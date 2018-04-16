Эдуард Лимонов: Колумб открыл, Москва закроет

Вот сидят они за столом подковою, на фоне величественных фресок на стенах.

И разбираются между собой.

Российская резолюция с осуждением агрессии в отношении США и их союзников, не прошла. Её заголосовали.

Среди стран, голосовавших против, ни одна не вызвала удивления, всё те же США и союзники. (Бомбёжку поддержала Турция, но Турция — змея, зачем-то пригретая на груди Россией, может быть, исходя из интересов Газпрома …)

А вот среди воздержавшихся трусливо находится Казахстан.

Напомню, — Казахстан — член ОДКБ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), объединяющая страны с общим населением свыше 3 миллиардов, фактически около половины населения планеты. То есть, Казахстан из нашего лагеря.

Лежит Казахстан в Центральной Азии под весенним солнышком, заграбастал, благодаря русскому либеральному попустительству эпохи Ельцина, страшно богатые нефтью, газом и редкоземельными металлами советские территории. Между прочим с российскими по происхождению городами, такими как Уральск, или там Семипалатинск, Усть-Каменогорск; и в ус Казахстан не дует.

Между тем Назарбаев уже стар, и судьба богатого Казахстана, зажатого между Россией и Китаем, вот-вот окажется проблематична.

Слишком много богатств редконаселённому Казахстану досталось.

Я это к тому, что голосовать нужно было им осторожнее, не вызывать наш гнев. Подчеркну ещё, если вы не поняли, что Казахстан-то половиной задницы сидит с нами на общем стуле, состоит в общих с нами группах государств — ОДКБ и ШОС.

В Совете Безопасности ООН, там где стол подковою и фрески за столом, виновные в ракетных ударах по Сирии страны представили свой проект резолюции, где речь идёт о красивых намерениях, ну, например, о доставке повсюду гуманитарной помощи, и о «проведении независимого расследования сообщений о химатаках в Сирии».

Нам ясно, каковы будут результаты расследования, ложь будет названа правдой.

Я давно заметил, что все действия агрессивных европейцев и европеоидов (США, Канада, Австралия, Н. Зеландия и прочие) последние десятилетия осуществляются исключительно в защиту прав человека, с целью восстановить на той или иной территории действие прав человека, короче из лучших побуждений, если не задумываться долго.

Тут не нужно обманываться.

Во имя торжества прав человека два раза был разбомблен и расчленён Ирак, разбомблена Югославия, разбомблена и расчленена Ливия. Ну, вот и с Сирией пытаются разделаться исключительно с розовой позиции защиты прав человека. Дескать страны, в которых права человека не соблюдаются (что не соблюдаются, решают США и партнёры), справедливо будет разбомбить дотла.

Ну и конечно же, страны, где якобы права человека не соблюдаются, возглавляют тираны и «животные». Напомню что Трамп назвал Башара Асада только что «животным». Стол подковою, фрески над столом, а словарь самого низкого пошиба, отметьте это.

Но если вспомнить, то и крестовые походы осуществлялись из лучших побуждений — ради торжества истинной веры — христианства (в том числе и «дранг нах Остен» — набеги крестоносных псов-рыцарей на псковские и новгородские земли).

И колониальные захваты европейцами территорий в Африке, Азии и Латинской Америке также имели благородные цели — принести европейскую цивилизацию отставшим в своём развитии «дикарям».

Посему исторически становится понятным, что «правозащитные войны», как я их называю, ведущиеся европейцами и европеоидами под благовидным предлогом установления режима прав человека, это самое современное модное звено в цепи исторических насилий: крестовые походы -колониализм — правозащитные войны.

Я уже перечислил, где они режим прав человека устанавливали — Ирак, Югославия, Ливия, теперь вот замешкались с Сирией.

Вы поняли, что правозащитные войны — это осовремененный предлог для агрессии на непохожие государства. Для распространения гегемонии США и европейцев на планете. Безусловно, Соединённые Штаты Америки в Сирии только что бомбили не подчинившуюся страну и если посмотреть шире — они фактически бомбили нас, Россию, которая осмелилась стать на сторону не подчинившейся страны. Трамп же сказал, что намеревается «наказать» Россию и Иран.

Послушайте, каким отвратительно властным языком хозяев планеты эта сволота изъясняется — я имею в виду США и их родственников. Министр обороны Великобритании, уподобившись уличному хулигану предложил России «заткнуться», вульгарный Трамп по базарному прикрикивает на нас, мол, «Россия и Иран должны быть наказаны».

Опускаясь на его уровень, хочу ему сказать, если этого не могут сказать наши государственные деятели, если они считают, что им не дипломатично отвечать ему его словарным запасом: «Ты чего, зарвался, Трампик шелудивый? Ты с кем разговариваешь? Ты забыл, сколько у нас, русских ядерных боеголовок!».

«Да мы закроем твою Америку навсегда, если будешь задираться, мистер козёл!».

«Не озлобляй нас!».

«Колумб открыл, Москва закроет».

Новости Сирии: СМИ: Трамп хотел бомбить в Сирии российские объекты