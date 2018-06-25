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Едины ли славяне?

25 июня 2018, 20:09  •  95 • Аналитика
25 июня в мире отмечается День дружбы и единения славян. Этот праздник олицетворяет собой стремление славянских народов к интеграции и дружественному взаимодействию.

Появление Дня дружбы и единения славян было связано в первую очередь с попыткой предотвратить дезинтеграцию восточнославянского мира после распада Советского Союза. Жившие столетиями в одном государстве русские, украинцы и белорусы оказались в результате распада советской страны разобщенными, разделенными между суверенными государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. При этом Украина особого стремления к интеграции с Россией и Белоруссией не выказывала еще тогда, в 1990-е годы. В Киеве утвердились у власти политические силы, выбравшие русофобию в качестве одного из главных компонентов идеологии «политического украинства». В отличие от Украины, Россия и Белоруссия еще с середины 1990-х гг. стремились к интеграции, сближению друг друга. Было создано Союзное государство России и Белоруссии, которое существует до сих пор и играет важную роль в диалоге двух стран. Российско-белорусские отношения, несмотря на многочисленные препятствия и проблемы, все же остаются наиболее теплыми.




Народы, говорящие на славянских языках, являются одними из самых многочисленных в индоевропейской языковой семье. Они расселены на огромных территориях Евразии: от Германии на западе до тихоокеанского побережья России и острова Сахалин на востоке, от Черногории и Македонии до российского Крайнего Севера. Общая численность славянских народов в настоящее время составляет от 300 до 350 млн человек, еще больше в мире тех, в ком течет славянская кровь. Ведь не является секретом, что многие немцы и венгры, румыны и турки имеют значительную славянскую примесь.

Славянские народы разделяются на восточных славян (русские, украинцы, белорусы), западных славян (поляки, чехи, словаки, кашубы, лужичане, моравы, силезцы, словинцы) и южных славян (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы). Несмотря на языковую общность, славянские народы имеют разную историю, культуру, относятся к различным конфессиям. Исторически большинство славян исповедует православие (русские, сербы, черногорцы, болгары, македонцы, подавляющее большинство белорусов и украинцев), западные славяне и часть южных славян исповедуют католицизм и протестантизм, некоторые группы славянского населения приняли в свое время ислам (боснийские мусульмане, помаки – болгары-мусульмане).

За последнее тысячелетие слишком много разных, чаще трагических событий происходило в жизни славянских народов Евразии. История славян – это история побед и поражений, кровопролитных войн и грандиозных успехов, торжества сильных держав и столетий вражеской оккупации. Русь веками обороняла свою независимость, сходясь в войнах с самыми сильными и опасными противниками, будь то немецкие «псы-рыцари» или орды Чингисхана, шведы и турки-османы, французы Наполеона и армии гитлеровской Германии. Менее многочисленным славянским народам Балкан и Восточной Европы везло куда меньше. Столетиями южные славяне жили под османским игом, а западные славяне – под властью Австро-Венгрии, в которой они все равно оставались народами «второго сорта».

Разная история наложила отпечаток на культуру, политическое поведение, менталитет различных славянских народов. Так, поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы развивались в целом в орбите западноевропейской цивилизации, исповедуя католицизм или протестантизм, используя латинский алфавит. При этом Польша неоднократно воевала с Россией, а когда ее часть оказалась в составе Российской империи, то поляки не раз поднимали антироссийские восстания.

В то же время нельзя не отметить большой вклад поляков в развитие российского государства, русской науки и культуры. Николай Пржевальский, Константин Циолковский, Сигизмунд Леваневский, Глеб Кржижановский, Константин Рокоссовский – лишь первые имена, которые вспоминаешь, задумываясь о польском следе в российской истории. В современной Польше о русско-польских позитивных отношениях стараются не говорить, поскольку это идет вразрез с парадигмой современного польского государства, которая представляет Россию как однозначного врага. Так выгодно Западу – превратить западных и южных славян во враждебные России народы, вырвать их из-под русского культурного и политического влияния, поставить под контроль населенными ими территории.
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В свое время Австро-Венгерская империя, напуганная ростом панславистских настроений в Восточной Европе, делала все возможное, чтобы настроить поляков, чехов, словаков, русинов и прочих против Российской империи. Для этого использовались и кнут, и пряник. Пророссийски настроенных политических и общественных деятелей, публицистов и литераторов всячески преследовали, вплоть до физической расправы, а тех, кто соглашался сотрудничать с властями и выступить против России и русского народа – поддерживали, предоставляли всевозможные преференции.

Проект «политического украинства» родом оттуда же, из Австро-Венгрии. Именно в недрах австро-венгерских дипломатических и разведывательных служб и зародилась идея создания украинского национализма как антипода России и русского влияния. Проект оказался успешным и очень живучим – прошло полтора столетия, а отдельные политические силы на Украине до сих пор пышут злобой в отношении России и русских. Только вместо Австро-Венгрии покровительствуют им теперь Соединенные Штаты.

На Балканах ситуация складывалась аналогичным образом. Оплотом западного влияния здесь всегда были Хорватия и Словения, но если словенцы в силу численности и политической роли отличались большим миролюбием, то хорваты всегда отличались повышенными политическими амбициями. Австро-Венгрия, а затем и Германия натравливали хорватов на сербов – народ, говорящий на том же языке, но исповедующий православие и пишущий на кириллице. Сербы – это балканские русские, самый близкий и дружественный России народ в Юго-Восточной Европе. В отличие даже от болгар, которым Россия помогла освободиться от османского владычества, Сербия никогда не поворачивала оружие против России. Когда сербам было плохо, Российская империя размещала сербских колонистов на своих землях в Новороссии, впрочем также мы вели себя и по отношению к болгарам и даже неславянским христианским народам Восточной Европы – в Новороссии и Таврии появились греческие, валашские (румынские) переселенцы и даже православные албанцы.

Цыгане — первая жертва. Но не последняя


В Первой и Второй мировых войнах сербы воевали по одну сторону с русскими. Отношения между сербами и русскими – типичный пример славянского единства и братства, к сожалению столь редкий в современном мире. В отличие от сербов, хорваты к России были настроены скорее негативно. В свое время, еще во второй половине XIX – начале ХХ вв. австро-венгерским властям удалось справиться с пророссийскими настроениями в Хорватии, активно используя для этого разжигание религиозной розни между католиками – хорватами и православными сербами и ненависти к соседям – сербам. Всем известно, какие зверства творили хорватские усташи во время Второй мировой войны, уничтожая как цыган и евреев, так и братьев – славян сербов, невзирая на этническое и языковое родство.

«Независимое государство Хорватия» стало верным сателлитом фашистской Италии и гитлеровской Германии, а его каратели по своей жестокости оставили далеко позади даже эсэсовских палачей. После Второй мировой войны сербы, хорваты и другие славянские народы относительно мирно жили в единой социалистической Югославии, однако крушение социалистического лагеря и распад СФРЮ как единого государства привели к кровопролитной войне, сопровождавшейся жесточайшим насилием в отношении мирного населения. Война в Югославии, в которой славяне убивали друг друга, стала первой масштабной и очень кровавой войной в Европе второй половины ХХ века. До сих пор участвовавшие в ней народы не могут забыть друг другу события тех лет, тем более, что взаимная ненависть усиленно разжигается и ангажированными западными СМИ, и доморощенными националистами.
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Еще одним ударом по славянскому единству стал инспирированный США и НАТО распад Союзной Республики Югославии – государства, возникшего на обломках СФРЮ и включавшего в свой состав Сербию и Черногорию. Противоречия между сербами и черногорцами изначально отсутствовали, поскольку они говорят на одном и том же языке, исповедуют православие и исторически всегда сотрудничали друг с другом и воевали в многочисленных войнах на стороне друг друга. Соответственно, глубокие и очень хорошие отношения с Черногорией сложились и у России.

Запад сумел вбить клин между сербами и черногорцами, превратить черногорские элиты в инструмент своего влияния, после чего подготовил почву для распада союзного государства. Черногория была спешно принята в состав НАТО, а все лишь для того, чтобы вырвать ее из-под сербского и российского влияния. В Вашингтоне и Брюсселе возможность появления русской военно-морской базы на побережье Черногории рассматривали как страшный сон, поэтому и делали все возможное, чтобы он не стал явью. Именно с этой целью была развалена СРЮ, а Черногория превратилась в подконтрольное Западу государство под внешним управлением.



Говоря об отношениях России и Болгарии, еще одной значимой южнославянской страны, стоит отметить, что позиции болгарской элиты и болгарского народа всегда сильно отличались. Начнем с того, что болгарские монархи, правившие в первой половине ХХ века, были этническими немцами, представителями Саксен-Кобург-Готской династии. Германия имела очень большое влияние на Болгарию и ее политику, хотя в свое время не оказала этой стране даже малой доли той поддержки, которую осуществляла Российская империя. Сама политическая независимость Болгарии была в значительной степени достигнута благодаря «крови и поту» русских солдат. Именно Россия в многовековом противостоянии с Османской империей добилась в конечном итоге политического освобождения балканских христиан – сначала Греции, затем Болгарии и Румынии. Болгарский народ прекрасно об этом знает, но болгарские элиты всегда старались получить для себя наибольшую выгоду и были готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы платили.
Если б я был султан


Впрочем, прекрасно понимая, что с русскими болгары воевать не будут, болгарский царь Борис III в 1941 году не стал отправлять болгарские войска на Восточный фронт и так и не объявил войну Советскому Союзу. Хотя в других европейских войнах стран Оси, в том числе в оккупации Греции и вторжении в Югославию, Болгария участие принимала. В послевоенный период отношения между Болгарией и Советским Союзом были особенно теплыми, Болгарию даже называли еще одной советской республикой. Это была одна из немногих стран, в которые имели возможность выезжать советские граждане в эпоху «железного занавеса».

Сейчас в Болгарии также сильны пророссийские настроения, хотя нельзя отрицать и факт очень сильного влияния Запада на политику болгарского руководства и некоторых политических партий страны. Впрочем, нельзя забывать и о том, что сейчас Болгария, как и большинство стран Восточной Европы, очень сильно зависят от финансовой помощи со стороны и Евросоюза, и США, поэтому София вынуждена придерживаться евроатлантической линии, чего не скажешь о большинстве простых болгар, сохраняющих теплое отношение к России и русскому народу.



Учитывая современную мировую и европейскую политическую ситуацию, славянское единство (если понимать его в политическом аспекте) скорее предстает мифом, чем реальностью. Впрочем, противоречия между странами не мешают простым людям общаться друг с другом, культурным организациям проводить фестивали и дни славянской культуры. «Народная дипломатия» иногда оказывается куда более эффективной, чем официальные встречи на правительственном уровне. Тем не менее, кризис славянского мира в наши дни сложно не признать.

Из славянских государств только Россия и (в меньшей степени) Белоруссия и Сербия сохраняют самостоятельность и подчеркивают свое право на историческую уникальность и отличие от западного мира. Остальные славянские государства Восточной Европы сейчас находятся полностью в орбите западного влияния. И речь не только о таких традиционно прозападных странах, как Польша или Хорватия, но и о Черногории, Македонии, Болгарии. Подлинное возрождение славянского мира может быть связано только с Россией, которая исторически являлась локомотивом и заступником европейского славянства.
Автор: Илья Полонский

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