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«Единственный в мире образец»: какими преимуществами обладает лёгкий российский танк «Спрут-СДМ1»

23 февраля 2021, 10:40  •  88 • В России
На оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ представлен новейший российский лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1». Как сообщили в госкорпорации «Ростех», машина является единственным в мире образцом современного лёгкого танка. Госиспытания начались прошлым летом, к концу года машина прошла проверку в условиях субтропиков и средней полосы России. По мнению экспертов, «Спрут-СДМ1» сочетает в себе маневренность и лёгкость с высокими огневыми возможностями.
 
Лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» © Концерн «Тракторные заводы»
 

Российский новейший лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1» представлен на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021 в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Танк привёз на экспозицию холдинг «Высокоточные комплексы». Машина была выставлена в виде модели, демонстрирующей её функционал и внешний вид.

«Лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1» на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного лёгкого танка», — заявил исполнительный директор разработчика и производителя ПАО «Курганмашзавод» Пётр Тюков.

Он добавил, что машина не только обладает современными тактико-техническими характеристиками по защищённости, маневренности и огневой мощи, но и привлекательной для потенциальных покупателей ценой.

«Огромные преимущества»

Танк был разработан на Курганмашзаводе на базе авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25 «Спрут-СД».

Конструкторские работы над «Спрут-СД» стартовали ещё в середине 1980-х годов, однако серийный выпуск был начат только в 2005 году. На вооружение машина поступила в 2006-м, она стала результатом кооперации КБ Волгоградского тракторного завода (ВгТЗ), екатеринбургского ОКБ-9 (сейчас — Завод №9) и ЦНИИТОЧМАШ (Подольск).

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Самоходка предназначена для уничтожения танков, бронемашин, инженерных фортификаций и живой силы противника. Эксплуатируется воздушно-десантными войсками. Она оснащена 125-мм пушкой 2А75 скорострельностью семь выстрелов в минуту и боекомплектом в 40 снарядов.

Новейший лёгкий танк, разработанный на основе «Спрут-СД», также оснащён танковой 125-мм пушкой 2А75, огневая мощь которой соответствует танку Т-90МС. Предусмотрена возможность использовать современные бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. «Спрут-СДМ1» способен поражать цели на дальности до 5 км.

Шасси машины оснащены высокоэффективной независимой гидропневматической подвеской с системой изменяемого клиренса. Это позволяет экипажу решать сложные задачи, такие как разведка, маневренная оборона, форсирование водных преград и морские десантные операции. «Спрут-СДМ1» может двигаться в горной и лесисто-болотистой местности, а также в северных условиях.

Ходовая и моторно-трансмиссионная часть танка унифицированы с боевой машиной пехоты БМП-3 и боевой машиной десанта БМД-4М.

В танке установлен 500-сильный дизельный двигатель УТД-29, который способен работать как на тяжёлых, так и на лёгких фракциях нефти.

Благодаря своей конструкции 18-тонный танк способен двигаться по суше со скоростью до 70 км/ч, а по воде — до 10 км/ч. При этом для его обслуживания достаточно трёх человек экипажа.

Главным преимуществом машины является сочетание высокой огневой мощи с маневренностью и проходимостью, а также способностью к маскировке. Эти качества компенсируют относительно лёгкую бронезащиту танка.

Как отмечают эксперты, «Спрут-СДМ1» значительно отличается от предшественницы — самоходной пушки «Спрут-СД».

«На лёгком танке установлена новая башня, орудие позволяет вести огонь различными артиллерийскими боеприпасами, через ствол можно даже запускать ракеты. Но главное преимущество нового танка — его можно десантировать прямо с экипажем. Это уникальная возможность, пока что ни в одной стране такой техники нет. Это даёт огромные преимущества, поскольку после приземления такая машина может сразу вступать в бой», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта Российского совета по международным делам Андрея Фролова, главное преимущество новой машины заключается в том, что этот плавающий танк, имеющий полноценную танковую пушку, способен десантироваться с военно-транспортных самолётов.

«Также следует отметить, что в модернизированном варианте установлен новый прицельный комплекс. По механике и броне данная модель не отличается от «Спрут-СД», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Универсальный «солдат»

Государственные испытания танка «Спрут-СДМ1» стартовали в августе 2020 года. Как сообщили тогда в «Ростехе», испытания продлятся полтора года, речь идёт о проверке качеств машины в полевых условиях.

Уже к концу 2020 года танк успешно прошёл испытания на море и в субтропиках.

«Во время проверки боевая техника продемонстрировала высокие водоходные качества в акватории Чёрного моря и доказала свою надёжность на плаву», — говорилось в сообщении «Ростеха».

По итогам проверки была подтверждена способность танка без подготовки преодолевать водные преграды в условиях морского волнения, а также вести огонь на плаву и выходить на берег.

  • Военнослужащие Уссурийского соединения воздушно-десантных войск на аэродроме
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Как сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, танк также прошёл испытания в условиях средней полосы России.

«Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», — заявил Бекхан Оздоев.

В начале февраля 2021 года стало известно о подготовке испытаний «Спрут-СДМ1» в Западной Сибири в условиях морозов. Как рассказали в «Ростехе», затем танк будет испытан на аэромобильность — возможность десантирования машины из военно-транспортных самолётов Ил-76МД.

Как сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к штабу ВДВ, «Спрут-СДМ1» планируется принять на вооружение в 2023 году, тогда же могут стартовать серийные поставки танка.

По мнению экспертов, новая машина может заинтересовать и потенциальных импортёров за рубежом.

«Это танк нового поколения, ни у одной страны в мире нет подобной машины. Танк имеет противоосколочную и противопылевую защиту, хорошие скоростные и маневренные характеристики, мощнейшее орудие и возможность десантироваться с самолёта. Поэтому «Спрут-СДМ1» будет не только востребован в российской армии, но и наверняка найдёт покупателей за границей», — считает Юрий Кнутов.

Эксперт полагает, что в первую очередь интерес к машине могут проявить такие страны, как Египет, Алжир и Вьетнам.

«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году

«Уверен, что танк может стать полезен и странам Ближнего Востока», — добавил Кнутов.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Фролов. По его словам, новейший танк предназначен прежде всего для борьбы с бронецелями противника, а также для поддержки пехоты.

«На рынке нет подобных танков — имеющих полноценную танковую пушку и при этом лёгких и маневренных. Поэтому Россия активно продвигает «Спрут-СДМ1» за рубежом. Эта машина может заинтересовать в первую очередь страны, у которых есть большие водные пространства, например Индонезию, а также те, которым нужен лёгкий танк, способный маневрировать в горах, например Индию», — подытожил эксперт.

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