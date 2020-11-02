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Эдвард Сноуден хочет получить российское гражданство ради детей и семьи
02 ноября 2020, 14:30 • 103 • Политика
Эдвард Сноуден решил подать заявление на получение российского гражданства. Он пояснил, что идёт на этот шаг ради детей и семьи.
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден принял решение получить российское гражданство. Ранее стало известно, что Сноудену дали бессрочный вид на жительство в нашей стране. В то же время в США его преследуют из-за раскрытия шпионской сети АНБ. Кстати, от американского гражданства Эдвард Сноуден отказываться не хочет, он рассчитывает на двойное подданство.
О намерении подать заявление на получение двойного российско-американского гражданства Эдвард Сноуден написал на личной странице в Twitter.
"После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном, - говорит Сноуден. - Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаём заявление".
Бессрочный вид на жительство Эдвард Сноуден получил в октябре этого года. Напомним, сведениями о шпионской деятельности АНБ, которое в том числе незаконно прослушивало переговоры зарубежных лидеров, Сноуден поделился в 2013 году. Ожидаемо началось преследование самого Сноудена. Убежище ему предоставили в России.
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