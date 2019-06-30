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Едва не развязавший конфликт на Ближнем Востоке Трамп не хочет использовать армию США

30 июня 2019, 21:24  •  71 • Политика
Едва не развязавший новый конфликт на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп заявил о том, что он якобы не хочет использовать американскую армию в военных действиях.
США нужна сильная армия для того, чтобы выживать в очень опасном современном мире. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, который посетил Южную Корею.
По словам политика, сейчас американская армия сильна, как никогда до этого. Однако он рассчитывает на то, что солдатам не придется действовать в военных конфликтах.
"Имея такую сильную армию, нам действительно не придется ее использовать", - пояснил политик в рамках выступления на военной базе США в Осане.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп едва не развязал войну на Ближнем Востоке, отменив в последний момент решение о нанесении ракетного удара по Ирану. При этом он неоднократно угрожал Тегерану военным вмешательством.

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