Едут без денег: Украинские пограничники нашли новую причину не впускать российских журналистов

Пограничники Украины не пустили трех российских журналистов на конференцию расследователей. Как рассказали корреспонденты, их отказались пропускать с мотивировкой, что у них нет денег для пребывания в стране.

Украинские пограничники не пустили на территорию страны старшего редактора интернет-газеты "Фонтанка.ру", корреспондента газеты "Мой район" и сотрудника издания "Старая Русь".

Как сообщает ТАСС, троих корреспондентов, приглашенных на ежегодную конференцию, посвященную расследованиям, отправили в Россию.

Редактор "Моего района" Сергей Ковальченко заявил, что в аэропорту журналистов попросили вернуться на родину.

По его словам, в качестве аргумента пограничники заявили, что у прибывших якобы отсутствовали средства для пребывания в стране.

Как рассказал главред "Фонтанка.ру" Александр Горшков, его коллега направлялась на конференцию с официальным приглашением от украинской стороны, однако это не повлияло на решение местных правоохранителей.

"В последние годы они многому научились, украинская расследовательская журналистика вышла на серьезный уровень. Грустно, что сейчас контактов почти не остается", - заявил он.