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Едва покинув ЕС, в Британии заговорили о снятии санкций с России, но не всех

07 февраля 2020, 13:24  •  94 • Политика
Британия решила снять с России отдельные торговые санкции после окончательного разрыва с ЕС. В частности, планируется отмена ограничений на импорт фольги, труб и кремниево-железного сплава.
Власти Британии заявили о намерении снять с России ряд санкций, которые ввёл против неё Европейский союз. В частности, речь идёт об ограничениях импорта фольги, труб и кремниево-железного сплава. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном сайте британского правительства.
Санкцию планируется отменить, когда в Британии завершится переходный период из ЕС. Ограничительные меры, о которых идёт речь, касаются алюминиевой фольги, бесшовных металлических и чугунных труб, трубных фитингов из стали или чугуна, а также мочевины и ферросилиция - кремниево-железного сплава. При этом санкции на импорт нитрата аммония, электротехнической стали, холоднокатаного плоского проката и горячего плоского проката останутся в силе.
Напомним, что 31 января 2020 года Британия официально прекратила своё членство в Евросоюзе. Это произошло спустя почти 4 года после того, как британцы проголосовали на референдуме за выход из ЕС. Всё это время британские власти, как могли, тянули с выходом. Понадобились досрочные выборы в парламент, чтобы всё-таки осуществить волю народа.

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