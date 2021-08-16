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Едят траву: застрявшие между Белоруссией и Польшей афганцы оказались в ловушке
16 августа 2021, 23:50 • 38 • Политика
В Сети появилось видео с измученными беженцами
Последствия конфликта в Афганистане придется разгребать еще долгое время. Сейчас неготовые жить под властью талибов* местные жители пытаются покинуть родные места. В интернет-пространстве появился видеоролик, на котором (как сообщают авторы послания) запечатлены афганские беженцы, вынужденные жить в приграничной зоне между Белоруссией и Польшей.
В западне оказались порядка 45 выходцев с охваченного конфликтом Афганистана. В социальных сетях пишут, что беженцы разместились на белорусско-польской границе. Ни одно из этих государств не готово пускать несчастных людей на свою территорию. Афганцы не представляют, куда им отправиться, чтобы обрести долгожданный приют. В итоге беженцы живут прямо на улице. Продуктов питания у них нет. Для того чтобы сохранить остатки сил и не расстаться с этой жизнью, люди поедают траву.
Официальных комментариев от белорусских, а также польских властей по поводу скандального видео пока не было. Материалы публикуют авторы телеграм-канала "Варшавская русалка".
Напомним, ранее представители движения "Талибан"* объявили о взятии под контроль столицы Афганистана города Кабул. Президент этого государства Ашраф Гани спешно покинул родные земли. При этом первое лицо Афганистана не забыл прихватить с собой кучу денег. Политик ретировался из страны на вертолете, набитом банкнотами. По некоторым данным, афганский президент обосновался в Омане.
*организация запрещена в России
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