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Единый день голосования за… мощную русскую армию

31 января 2018, 21:54  •  67 • Политика
В Москве прошёл Единый день приемки военной продукции, который показал, что Россия становится всё зубастее и сильнее
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В этот день никто не гонит в Москву колонны новенькой боевой техники. Не везёт к Национальному центру управления обороной России вооружение в трейлерах. Не тащит прикреплённые цепью к запястью чемоданчики с секретной документацией и актами сдачи-приёмки. Техника едет в войска своим порядком, документы передаются и подписываются – своим, а военные представители отправляют рапорты командованию – своим. Тем не менее Единый день приёмки военной продукции символически олицетворяет именно эту картину. Он является одновременно и совещанием, на котором подводятся итоги поставки в войска военной техники и вооружений от предприятий оборонно-промышленного сектора (ОПК), и – шоу, предназначенным для освещения того, как оснащаются вооружённые силы страны, как обстоят дела с работой над производством современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Чтобы налогоплательщик знал, что деньги его расходуются не зря, и видел, что его безопасность обеспечивается надёжно и уверенно.
Поза ротного пулемёта или усталого, но гордого победителя?
Формально это единый день, когда подводят итоги выполнения гособоронзаказа по каким-то конкретным видам боевой техники, - осветил "Царьграду" формальную и неформальную сторону этого мероприятия военный обозреватель Виктор Литовкин. - Он потому и называется Единым днём приемки, что на нём все отчитываются - те, кто должны были осуществить к данному сроку поставку готового вооружения в войска".
А если неформально описать это событие, продолжил эксперт, то сидят в Национальном центре обороны представители Вооружённых сил, и им тот или иной завод рассказывает, что у него происходит с выполнением гособоронзаказа, что делается, что сделано, что не сделано. Какие есть недоработки, проблемы, которые надо решать. В свою очередь представители армии и флота докладывают о том, какие изделия поступили на вооружение, приняты и развёрнуты.
Словом, получается что-то вроде большого селекторного совещания, только по всей стране, по всем предприятиям, которые выполняют гособоронзаказы, - пояснил Литовкин. - И в один день подводятся итоги работы по всем важнейшим предприятиям. Сразу видна картина всего, что происходит с выполнением гособоронзаказа".
Но ведь это же армия, припомнил боевое прошлое корреспондент "Царьграда". А если кто-то чего-то там не выполнил, с ним что делают? Сразу ставят в позу ротного пулемета?
Ну, такое было бы уже перебором, - продолжил Виктор Литовкин. - Не тот уровень. Просто стараются разобраться, в чём причина, намечают какие-то меры по выполнению задания, по выходу из этой ситуации. Когда-то в таких случаях может идти речь о выделении дополнительных денег, а когда-то, может быть, и дополнительного следователя. Или прокурора. Но это не правило, конечно".
Но в основном, по свидетельству военного эксперта, предприятия отечественного ОПК по итогам военной приёмки занимают позу усталого, но гордого своим успехом победителя.
В военном производстве тоже есть свои победы. Как и поражения
В целом оценку Виктора Литовкина подтвердил и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В своём выступлении по ходу Единого дня приёмки военной продукции он рассказал, что "за прошедший год в армию и на флот поступило более 3,5 тысяч перспективных образцов вооружения и военной техники".
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com
Конкретно в цифрах это означает, что в результате реализации государственного оборонного заказа в 2017 году в вооружённые силы страны было поставлено "свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения". Параллельно войска получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.
В этом списке и ряд новинок, о которых сообщал "Царьград".
В частности, это модифицированные зенитные комплексы "Тор-М2", которые заступили на боевое дежурство в Ростовской области. В отличие от ЗРК семейства "С" эти комплексы тактического назначения, то есть самим фактом своего нахождения вблизи Донбасса призваны избавлять украинское руководство от излишней агрессивности в отношении народных республик.
Это и бригадный комплект ЗРК "Бук-М3" уже средней дальности совсем новой разработки. Это и полки МБР "Ярс", поставленные на дежурство в Новосибирской области, где их не достанут никакие американские крылатые ракеты во исполнение плана "первого обезоруживающего удара". Это и вошедший в состав Черноморского флота третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров".
Всего же гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в прошлом году оказался выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%. То есть, по поощряющим словам министра обороны, "достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности, в основном, выполняют взятые на себя обязательства".
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Сравнение в пользу России
В прошлые разы Единый день приёмки военной продукции проходил, в общем, по той же схеме. Министр обороны объявлял о подведении итогов приёмки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры. Затем он сообщал, сколько и чего за тот или иной отчётный период было поставлено в войска предприятиями ОПК.
Для сравнения: в прошлом году летом объявлялось, что на вооружение приняты бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолётов и 6 вертолётов различных классов и целевого предназначения, 9 радиолокационных стан­ций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжёлый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей", 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
Интересно сравнить и показатели ритмичности: по состоянию на июль 2017 года гособоронзаказ был выполнен "по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту – на 42,2%". Тогда Сергей Шойгу счёл это "удовлетворительными показателями ритмичности производства предприятий ОПК", но как раз сегодня видно, что ритмичность эта весьма относительна ­– две трети работ исполняются всё же во втором полугодии.
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Поставляется, впрочем, не только вооружение. В один из прошлых Единых дней прозвучал отчёт, например, о том, что вооружённые силы получили столько-то "новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту". Они представляют собой нечто вроде офиса кадрового агентства в смеси с передвижкой для агитбригады: есть и офисное оборудование, и информационный терминал, и кузов-контейнер, который трансформируется в сцену. И всё это на колёсах, точнее, на высокопроходимом шасси, чтобы такая "передвижка" могла, по словам замминистра обороны Николая Панкова, "расширить географию агитационного воздействия, повысить конкурсность при отборе и привлечь на военную службу по контракту граждан из отдалённых населённых пунктов".
А многое ещё в перспективе. Так, к нынешней дате в печати появилась информация, что "Уралвагонзавод" довершил модернизацию танков Т-90М, первый батальон которых вскоре будет передан в армию. Машина получила новый боевой башенный модуль с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления, с тепловизионным прицелом, с новой модульной динамической защитой. Использован в том числе и опыт, полученный в Сирии.
В начале года должны завершиться испытания и танка Т-80БВМ после модернизации. В её ходе был улучшены его огневая мощь, защищённость, подвижность, что приблизило этот, в общем, не без недостатков танк к характеристикам основного боевого танка Т-72Б3.
На подходе также соосные беспилотные вертолёты от холдинга "Вертолёты России" со взлётной массой до 500 кг. С планируемыми для него мощными системами вооружения и мониторинга он будет настоящей неотвратимой "летающей смертью" для террористов.
В общем, всё – на пользу России.
Покровский Александр

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