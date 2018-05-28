«Еду в Магадан»: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов ушел в отставку

Только Средний Урал пережил отставку мэра Екатеринбурга, как из региона, похоже, решили забрать и второго успешного управленца. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов собрался в отставку. Но не просто на пенсию, а на повышение – в губернаторы. Слухи о том, что руководитель «танкограда» уедет на Колыму, в хорошем смысле слова, появились еще рано утром, в понедельник.

- Сергей Константинович сейчас в Москве, в командировке. О его переназначении официально ничего неизвестно, а то, о чем говорят журналисты, это пока только слухи, которые комментировать не стоит, - говорили в администрации Нижнего Тагила в полдень.

А спустя два часа подтверждение пришло на самом высоком уровне. О новой должности мэру сообщил сам президент Владимир Путин.

Сергей Носов официально назначен врио губернатора МагаданаФото: Алексей БУЛАТОВ

- На рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным приехал глава Нижнего Тагила Сергей Носов. За несколько минут до начала разговора, президент подписал указ, освобождающий от должности губернатора Магаданской области – Владимира Печеного, - пояснили в пресс-службе Кремля. – А уже после разговора с Носовым, он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Магаданской области.

Подписанный президентом указ уже вступил в силу, поэтому Сергея Носова в ближайшие дни ожидает переезд в другую область. А пока, неравнодушные жители уже публикуют фотографии в социальных сетях с хэштегом #НосовНеУходи в знак того, что мэра горожане любят и ценят.

Вместо Сергея Носова на должность мэра назначен Владислав Пинаев.

Справка «КП»

Владислав Пинаев родился в Асбесте в 1969 году. С 2012 по 2014 год он занимал должность министра промышленности и науки Свердловской области. В 2017 году он стал третьим самым богатым чиновником в Нижнем Тагиле, заработав 2,6 миллиона рублей. С 1995 по 2005 год занимался бизнесом, а затем начал карьеру чиновника в министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области. Позже, после увольнения в 2014 году, был назначен на пост заместителя мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Сергей Носов родился 17 февраля 1961 в Магнитогорске Челябинской области в семье металлургов. Решил идти по стопам отца, поэтому в 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова. В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. А с 1997 года - кандидат технических наук, с 2003-го - доктор технических наук. После окончания института работал на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК): сталевар, производственный мастер печей, заместитель начальника цеха, с 1989-го - начальник кислородно-конверторного цеха ММК. С 1994-го - начальник управления, затем - заместитель генерального директора ММК по производству и инвестициям. Был членом совета директоров ММК. С 1999 по 2005 годы был генеральным директором Нижнетагильского металлургического комбината. С 2006-го - генеральный директор ЗАО «Русспецсталь». С 2012 года - вице-губернатор Свердловской области. Мэром стал в 2012 набрав рекордные 92 % голосов поддержки.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ СЕРГЕЙ НОСОВ

Спорткомплексы, дороги и «светлый Тагил».

Сергей Носов пришел в Нижний Тагил осенью 2012 года. Пока в Росси гремели протесты, глава города добился, чтобы «танкограду» выделили субсидии из федерального бюджета. И тут, как говорится, «понеслась».

«Светлый Тагил».

- Раньше в Тагиле могли и черти водиться, настолько было темно в городе, - шутят теперь местные жители. Многие из них и не помнят, как в городе было темно без фонарей. Благодаря Носову, в город прислали 2 миллиарда рублей из Москвы, еще 1,3 дала область. На эти средства и стали появляться фонари, освещающие теперь каждый уголок промышленного города. Программа эта называлась «Светлый Тагил».

Администрация заключила контракт так, что подрядчик не просто устанавливает фонари, но ремонтирует их за свой счет ближайшие 25 лет.

«Тагил безопасный»

Вместе с фонарями на каждом углу строители стали устанавливать и камеры наблюдения. Это тоже часть реновации Носова – «Безопасный Тагил». Видеокамеры, если случалось преступление, помогали их пресекать, или искать нарушителей закона. В городе снизилась преступность.

Набережная Тагильского пруда

Местные старожилы еще помнят старый облик набережной Тагильского пруда. На земле валялись старые валуны, какие-то железки. Из тех денег, что дали городу, удалось ее облагородить. Теперь, как говорят сами тагильчане, сюда и гостей не стыдно сводить, и с ребенком мамочкам удобно гулять. Набережную теперь называют не иначе, как «Тагильская лагуна».

При Носове в городе открылись десятки детских садиков и несколько школ. А кроме того, отремонтирован драматический театр имени Мамина-Сибиряка.

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