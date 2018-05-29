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Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

29 мая 2018, 20:54  •  207 • В мире
Сирия заявила о признании Абхазии и Южной Осетии, а также установлении с ними дипломатических отношений. В Грузии осудили этот поступок, назвав его «незаконным решением режима Асада», и начали процедуру разрыва контактов с Дамаском. Опрошенные RT эксперты считают, что такой шаг сирийской стороны демонстрирует не только солидарность с Москвой по вопросу статуса двух кавказских республик, но также оказывает «сдерживающий эффект» на тех, кто пытается «раскачать ситуацию» на востоке Украины.
 
© GEORGE OURFALIAN AFP
 

Сирийская Арабская Республика признала независимость Южной Осетии и Абхазии, установив с ними дипломатические отношения. Внешнеполитические ведомства этих стран сообщили об этом в официальных заявлениях.

«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика <…> объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», — говорится в публикации на сайте МИД Южной Осетии.

Коммюнике Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между Республикой Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикойhttps://t.co/IIkE5fZkLKpic.twitter.com/rQOCPN6dGH

— МИД РЮО (@mid_rso) May 29, 2018

Дамаск и Цхинвал выразили взаимное намерение «к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества». Таким образом, действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Мадоев заявил, что республика намерена открыть посольство на территории Сирии. 

Признание Абхазии 

О признании независимости Абхазии Сирией сообщил президент республики Рауль Хаджимба, сделав заявление в посольстве Абхазии в России в ходе рабочей поездки в Москву.

«29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика (САР) объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — приводит МИД Абхазии его слова.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба © Илона Хварцкия
  • РИА Новости

Он также пояснил, что 28 мая прошла трёхсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы «согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами».

Рауль Хаджимба поблагодарил руководство САР и выразил надежду на то, что в ближайшее время на сирийской земле «наступит спокойствие, и её народ приступит к мирной жизни».

С этим событием всех сограждан поздравил и министр иностранных дел Абхазии Даур Каве. «Поздравляю нас всех! Нет более прекрасного подарка в предверии 25-летия Дня Победы и Независимости!», — написал он на своей странице в Facebook.

Недовольство Грузии

В ответ на дипломатический шаг сирийцев Грузия начала процедуру разрыва отношений с САР, которые были установлены 18 мая 1994 года. Об этом заявил заместитель главы МИД Давид Дондуа.

«Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией», — заявил он.

  • Здание МИДа Грузии © Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как отмечается в обнародованном во вторник заявлении МИД Грузии, «Сирийский режим пренебрёг международным правовым обязательством о территориальной целостности суверенного государства и о неделимости международно признанных границ» и признал «независимость неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона». Внешнеполитическое ведомство призывало также международное сообщество «дать соответствующую оценку незаконному решению режима Асада».

Напомним, Абхазия и Южная Осетия давно ведут борьбу за независимость от Тбилиси. Она началась ещё в конце 80-х годов в границах СССР и вошла в активную фазу сразу после его распада. Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992—1993 годов. Верховный Совет Республики Южная Осетия (РЮО) провозгласил независимость республики 29 мая 1992 года также в результате вооружённого конфликта с Грузией.

В феврале 2008 года Госдума РФ приняла постановление-реакцию на провозглашение независимости Косова и его признание шестью из пятнадцати членов Совета безопасности OOH. В документе отмечалось, что результаты разрешения конфликта в Югославии дают право России в решении вопросов по статусу непризнанных территорий на постсоветском пространстве (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах). В августе 2008 года после очередной вооружённой атаки Грузии на Южную Осетию Москва признала суверенитет этой республики, а также Абхазии. 

«Часть законного процесса»

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В Совете Федерации РФ поприветствовали признание независимости двух республик Дамаском. Как отметил глава комитета организации по международным делам Константин Косачев, Грузия не должна принимать это решение в штыки, ведь это часть законного процесса, к которому в будущем присоединятся и другие страны.

«Россия, конечно же, поддерживает этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это делается не в пику кому-либо, а в поддержку людей и их законных устремлений. Уверен, что это далеко не конец череды признаний Абхазии и Южной Осетии миром», — подчеркнул Косачёв.

По его оценке, признание Сирией независимости молодых государств — это «ещё одно свидетельство того, что действия Запада приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемым ими». Кроме того, это дипломатическое завоевание для Абхазии и Южной Осетии, которые продолжают отстаивать независимость, несмотря ни на что.

«Это, безусловно, важное событие для кавказских республик, которое укрепляет их международные позиции и демонстрирует бесплодность всех попыток игнорировать сам факт их существования рядом государств по логике: «раз мы факт не признали — тем хуже для факта», — заключил сенатор.

Ранее признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии поприветствовала также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По её оценке, именно таким странам, как САР, Россия и должна помогать, имея в виду поддержку Москвой Дамаска в борьбе с терроризмом.

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«Сирия признала Абхазию и Южную Осетию. Вот и дивно. Мы вообще должны спасать только те страны, которые: а) признают российский Крым; б) признают все, что признаем мы; в) осуждают и не поддерживают санкции против нас... И это как минимум. Потому что хватит», — написала она в микроблоге Twitter.

Сирия признала Абхазию и Южную Осетию. Вот и дивно.

Имхо, мы вообще должны спасать только те страны, которые:

а) признают российский Крым
б) признают все, что признаем мы
в) осуждают и не поддерживают санкции против нас

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 29, 2018

Сигнал Украине

Как отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, признание республик Сирией — это важное дипломатическое событие, к которому долго шли как сами Абхазия и Южная Осетия, так и все поддерживающие их государства.

«Как и в случае с Косово, надо собирать физическую массу, плюс ко всему Сирия в качестве партнёра России делает это шаг к признанию — это серьёзная дипломатическая поддержка этих республик… то, что сейчас ряд российских партнёров все-таки решаются на эту процедуру (и это при том, что у нас нет финансовых рычагов давления, какие есть у Вашингтона в ситуации с признанием Косово) говорит о том, что это важное качество дипломатической работы», — подчеркнул эксперт.

Важно также отметить и исторические прецедент, который создаётся каждый раз, когда страны дипломатически признают борьбу за независимость. Ведь таким образом появляется надежда и у ещё не признанных республик, подчёркивает Абзалов.

«Это важный сигнал Украине. Признание или риск признания ДНР и ЛНР могут заставить Украину вести себя более последовательно в вопросе реализации Минских соглашений и оказать сдерживающий эффект на попытку раскачать ситуацию на этом направлении. Важно признание крупных игроков. Кроме того, немаловажный фактор — Сирия не дистанцируется от Москвы. Это ещё сдерживающий фактор от включения Грузии и Украины в военный блок НАТО, который будет, прежде всего, пагубен для этих стран», — заключил политолог.

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