Единство восстановлено: Патриарх Кирилл подписал грамоту о воссоединении с европейскими приходами Русской Церкви

В пятницу, 1 ноября, Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл подписал в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Отмечается, что документ подписан в двух экземплярах. Один из них отправят на хранение в архив Московской Патриархии. Другой будет торжественно вручен главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во время богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, 3 ноября.

Также сообщается, что со 2 по 4 ноября пройдут торжественные мероприятия по случаю воссоединения. Для этого в столицу России прибудет делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном.