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Единственный жест Путина потянул на "топ Яндекса": "Ждём объяснений политологов"

30 июля 2020, 22:05  •  67 • Политика
В ходе совещания о сложной экологической ситуации в Усолье-Сибирском в Иркутской области президент России Владимир Путин не только высказал жёсткую позицию, но и подкрепил её жестом. И одного такого жеста хватило для "топа Яндекса". Как отметил Дмитрий Смирнов: "Ждём объяснений политологов".
Владимир Путин собрал сегодня совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, где почти 90 лет копились отходы химпроизводства. Президент напомнил, что шлейф проблемы, действительно, тянется не просто из прошлого века, а даже из другой страны. Но это не значит, что мы не должны решать проблему. Сегодня следует чётко осознать:
"Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Вместо того, чтобы решать проблему по существу, её замалчивали", - сказал Путин.
Обозначены задачи на ближайшие три месяца. Президент отдал ряд поручений Росгвардии, Минобороны, Минфину и "Росатому". А также добавил, что через три месяца ему следует доложить, что именно было сделано. Свои слова Владимир Путин подкрепил ударом кулака по столу.
Как справедливо отметил в личном телеграм-канале "Пул № 3" корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, одного жеста Путина хватило, чтобы сформировать топ Яндекса. Впрочем, сама по себе тема города Усолье-Сибирское, который сегодня называют чуть ли не сибирским "Чернобылем", обращает на себя внимание. И, безусловно, тот самый топ Яндекса был сформирован.

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