«Максимум, что мог штурмовать дед Рабиновича — это продовольственный склад в Ташкенте», — это пост инструктора по национальной самоидентификации и межнациональным связям учебного центра «Кодацька Січ» Сергия Галицького из Днепра.Центр подонков финансируется местной днепровской властью.Так вот, ничтожество, 500 тысяч евреев воевали в Красной Армии против нацизма, в том числе и мой дед. 177 евреев получили звание Героя Советского Союза - это четвертое место после русских, украинцев и белорусов.Евреи в Красной Армии - это 167 тысяч офицеров, 334 тысячи солдат, матросов, сержантов и старшин. Около 200 тысяч евреев-воинов, то есть 40% от их общего числа, погибли в боях.Из числа выживших евреев 180 тысяч человек (60%) были ранены, при этом более 70 тысяч (38%) — тяжело ранены. 80% евреев рядового и младшего начальствующего состава служили в боевых частях.За годы войны орденами и медалями награждено 160 772 воина-еврея — четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. На 1 июня 1943 года евреи были на третьем месте среди награжденных (вслед за русскими и украинцами).Звание Героя посмертно было присвоено 45 воинам-евреям, ещё 8 погибли, уже став Героями в ходе дальнейших боёв.Еврей первым стал дважды Героем. Всего 3 еврея и 1 человек с еврейскими корнями стали дважды Героями.