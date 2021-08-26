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Еды нет. Перешли на кактусы: в ООН заявили о наступлении "катастрофического" голода
26 августа 2021, 09:30 • 70 • В мире
Би-би-си со ссылкой на ООН сообщает о том, что Мадагаскар находится на грани первого в мире "катастрофического" голода. Местные жители жалуются, что есть нечего и приходится кормить себя и детей кактусами и насекомыми.
В ООН подтвердили, что страна находится на грани первого в мире "голода, связанного с изменением климата". От "катастрофического" голода страдают уже минимум тридцать тысяч человек, среди которых немало детей.
Местные мамы жалуются, что им просто нечем кормить семью и малышей - еда закончилась, и они вынуждены перебиваться кактусами и насекомыми.
В ООН бьют тревогу, поскольку речь идёт о наивысшем международно признанном уровне отсутствия продовольственной безопасности. Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы организации называет ситуацию беспрецедентной.
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