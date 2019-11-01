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Единство восстановлено: Патриарх Кирилл подписал грамоту о воссоединении с европейскими приходами Русской Церкви

01 ноября 2019, 22:24  •  100 • Политика
Святейший Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.
В пятницу, 1 ноября, Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл подписал в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Отмечается, что документ подписан в двух экземплярах. Один из них отправят на хранение в архив Московской Патриархии. Другой будет торжественно вручен главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во время богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, 3 ноября.
Также сообщается, что со 2 по 4 ноября пройдут торжественные мероприятия по случаю воссоединения. Для этого в столицу России прибудет делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном.

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