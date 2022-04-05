«Единый механизм распался»: как санкции работают против покинувших страну сторонников Навального

Объявленные США и Евросоюзом санкции негативно отразились на российской оппозиции. После блокировки отечественных карт за рубежом эмигрировавшие сторонники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального не могут принимать на них пожертвования из РФ. Для каждого связанного с фондом YouTube-канала пришлось завести отдельные криптовалютные кошельки. Но и это не полностью не решило проблему. По подсчётам RT, с начала марта канал «Навальный Live» почти с трёхмиллионной аудиторией получил всего $7 тыс. в криптовалюте. Выживание отечественной оппозиции за рубежом осложняет и внутренний идеологический раскол, отмечают эксперты.

До недавнего времени у сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был один основной криптовалютный кошелёк, который завёл в 2017 году экс-глава штабов Навального** Леонид Волков.

Однако в начале марта этого года несколько YouTube-каналов ФБК открыли для своих команд отдельные кошельки и получают на них пожертвования автономно от основного.

Их сотрудники — бывший актив ФБК — покинули Россию, скрываясь от уголовного преследования, и раздробились на несколько ключевых групп, работающих из разных стран. Как писал RT, редакции каналов ведут свои эфиры из Грузии, Латвии, Литвы и Германии.

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Санкционный рикошет

Основной YouTube-канал «Алексей Навальный» после ареста оппозиционера ведут глава отдела расследований Мария Певчих и сотрудник этого подразделения Георгий Албуров.

На втором по числу подписчиков канале «Навальный Live» публикуют сюжеты Руслан Шаведдинов, Владимир Милов и менее известные рядовые сотрудники. Свои каналы есть также у экс-юриста ФБК Любови Соболь и экс-директора ФБК Ивана Жданова, который ведёт его совместно с бывшей сотрудницей «Эха Москвы» Нино Расобашвили.

С конца февраля их ключевыми темами стали военная спецоперация России на Украине и экономическое состояние РФ. Блогеры и приглашённые эксперты прогнозируют обвал экономики России из-за санкций. При этом преимущественно в ФБК выражают поддержку мерам, принятым для экономической блокады страны.

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Однако санкции, которые поддерживает оппозиция, парадоксальным образом ударили по ней самой. В частности, из-за ухода с российского рынка платёжных систем Visa и Mastercard сторонники Навального не смогли больше переводить пожертвования через американский платёжный сервис Stripe.

Это основной метод, которым пользуется ФБК для приёма пожертвований из России, после того как в июне 2021 года организацию признали экстремистской. Чтобы обезопасить своих сторонников от уголовного преследования за финансирование экстремистов, Леонид Волков анонсировал этот шлюз как безопасное и анонимное средство приёма платежей.

Впоследствии RT выяснил, что Stripe всё равно собирает данные о жертвователях через отслеживающие поведение пользователя cookie-файлы.

С криптокошельками по миру

Сервис Patreon, через который ФБК ежемесячно получает €12 тыс., тоже находится в иностранной юрисдикции. Таким образом, чуть ли не единственным рабочим способом пожертвований осталась криптовалюта.

Каналы Жданова, Певчих и Албурова пользуются старым, основным кошельком. RT регулярно и подробно подсчитывал, сколько платежей получает оппозиция по этому каналу. Так, в 2021 году на него пришло $655 тыс., однако это пожертвования не только от YouTube-аудитории: больше половины суммы сформировали всего несколько крупных платежей, писал RT.

А вот канал «Навальный Live» завёл новые кошельки, поступления на которые куда скромнее. Первые транзакции по ним прошли в первых числах марта 2022 года.

Согласно анализатору блокчейна Blockchair, биткоин-кошелёк канала получил за март 0.071 BTC, что по курсам на даты платежей равнялось $3 тыс. Эта сумма сформировалась из 52 платежей.

Ещё $4 тыс. сторонники Навального получили в эфириуме. Эту сумму они набрали за 30 транзакций.

Наконец, на лайткоин-кошелёк каналу «Навальный Live» пришёл 1 LTC, что составляет $137. Эта сумма сформировалась из трёх пожертвований.

Любовь Соболь, которая продолжает выступать на канале «Навальный Live», одновременно ведёт собственный. Там она опубликовала и свой персональный криптокошелёк. Он пока пополнился всего на 0.0036 BTC ($147). Эта сумма пришла одним платежом.

Таким образом, всего за март каналы «Навальный Live» и Соболь получили $7 тыс.

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Финансы врозь

Аудитория «Навальный Live» — 2,7 млн подписчиков. Пожертвования в криптовалюте сделали только 85 раз.

Одних грантов недостаточно для достойной жизни за рубежом, считает эксперт ИГПИ Владимир Брутер.

«Оппозиция находится одновременно на подпитке от российских граждан и на подпитке от спецслужб Запада, — говорит эксперт. — Эти спецслужбы всегда будут им что-то подкидывать. Но лишнего «кураторы» не дадут».

В результате санкций ФБК осталась только поддержка «принимающей стороны», продолжает Брутер.

«Естественно, для благополучного житья по ту сторону им этого не хватает, поэтому они хотят, чтобы им помогали и из России, — сказал собеседник RT. — А поскольку из России теперь нельзя, криптовалюта становится для них источником благополучия».

По словам эксперта, создание отдельных криптокошельков под каждый канал — ещё один признак раскола внутри ФБК, о котором ранее писал RT. Идеологический раскол произошёл после ареста лидера фонда и отъезда ключевых сотрудников за границу.

За рубежом единый прежде коллектив разделился на несколько групп, каждая из которых теперь пытается выжить в одиночку, и никто не хочет ни с кем делиться деньгами, поясняет Брутер.

«Собственно, поэтому единый механизм и распался», — заключил он.





* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.