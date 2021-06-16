«Единственный способ вернуться к нормальной жизни»: как будет проходить обязательная вакцинация в Москве

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работающих горожан, задействованных в сфере услуг. Причиной для введения таких мер стало резкое обострение эпидемиологической ситуации в столице — мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в больницах лежит более 12 тыс. пациентов с COVID-19. На кого распространяется указ об обязательной вакцинации, как это будет работать, и что об этом думают москвичи, — в материале RT.

Что это за постановление?

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала столичных работодателей обеспечить вакцинацию отдельных категорий граждан из числа работающих москвичей. Под «отдельными категориями» граждан подразумеваются преимущественно работники сферы услуг.

В соответствующем постановлении указано, что эти меры обусловлены неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в столице.

«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, в (отдельных. — RT) сферах... в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», — говорится в документе.

Указ, направленный на реализацию этого постановления, уже подписал мэр города Сергей Собянин. За соблюдением работодателями новых требований проследит Главное контрольное управление Москвы.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг также ввели в Московской и Кемеровской областях.

Зачем это нужно?

По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, за последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Москве увеличилось на 80%, а за две недели — вдвое. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло более чем на 70%.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», — констатировал Собянин в блоге на своём официальном сайте.

На днях главврач ГКБ 40 (больницы в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что большинство пациентов с COVID-19, находящихся сейчас в московских госпиталях, не были вакцинированы. В интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» он поддержал идею обязательной вакцинации.

«Это единственный выход из сложившейся ситуации с пандемией», — убеждён главврач «Коммунарки».

В постановлении главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации указано, что сейчас большинство заболевших — работающие люди, активно пользующиеся общественным транспортом и посещающие места массового скопления людей: торговые центры, развлекательные и культурные учреждения, бары и рестораны. Именно работающее население обеспечивает основной прирост заболеваний.

«При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%... По социальному статусу из числа заболевших: работающее население — 73%, дети — 13%, пенсионеры — 14%», — говорится в документе.

На кого распространяется указ?

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы и указом правительства столицы обязательную вакцинацию сотрудников необходимо обеспечить работодателям в следующих сферах:

— торговля;

— салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

— бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и иные подобные услуги;

— общественное питание;

— клиентские подразделения финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

— МФЦ;

— транспорт общего пользования, такси;

— образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание;

— жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;

— культурные, выставочные, просветительские мероприятия;

— досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия;

— детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания, иные места проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних;

— театры, кинотеатры, концертные залы;

— массовые физкультурные, спортивные мероприятия.

С полным перечнем сфер, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации, можно ознакомиться здесь.

Как это будет работать?

В беседе с RT депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул, что вакцинация работающих москвичей по-прежнему будет проводиться добровольно, а решение правительства Москвы затронет только 60% работников сфер, связанных с оказанием услуг населению. Он добавил, что по сотрудникам, у которых есть противопоказания для вакцинации, решения должны приниматься индивидуально.

«Противопоказания оговорены, и в каждом индивидуальном случае этот вопрос решается», — указывает Онищенко.

В свою очередь, юрист Валерия Аршинова оценила правомерность нового постановления о вакцинации, напомнив, что прививка от коронавируса включена в календарь прививок по медицинским показаниям: «Соответственно, в рамках закона главный санитарный врач имеет право издать постановление об обязательной вакцинации. И работники, и работодатели должны его выполнять».

По мнению юриста, в случае, если работники указанных сфер откажутся от вакцинации, у работодателя будет право отстранить их от трудовой деятельности без выплаты заработной платы. В то же время Аршинова отметила, что принудить человека к вакцинации по-прежнему нельзя.

«Конечно, каждый человек имеет право отказаться — мы не рабы. Но сейчас есть закон № 157 об иммунопрофилактике, и в соответствии с ним отказавшегося сотрудника работодатель отстраняет, без выплаты зарплаты», — констатирует юрист.

Также на russian.rt.com Кучерена прокомментировал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве

Что думают работодатели в сфере фитнеса

RT пообщался с представителями московских компаний, работающих в сфере услуг — большинство работодателей уже выразили готовность исполнять указ правительства Москвы, подчёркивая, что для них здоровье клиентов — безусловный приоритет.

PR-директор сети фитнес-клубов X-fit Ольга Чинёнова, считает решение Роспотребнадзора закономерным в сложившихся условиях.

«Сейчас по нашей сети уже порядка 50% сотрудников вакцинировались. На наш взгляд, сложностей с исполнением этого указа у нас не будет, поскольку работники сферы ЗОЖ понимают, как важно заботиться о собственном здоровье и здоровье людей, с которыми они работают ежедневно. Поэтому дополнительных мер мотивации сотрудников для исполнения указа правительства Москвы, скорее всего, не потребуется», — сказала Чинёнова.

«Что касается сотрудников с антителами — сейчас, как мы знаем, появляются новые штаммы коронавируса, поэтому вакцинация имеет смысл даже для тех, у кого есть антитела», — добавила представитель компании.

Директор по персоналу сети фитнес-клубов World Class Наталья Бояркина отмечает, что сейчас согласовываются меры для дополнительной мотивации к вакцинированию для сотрудников.

«Сейчас, после указа правительства Москвы, мы уже договорились с клиникой, которая предложит нашим сотрудникам на выбор все три российские вакцины. Кроме того, мы пригласили вирусолога, который объяснит различия между вакцинами, — рассказала она. — Мы также согласовали меры дополнительной мотивации для своих сотрудников в связи с указом об обязательной вакцинации. И мы уже будем знать на 100%, кто поставил вакцину. Для компании это будут дополнительные затраты, но мы готовы на них пойти, чтобы быть уверенными и защищёнными».

«Что касается сотрудников с антителами и противопоказаниями, мы, скорее всего, пойдём по такому пути: если есть справка об антителах, то плюс-минус шесть месяцев мы будем держать таких сотрудников на контроле и спустя это время вновь поставим вопрос о вакцинации. В отношении сотрудников, у которых есть противопоказания, мы, к сожалению, так сделать не сможем — да и указ говорит, что (обязательной вакцинации не подлежат. — RT) все 100% сотрудников», — добавляет Бояркина.

Комментарии представителей торговых сетей и ресторанов

Как заявили RT в пресс-службе сети супермаркетов «Азбука Вкуса», многие из сотрудников компании уже сделали прививку или планируют вакцинироваться в ближайшее время.

«Всего в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области у нас работает порядка 13 тыс. человек... Организационные сложности будут, потому что не все люди разделяют стремление государства к полной профилактической вакцинации, есть много предубеждений и страхов на этот счёт. Поэтому очень нужна усиленная разъяснительная кампания и информационная поддержка, социальная реклама на уровне городов и на федеральном уровне», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, представитель ресторанов быстрого питания «Макдональдс» заявил RT, что компания взаимодействует с российскими властями: «Безопасность и благополучие сотрудников является для нас приоритетом, мы тесно работаем с органами государственной власти, чтобы совместно снизить риски распространения коронавирусной инфекции».

Основатель и председатель правления Dodo Brands (сеть ресторанов «Додо-пицца») Фёдор Овчинников говорит, что бизнес-сообщество заранее предупредили о введении обязательной вакцинации.

«О планах обязательной вакцинации мы узнали заранее — вчера была неформальная встреча с руководством города, где это решение обсуждалось с бизнесом. Хотя власти объявили о необходимости вакцинации 60% сотрудников, мы ставим внутреннюю задачу вакцинировать всех. Целимся в 100% и исходим в решениях из этого», — заявил Овчинников.

«Задача властей — обеспечить вакцину, пункты вакцинации, систему проверки вакцинированности. Наша задача — организовать сотрудников. Одна из больших сложностей, стоящих перед нами — недоверие сотрудников к вакцине. Нужно будет объяснять важность и необходимость прививки. Но альтернатив нет. Решение принято и оно будет реализовываться. Массовая вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул он.