из самопровозглашённых государств на украинскую территорию, изначально были лояльны Украине. Однако затем они не получили обещанной помощи от государства. Напротив, к ним на всех уровнях относятся как к «недоукраинцам» и объясняют, что война на юго-востоке страны идёт именно из-за них», — сказал Ищенко.

На этом фоне никакая пропаганда не способна вернуть доверие людей к украинскому государству, подытожил эксперт.