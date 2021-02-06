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Эдуард Долинский просветил националистическое «ничтожество» о вкладе евреев в борьбу с нацизмом

06 февраля 2021, 17:55  •  147 • Украина

«Максимум, что мог штурмовать дед Рабиновича — это продовольственный склад в Ташкенте», — это пост инструктора по национальной самоидентификации и межнациональным связям учебного центра «Кодацька Січ» Сергия Галицького из Днепра.

Центр подонков финансируется местной днепровской властью.

Так вот, ничтожество, 500 тысяч евреев воевали в Красной Армии против нацизма, в том числе и мой дед. 177 евреев получили звание Героя Советского Союза - это четвертое место после русских, украинцев и белорусов.

Евреи в Красной Армии - это 167 тысяч офицеров, 334 тысячи солдат, матросов, сержантов и старшин. Около 200 тысяч евреев-воинов, то есть 40% от их общего числа, погибли в боях.

Из числа выживших евреев 180 тысяч человек (60%) были ранены, при этом более 70 тысяч (38%) — тяжело ранены. 80% евреев рядового и младшего начальствующего состава служили в боевых частях.

За годы войны орденами и медалями награждено 160 772 воина-еврея — четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. На 1 июня 1943 года евреи были на третьем месте среди награжденных (вслед за русскими и украинцами).

Звание Героя посмертно было присвоено 45 воинам-евреям, ещё 8 погибли, уже став Героями в ходе дальнейших боёв.

Еврей первым стал дважды Героем. Всего 3 еврея и 1 человек с еврейскими корнями стали дважды Героями.

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