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Единство фронта: Путин ждет от ОНФ предложений общенационального уровня

21 декабря 2021, 17:15  •  181 • Политика
За прошедшее десятилетие «Общероссийский народный фронт» объединил авторитетные общественные организации для решения востребованных временем задач, а также активно включался в эту работу. Об этом Владимир Путин написал в телеграмме делегатам съезда ОНФ, который прошел 21 декабря в онлайн-формате. На мероприятии подвели итоги работы, отметили основные достижения и избрали руководство движения. На должности сопредседателей центрального штаба фронта были переутверждены Алексей Комиссаров, Сергей Когогин, Елена Цунаева, Леонид Рошаль, Елена Шмелева, а главой исполкома остался Михаил Кузнецов. В центральном штабе организации «Известиям» рассказали о приоритетных планах ОНФ и перечислили те практики, которые «фронтовики» намерены продолжать использовать.

Напутствие

Утром 21 декабря на сайте Кремля появилось приветствие Владимира Путина участникам съезда «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В своем обращении глава государства отметил активную работу движения в интересах граждан.
«За прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — подчеркнул президент в телеграмме.
К ключевым инициативам ОНФ глава государства причислил поддержку волонтерского движения, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, а также введение института экологических инспекторов. Особо он отметил запуск проекта #МыВместе, «который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи». Глава государства также выразил уверенность, что в ходе съезда прозвучат предложения, которые станут значимой частью общенациональной повестки, а также будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти.
Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru
Сам съезд, к слову, начался спустя пару часов после публикации телеграммы президента. Мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в онлайн-режиме. К видео-конференц-связи присоединился 381 делегат из 420, представлены были все 85 региональных ячеек фронта. Перед участниками выступил и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, зачитавший участникам обращение Владимира Путина. Сам Кириенко, в свою очередь, поблагодарил ОНФ за работу и отметил успехи акции #МыВместе.
— Акция #МыВместе позволила помочь за этот период более 7 млн человек. Вы дали пример, которому последовали более 10 тыс. самых разных организаций: общественных, коммерческих, крупный бизнес, совсем малые предприятия. Все объединились, чтобы помогать тем, кто в этом более всего нуждается, — подчеркнул Кириенко.
Отметил первый замглавы администрации и другое важное направление работы — народный контроль. «Это возможность для президента как лидера «Народного фронта» получить независимую объективную информацию из первых уст от людей, для которых реализуются государственные проекты и программы», — подчеркнул он. Кириенко также рассказал о важности работы ОНФ с обращениями граждан, на основании которых есть возможность принять системные решения. Завершая свое выступление, первый замруководителя администрации президента предложил переизбрать всех пятерых сопредседателей ОНФ на новый срок.

Что в итоге

После этого слово взяли сопредседатели движения. Первой перед делегатами выступила депутат Госдумы, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Свою речь она начала с обозначения важности работы с обращениями граждан, по итогам которой принимались системные решения. Рассказала она и о работе фронта по зеленой повестке — проблемам загрязнения воздуха, мусорной реформе, помощи при решении проблем, связанных с природными катаклизмами.
Другой сопредседатель — руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в своей речи уделила внимание выявлению талантов детей и тем комплексным решениям, которые были приняты за последние годы. «Мы создавали условия, чтобы благодаря интернету и повышению квалификации педагогов дети могли пользоваться всё большим количеством возможностей», — отметила Шмелева.
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, в свою очередь, рассказал о поддержке малого и среднего предпринимательства, напомнив о влиянии пандемии на функционирование МСП. После него слово взял руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Более 3 млн обращений проанализировал и взял на контроль исполком «Народного фронта» за три года работы проекта «Прямая линия. Продолжение». Уже решено более 485 тыс. вопросов. Одна только отмена организации свалки в Шиесе Архангельской области была ответом на 24 тыс. обращений, — подчеркнул он.
Последним из сопредседателей выступил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, который поблагодарил главу государства за внимание к работе ОНФ. Он также рассказал о деятельности «Фронта» в рамках системы здравоохранения и тех решениях, которые были предложены для повышения эффективности работы медиков. После делегаты приступили к процедурным моментам: избранию центрального штаба (ЦШ) и центральной ревизионной комиссии (ЦРК) ОНФ. По итогам голосования были утверждены 78 членов ЦШ и 16 членов комиссии. Также делегаты проголосовали за изменение некоторых положений Устава движения.

Список задач

Сопредседателями, как и предложил ранее Сергей Кириенко, остались прежние руководители — Алексей Комиссаров, Сергей Когогин, Елена Цунаева, Леонид Рошаль и Елена Шмелева. Главой исполкома ОНФ также был переназначен Михаил Кузнецов, занимавший эту должность прежде. Главой ЦРК избран депутат Госдумы Анатолий Карпов, а его замом стал Александр Школьник.
Переизбранный сопредседатель центрального штаба Елена Цунаева рассказала «Известиям» о приоритетных направлениях деятельности движения на ближайшие годы.
— Мы будем продолжать совместно работать с фракцией «Единая Россия» над теми инициативами, которые есть у ОНФ, обличать их в конкретные законопроекты. Мы будем работать в этом направлении. Сергей Кириенко обозначил, что достаточно большой пул активистов стали депутатами Госдумы. Мы собираемся использовать этот потенциал в формате более тесной активной работы. Пришли в депутаты не только люди из центрального региона, но и из отдаленных уголков России, — рассказала Цунаева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Кроме того, она подчеркнула важность экологического направления и решения проблем с мусорными свалками. Значимым пунктом в этой повестке Цунаева считает вовлечение общественности в вопросы размещения новых полигонов и популяризацию раздельного сбора мусора. Большое внимание будет уделено решению практических задач в сфере ЖКХ, а также сохранению исторической памяти.
По словам члена центрального штаба ОНФ Ильи Семина, необходимо продолжать практику не только контроля, но и вовлечения граждан в реализацию нацпроектов. «Многие из них рождаются именно через участие людей, что помогает решать вопросы россиян не только точечно, но и системно. Я бы также отметил экономические инициативы, направленные на рост доходов. Это и льготная ипотека, и снижение имущественных налогов, и повышение финансовой грамотности», — напомнил «Известиям» Семин.
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