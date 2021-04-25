«Единый информационный контур»: как в России совершенствуются автоматизированные системы управления войсками

Российские военные учёные занимаются разработкой новых автоматизированных систем управления войсками (АСУ). Об этом заявил замначальника военного инновационного технополиса «Эра» полковник Андрей Морозов на конференции, посвящённой развитию информационно-телекоммуникационных средств. По словам Морозова, на этом направлении реализуется ряд перспективных проектов в сфере повышения качества армейской связи и создания средств управления безэкипажными боевыми машинами. По мнению экспертов, дальнейшее развитие АСУ позволит улучшить осведомлённость командиров подразделений о противнике и окружающей обстановке.

Российские военные учёные занимаются разработкой новых автоматизированных систем управления (АСУ). Об этом заявил заместитель начальника военного инновационного технополиса «Эра» (г. Анапа) полковник Андрей Морозов на прошедшей в стенах этого учреждения всероссийской конференции «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «АСУ, информационно-телекоммуникационные системы».

В связи с этим замначальника «Эры» отметил важность принятой ранее концепции развития системы управления ВС РФ до 2025 года. Одной из главных её целей является гарантированное управление войсками в едином информационном пространстве (ЕИП).

«Данная концепция подразумевает создание глобальной информационной среды, обеспечивающей комплексную обработку в реальном масштабе сведений о противнике, своих войсках, окружающей местности в интересах поддержки принятия решений по созданию группировки сил, оптимальной для достижения поставленных целей и эффективного применения в различных условиях», — пояснил Морозов.

От разведки до огневого поражения

Он также рассказал, что сотрудники технополиса «Эра» совместно со специалистами Московского физико-технического института (МФТИ) планируют развернуть опытный образец центральной наземной станции спутниковой связи. Данное изделие будет использоваться для проведения испытаний в новом частотном диапазоне.

Помимо этого, инженеры технополиса изготовили макет управления спутниковой сетью специального назначения с применением технологии радиофотоники и отечественного телекоммуникационного оборудования.

Российский космический аппарат

© Роскосмос

На поприще совершенствования АСУ технополис, в том числе в сотрудничестве с другими предприятиями, реализует сразу несколько прорывных проектов и проводит ряд перспективных исследований, сообщил Морозов.

Так, специалисты «Эры» успешно апробировали на БПЛА созданную московской компанией «Микроволновая Электроника» реконфигурируемую систему связи, которая отличается высокой устойчивостью.

В ходе испытаний выяснилось, что передача радиосигнала беспилотнику может проводиться на значительные расстояния. С точки зрения военных, эта технология имеет большое практическое значение, в том числе в контексте бурного развития беспилотных платформ.

Совместно с коллегами из АО «Рязанский Радиозавод» инженеры технополиса создают прибор автоматизированной системы управления, который обеспечивает полный контроль над действиями личного состава и военной техники в полевых условиях. Его ключевым элементом является уникальное устройство позиционирования, которое размещается на экипировке военнослужащих и вооружениях.

Кроме того, во взаимодействии с учёными из Военной академии связи им. Будённого сотрудники «Эры» изготовили модуль моделирования оперативной обстановки с использованием мультисенсорных технологий. Софт данного комплекса обеспечивает выдачу интерактивных материалов планирования, организации и контроля работы должностных лиц.

Наиболее амбициозным проектом «Эры» является создание системы управления группировкой смешанных робототехнических комплексов (РТК). На этом направлении сотрудникам технополиса помогают инженеры пензенского АО «Радиозавод».

На сегодняшний день создан стенд, который позволяет отрабатывать алгоритмы управления безэкипажными машинами. Он представлен на проходящей в «Эре» с начала апреля выставке «День инноваций». Работы по АСУ начались в январе 2021 года, а завершить их планируется в июне 2023 года. Проект носит инициативный характер.

Автоматизированная система управления должна обеспечивать информацией наземные РТК, транспортные средства, беспилотники и подвижные разведывательные пункты, которые необходимы для разведки и целеуказания ракетно-артиллерийским системам.

«Решение о применении огня в любом случае будет принимать человек. Роль АСУ заключается в том, чтобы обработать полученную в ходе разведки информацию о положении, количестве сил противника и предложить командиру наиболее оптимальные варианты поражения неприятеля», — пояснил в беседе с RT оператор 2-й научной роты Роман Львов.

По его словам, ключевая функция перспективной АСУ заключается в «поддержке принятия решений». Командир звена робототехнических комплексов может находиться на удалении от театра военных действий либо непосредственно присутствовать на поле боя внутри боевой машины.

Один из элементов автоматизированной системы управления войсками

© Министерство обороны РФ

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, АСУ, которую создают «Эра» и пензенский радиозавод, востребована в российской армии из-за увеличения количества и номенклатуры робототехнических комплексов. По его словам, автоматизированная система управления позволит наиболее оптимально «распределять боевую нагрузку» на РТК.

«АСУ для РТК должна позволить эффективно выполнять различные боевые задачи — от разведки и целеуказания до боевой поддержки. Выбор пензенского радиозавода, на мой взгляд, обусловлен опытом этого предприятия при создании такой АСУ, как «Поляна Д4М1», которая используется для управления смешанной группировкой войск ПВО», — рассуждает Леонков.

«Инструмент поддержки командира»

Ещё одним проектом для Вооружённых сил РФ, о большом значении которого говорилось на конференции в «Эре», является завершение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Созвездие-2015», предполагающей создание автоматизированной системы управления войсками тактического звена (АСУВ ТЗ).

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу на недавнем селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, появление этого изделия улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и связью, а также позволит формировать единые базы данных.

Применение новой системы на практике упростит получение и обработку разведданных, повысит оперативность доведения приказов и информации об обстановке до подчинённых подразделений.

Разработчиком АСУВ ТЗ является расположенный в Воронеже концерн «Созвездие». В материалах предприятия говорится, что система будет охватывать информационным полем авиацию, бронетехнику, артиллерию и наземные транспортные средства.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что насыщение российской армии новыми автоматизированными системами управления позволит раскрыть боевой потенциал существующих и перспективных образцов военной техники. По его мнению, в Минобороны РФ прекрасно осознают важность дальнейшего прогресса в развитии АСУ.

Эксперт подчеркнул, что автоматизированные системы выполняют две важнейшие функции: связывают в «единый информационный контур» разнородные силы и сокращают цикл управления войсками.

В результате заметно повышается осведомлённость командиров о противнике и в целом об окружающей обстановке.