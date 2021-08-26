Еды нет. Перешли на кактусы: в ООН заявили о наступлении "катастрофического" голода

Би-би-си со ссылкой на ООН сообщает о том, что Мадагаскар находится на грани первого в мире "катастрофического" голода. Местные жители жалуются, что есть нечего и приходится кормить себя и детей кактусами и насекомыми.

Засуха - самая сильная за четыре десятилетия - опустошила изолированные фермерские общины на юге страны, - сообщает Би-би-си о катастрофической ситуации, которая сложилась сейчас на Мадагаскаре. - В результате чего семьи вынуждены искать насекомых, чтобы выжить.

В ООН подтвердили, что страна находится на грани первого в мире "голода, связанного с изменением климата". От "катастрофического" голода страдают уже минимум тридцать тысяч человек, среди которых немало детей.

Местные мамы жалуются, что им просто нечем кормить семью и малышей - еда закончилась, и они вынуждены перебиваться кактусами и насекомыми.

В ООН бьют тревогу, поскольку речь идёт о наивысшем международно признанном уровне отсутствия продовольственной безопасности. Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы организации называет ситуацию беспрецедентной.