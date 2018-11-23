«Единство рушится»: сможет ли Вашингтон помешать созданию «европейского НАТО»

Планы Евросоюза создать собственную, неподконтрольную НАТО армию вызывают всё большую обеспокоенность в Вашингтоне. Постпред США при ЕС Гордон Сондленд потребовал от Брюсселя разъяснений по этому поводу, напомнив о значительных «инвестициях» Белого дома в защиту европейцев от России и «других недружественных сил». По мнению экспертов, истинная причина претензий американцев — нежелание терять влияние в Европе. Как полагают аналитики, цели и задачи партнёров в последнее время расходятся всё больше: США пропагандируют концепцию «Америка превыше всего», что порой значительно ущемляет интересы ЕС.

Вашингтон не скрывает своего недовольства планами ЕС по созданию собственной оборонной структуры. Постоянный представитель США при Евросоюзе Гордон Сондленд потребовал от европейских властей прояснить позицию относительно инициативы, назвав этот вопрос «очень чувствительным».

«Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учётом всех своих проблем, ежегодно направляют десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США», — заявил американский дипломат.

По словам постпреда, сейчас американская сторона получает из Европы «противоположные сигналы». Одни говорят о намерении решать небольшие конфликты самостоятельно, а другие строят планы по созданию полноценных вооружённых сил, а также общеевропейского разведывательного сообщества.

Гордон Сондленд

© AmCham EU / Flickr

Вашингтон беспокоит, каким образом европейцы собираются распоряжаться средствами, учитывая необходимость финансирования НАТО. Как пояснил Гордон Сондленд, американская сторона рассчитывает, что ЕС будет обеспечивать собственную оборонную автономность «в полном согласии с НАТО».

«Нет общего понимания»

Идея создания общеевропейской армии, независимой от Североатлантического альянса, обсуждается уже не одно десятилетие. Однако перейти к конкретным мерам по созданию такой структуры до недавнего времени не получалось. Противником этих инициатив прежде был Лондон. Британские власти, следуя линии Вашингтона, грозили заблокировать любые попытки сформировать независимые от НАТО оборонные структуры.

Брексит предоставил европейским странам возможность вернуться к идее военной автономии. Однако теперь проводника американских интересов в ЕС на себя взяла Варшава. Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, страна выступает против создания общеевропейской армии, поскольку для обороны Евросоюза уже существует Североатлантический альянс.

«НАТО является системой совместной обороны, которую необходимо укреплять и развивать. Это наше общее задание», — цитирует Блащака Польское радио.

Однако эксперты сомневаются, что ЕС станет прислушиваться к мнению польской стороны. В отличие от Великобритании, Польша является не донором, а реципиентом финансовой помощи Евросоюза.

В июне прошлого года Брюссель принял решение о создании общеевропейского оборонного фонда. Предполагается, что ежегодно на его финансирование будет тратиться около €5,5 млрд. Как пояснила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини, фонд не будет дублировать функции НАТО, а будет лишь дополнять их. Речь идёт о совместных оборонных разработках и закупке военной техники, причём, ставка делается именно на развитие европейской оборонной промышленности.

Кроме того, было запущено Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в оборонной сфере, к проекту присоединились 23 государства — члена ЕС. В ноябре этого года страны договорились о дальнейшем углублении военного сотрудничества, одобрив 17 совместных проектов по линии PESCO — речь идёт о выпуске новейших вооружений и обучении военнослужащих.

«Это шаг в направлении европейской армии», — подчеркнула глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйен, комментируя инициативу Евросоюза.

Наиболее инициативным сторонником создания общеевропейской армии сегодня является президент Франции Эммануэль Макрон. Политик начал лоббировать эту идею сразу после избрания на пост главы Пятой республики.

Особое внимание прессы привлекло заявление, сделанное Макроном в начале ноября в эфире радиостанции Europe 1.

«У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — подчеркнул французский лидер.

Эммануэль Макрон

© Thibault Camus/Pool via REUTERS

Эти слова прозвучали на фоне заявлений американской администрации о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Комментируя эту информацию, Макрон подчеркнул, что прежде всего этот шаг американских властей ударит по интересам Европы.

Берлин поддержал инициативу Парижа, о чём заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, европейские страны должны работать над созданием «настоящей европейской армии».

20 ноября главы оборонных ведомств стран ЕС одобрили проект создания общей разведывательной школы (Joint EU Intelligence School, JEIS). Этот институт будет сотрудничать с Центром передового опыта НАТО и национальными разведками стран Евросоюза.

Несмотря на то, что ранее Эммануэль Макрон заявлял, что оборонная структура нужна ЕС для обороны от России, Китая и США, сейчас политик готов к диалогу с Москвой. Об этом французский президент заявил в конце августа на ежегодной встрече с французскими послами.

У российской стороны новый вектор европейской оборонной политики не вызывает возражений. Комментируя идею создания общеевропейских вооружённых сил во время недавнего визита в Париж, российский президент Владимир Путин отметил, что «Европа — мощное экономическое образование», для которого вполне естественно стремление к независимости в сфере обороны и безопасности.

«В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией», — добавил Путин.

При этом эксперты отмечают, что Евросоюзу предстоит пройти очень большой путь, прежде чем у него появятся собственные оборонные структуры.

«Сейчас ЕС даже сам себе не сможет ответить на вопрос о том, какими будут общеевропейские вооружённые силы. Если ясность наконец появится, это станет большим достижением для европейцев. Пока что среди участников проекта нет общего понимания этого вопроса», — пояснил в интервью RT Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, европейцы поспешили анонсировать создание собственной армии.

«Этой цели можно будет достичь только после того, как произойдёт интеграция оборонно-промышленных мощностей Италии, Франции и Германии. Для создания единой армии нужен прежде всего реальный материально-технический базис», — подчеркнул Прохватилов в интервью RT.

«Узаконенная оккупация Европы»

Для Вашингтона планы Евросоюза стали неприятной неожиданностью и вызвали резко негативную реакцию. Комментируя заявления французского коллеги, Дональд Трамп назвал их «очень оскорбительными» и вновь призвал страны ЕС вносить больший вклад в финансирование НАТО.

К этому вопросу президент США возвращался не один раз. В частности, лидер связал эту инициативу с низким политическим рейтингом Эммануэля Макрона.

«Проблема в том, что у Эммануэля во Франции очень низкий рейтинг (26%), а уровень безработицы — почти 10%. Он просто пытался сменить тему», — написал Трамп в своём Twitter.

Военные учения «Единый трезубец»

© NATO / Flickr

Эксперты объясняют причины возмущения американской администрации тем, что Вашингтон не хочет терять своё влияние в Европе.

«Все прекрасно понимают, что главная цель НАТО, чтобы ни говорили публично американские политики, — это узаконенная оккупация Европы, в первую очередь Германии. Заявления американской стороны — не что иное, как попытки оказать давление на Евросоюз, Вашингтон достаточно чётко пытается поставить Брюссель на место», — пояснил в интервью RT Прохватилов.

Воронов также отмечает тот факт, что НАТО — давний инструмент американской политики, и это ни для кого не является секретом.

Однако годами Евросоюз был готов мириться с этим положением, находя в нём выгоду. Говоря о причинах, побудивших европейцев пересмотреть этот подход, эксперты выделяют ряд факторов.

Дистанция между США и Европой во многом начала расти по вине американского лидера. Дональд Трамп не готов идти на уступки партнёрам, отстаивая доктрину «Америка превыше всего». Именно с этих слов начинается недавнее заявление главы Белого дома, опубликованное в связи с расследованием смерти журналиста Джамаля Хашукджи.

Свой вклад в ухудшение отношений с Европой внесли, например, угрозы Вашингтона применять санкции против европейских компаний за сотрудничество с Ираном — сейчас европейский бизнес вынужден сворачивать контракты с иранскими контрагентами. Также не раз со стороны Белого дома звучали угрозы в адрес стран ЕС из-за работ по строительству газопровода «Северный поток — 2». Всё это вызвало серьёзное недовольство в Евросоюзе.

Выступая 21 ноября на заседании бундестага, канцлер Германии Ангела Меркель обратила внимание на «тех, кто считает, что могут решить все проблемы самостоятельно и думать лишь о себе, проявляя тем самым чистой воды национализм и никакого патриотизма». Этот пассаж германского лидера был адресован именно Белому дому, уверены западные СМИ.

По мнению Воронова, действующая администрация Соединённых Штатов приложила немало усилий для крушения евроатлантического единства. Но объективные расхождения возникли гораздо раньше: если США давно начали переносить своё внимание на Тихоокеанский регион в связи с активностью Китая, то интересы Европы сконцентрированы на своём континенте.

«Ясно одно — евроатлантическое единство рушится. В принципе, у многих сил в ЕС сегодня есть понимание необходимости перехода от евроатлантической модели обороны к евроцентристской, к приоритету европейских целей и задач. Ехать в колеснице США, мягко говоря, больше нельзя: цели и задачи расходятся», — пояснил Воронов.

К тому же, сегодня европейцы видят в Североатлантическом альянсе множество недочётов. Военный блок давно превратился в неповоротливую бюрократическую машину, и чтобы добиться какого-то решения по этой линии, нужно применить большие усилия, отметил эксперт.