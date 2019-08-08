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Едущим в США угрожает смерть от огнестрельного оружия - Amnesty International
08 августа 2019, 21:24 • 48 • В мире
Те, кто собрался посетить США в ближайшее время, должны проявить всю свою осторожность в этой стране на фоне участившихся случаев массовых расстрелов и других вспышек насилия. Об этом заявила на своем сайте правозащитная организация Amnesty International.
Публикация обвиняет власти США в том, что они "не желают обеспечивать защиту" как своим, так и иностранным гражданам от насилия с огнестрельным оружием. Правозащитники считают, что трагические инциденты настолько стали распространены в Соединенных Штатах, что речь идет о "кризисе в сфере защиты прав человека".
Amnesty International рекомендует туристам и другим гостям США быть максимально осторожными в ходе своих путешествий по этой стране. Правозащитники советуют избегать мест массовых скоплений людей и быть бдительными при посещении баров, торговых центров и ночных клубов.
"Поставив владение оружием выше, чем основные права человека, власти США систематически и сознательно игнорируют международные обязательства по обеспечению прав и безопасности граждан", - отмечается в сообщении. Правозащитники призвали США к реформам в области владения огнестрельным оружием, в том числе ввести тщательные проверки покупателей и ужесточить правила выдачи лицензий.
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