Единый парламент России и Белоруссии заработает вряд ли

Судачат, что поручение подготовить выборы парламента Союзного государства якобы уже отдано спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В свою очередь, Володин анонсирует «большую работу по унификации законодательств», но о едином законодательном органе молчит, как белорусский партизан на допросе. В чём подвох?

О том, что единый парламент Союзному государству нужен, Москва и Минск договорились ещё два года назад (об этом, в частности, в позапрошлом ноябре сообщал посол Владимир Семашко), просто все уже успели об этом забыть. Между тем за два года не возникло вообще никакой ясности касательно того, каким быть союзному парламенту. Кстати, два года назад обещали, что единый парламент заработает уже в 2021 году. И где?! Неясно даже то, сколько должно быть депутатов в таком парламенте, 101 (как предлагает Минск) или 450 (как решили в Москве)? Между тем вопрос депутатской численности непраздный. Точнее, важен другой аспект – численной пропорции. Поначалу Лукашенко понравилось такое соотношение: 75 законодателей от России и 26 – от Белоруссии. Откуда взялись эти цифры – лучше спросить у советников белорусского президента. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что при таком соотношении все законодательные решения будут приниматься не в пользу Минска. А следовательно, голосовать простым большинством вообще не имеет смысла. Тогда белорусскому президенту кто-то подкинул такую мыслишку – а пусть белорусские голоса утраиваются! Чтобы голос одного белорусского депутата приравнивался к трём голосам россиян (это не шутка, проект обсуждался совершенно серьёзно, и сломано было немало копий). Но тогда не проще ли сделать так: из России и Белоруссии набрать равное число депутатов, скажем, по 75 человек. Либо по 225. И в Минске, что называется, «зависли». Тут же появились встречные предложения. Мол, ладно, пусть депутатов будет поровну, но как тогда быть с партийным представительством? Вообще не брать в расчёт партии, избрав всех депутатов в округах? Для Белоруссии, может, оно и годится, а для России? Не перебор ли? К тому же как обойтись без руководящей и направляющей роли «Единой России»? А если всё-таки допустить партии к выборам, то в каком виде? Белорусские – отдельно, российские – отдельно? Или перерегистрировать их, признав белорусские в России, а российские – в Белоруссии? Но тогда нужно создавать новые ячейки на местах, а времени-то – в обрез, чуть больше года!

Ещё один непраздный вопрос, на который тем не менее всё ещё нет внятного ответа. Избирается парламент Союзного государства. Но как быть с Госдумой России и Национальным собранием Белоруссии? Оставить как есть, наряду с союзным парламентом – внести путаницу в законодательный процесс. Упразднить? Но тогда придётся переписать основные законы. Одно дело – единый совмин, с ним всё сравнительно просто. А с законотворчеством не забалуешь. Таким образом, Вячеславу Володину предстоит решить, по сути, нерешаемый ребус. Возможно, на том и строился расчёт Лукашенко, когда он одобрил идею единого парламента. Все согласны с его необходимостью, но никто толком не знает, как его обустроить. Возможно, впрочем, что у Лукашенко имеются некие соображения на сей счёт – ведь, если верить слухам, первым спикером парламента единого государства станет именно он.