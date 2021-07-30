Едва не линчевали: В Турции задержан подозреваемый в поджогах лесов

В Турции задержали подозреваемого в поджогах лесов рядом с курортным городом Манавгат. Его едва не линчевали. В дело вмешался лично глава МИД страны.

Не успели в Турции объявить о розыске виновных в лесных пожарах, как был задержан первый подозреваемый. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на слова главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу.

Подозреваемый в поджогах был задержан в городе Манавгат. Мужчина был замечен местными жителями во время разжигания огня. Над ним едва не совершили самосуд, поэтому в дело пришлось вмешаться министру иностранных дел.

Глава МИД заверил людей, что виновные не уйдут от ответственности. Затем он добавил, что у всех в стране есть сомнения насчёт "естественности" лесных пожаров, потому что они начались во многих местах одновременно.

Напомним, что огнём сейчас объяты южные районы Турции, где расположены главные курорты страны. В некоторых местах пламя подступает вплотную к городам. Однако русские туристы не спешат покидать курорты и отдыхают там как ни в чём не бывало.