ЕЭК и деловое сообщество – опыт взаимодействия

Деловой совет Евразийского экономического союза

Помощь бизнесу – одна из приоритетных задач Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Выполнить её – значит, прежде всего, устранить препятствия для производителей при выходе на рынки ЕАЭС. Основные ожидания делового сообщества от взаимодействия с органами управления Евразийского экономического союза связаны с созданием среды без барьеров; ясностью и простотой регулирования; сближением национальных норм; модернизацией производства; внутренней специализацией и планированием; совместной поддержкой экспорта; стимулированием развития, а не дотациями; доступностью финансовых ресурсов.

В структуре и регламенте деятельности ЕЭК предусмотрены эффективные механизмы прямого взаимодействия с бизнес-сообществом, цель которого – сокращение того, что препятствует свободе рынков, и углубление экономической интеграции. При Коллегии ЕЭК действуют 25 консультативных комитетов по основным направлениям интеграционного развития, в состав которых представители предпринимательских сообществ государств-членов ЕАЭС включены в качестве членов или независимых экспертов. В этом формате бизнес находится в прямом и постоянном контакте с ведущими специалистами уполномоченных государственных органов и ЕЭК по стратегическим вопросам евразийской экономической интеграции с возможностью продвижения инициатив и защиты интересов предпринимателей.

Основными форматами взаимодействия бизнеса с ЕЭК являются:

участие в процедурах общественного обсуждения проектов документов;

информирование ЕЭК о препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС;

участие в оценке регулирующего воздействия в отношении проектов решений Комиссии;

участие в обсуждении торговой политики и других вопросов в рамках бизнес-диалога;

участие в обсуждении нормативно-правовых актов ЕЭК на площадках консультативных комитетов, рабочих и экспертных групп;

внесение предложений по товарам для маркировки;

участие в развитии кооперации на основе отраслевых евразийских технологических платформ;

внесение предложений по цифровой инициативе;

участие в заседаниях Общественной приемной по разъяснению антимонопольного законодательства ЕАЭС.

В целях оказания практического содействия бизнес-сообществам государств-членов ЕАЭС в рамках Союза созданы Деловой совет, Научно-технический совет, Бизнес-диалог и Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета.

Деловой совет ЕАЭС возник 15 декабря 2010 года на базе белорусско-казахстанско-российского бизнес-диалога. Это постоянно действующий координационно-совещательный орган деловых кругов, куда входят Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Армения, Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)». Совет вырабатывает скоординированную позицию делового сообщества государств ЕАЭС при взаимодействии с органами Союза, налаживает прямые связи и диалог между деловыми кругами союзных стран, содействует развитию торгово-экономических отношений, промышленного и финансового сотрудничества, повышению конкурентоспособности национальных экономик, выявлению барьеров, изъятий и ограничений взаимного доступа на рынки интеграционного объединения.

24 мая 2016 года в Астане был подписан Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Деловым советом Евразийского экономического союза. Этот документ подтверждает важность учета интересов бизнес-сообществ стран Союза для обеспечения его эффективного развития. Признается целесообразность формирования консолидированной позиции бизнес-сообществ по вопросам, затрагивающим осуществление предпринимательской деятельности в Союзе. Среди основных направлений взаимодействия между Комиссией и Деловым советом ЕАЭС – рассмотрение предложений Делового совета, направленных на формирование нормативной правовой базы Союза и проведение форумов деловых кругов с участием предпринимательских сообществ государств-членов. Деловой совет ЕАЭС имеет возможность представить свое видение тех или иных проблем Коллегии ЕЭК, которая работает, исходя из консолидированной позиции национальных и отраслевых бизнес-ассоциаций государств-членов ЕАЭС. Взаимодействие с ними ЕЭК осуществляет согласно принципам взаимной выгоды, равноправия, учета национальных интересов сторон, экономической целесообразности и обоснованности принимаемых решений, открытости, прозрачности и объективности.

В Деловом совете могут создаваться комитеты (комиссии), действующие на постоянной основе по основным направлениям деятельности Совета, а также специальные рабочие группы, которые создаются при необходимости на временной основе для поиска консолидированной позиции по сложным вопросам.

Каждая сторона Делового совета имеет своего Координатора, каковым является руководитель организации предпринимателей стран-членов ЕАЭС. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Деловым советом является Президиум, в состав которого входят Президент Делового совета, назначаемый на четырехлетний срок на основании решения коллегиального органа управления Деловым советом, и Координаторы сторон. Функции Председателя Президиума Делового совета в течение одного года выполняет Координатор от того государства, который председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете в текущем году. В целях поддержания эффективного рабочего взаимодействия Координаторы сторон Делового совета назначают своих уполномоченных представителей (шерп), которые обеспечивают рабочие контакты с Секретариатом Делового совета ЕАЭС (руководитель Секретариата – Исполнительный секретарь Делового совета, Генеральный директор НП «Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций», председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС С.А.Наумов). Эти уполномоченные представители участвуют в подготовке повестки дня очередного заседания Совета. Своеобразной площадкой для обсуждения в постоянном режиме совместно с предпринимательскими объединениями стран Союза вопросов развития и функционирования интеграционного объединения стал созданный при Председателе Коллегии ЕЭК в октябре 2016 года Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.