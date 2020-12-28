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«Единственный способ уберечься»: глава центра имени Гамалеи призвал россиян привиться от COVID-19

28 декабря 2020, 14:25  •  54 • В России
За прошедшие сутки в России зафиксировано 27 787 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране диагноз был подтверждён у 3 078 035 человек, из них выздоровели 2 471 309 (20 480 — за сутки), умерли 55 265 пациентов (487 — за сутки). В Москве с 28 декабря записаться на прививку от коронавируса могут граждане старшего возраста, а также работники общепита, ЖКХ, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, волонтёры, сотрудники НКО и религиозных организаций. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян сделать прививку, так как это единственный надёжный способ уберечься от болезни.
 
AFP © Kirill KUDRYAVTSEV
 

За минувшие сутки в России выявили 27 787 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 28 284 и 29 258). Общее число зарегистрированных эпизодов COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 078 035.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Москве (6253), Санкт-Петербурге (3748), Московской (1606), Нижегородской (502) и Свердловской (404) областях.

За всё время в России выздоровели 2 471 309 пациентов (20 480 — за последние сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 55 265 человек (487 — за день).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 89,5 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 660 тыс. человек.

Лидером в стране по общему числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Москва (792 457). В столице выздоровели 609 770 человек, 10 989 пациентов скончались. Только за минувшие сутки в Москве были госпитализированы 1412 человек с коронавирусом, 534 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Комментируя опасения, связанные с возможным всплеском заболеваемости после новогодних праздников, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев дал свой прогноз ситуации.

«Рекордов — не знаю, всё-таки немного другие ожидаются каникулы — массовых мероприятий нет абсолютно. Ёлок нет, корпоративов нет. Это, мне кажется, способствует тому, что такого сильного роста после новогодних каникул не будет. Но это всё по сравнению с гриппом», — приводит его слова РИА Новости.

В рамках идущей прививочной кампании в Москве с 28 декабря записаться на вакцинацию от коронавируса могут работники сфер общественного питания и ЖКХ, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций и волонтёры, а также пожилые граждане — 26 декабря Минздрав выдал разрешение на применение «Спутника V» для лиц старше 60 лет.

«Для москвичей старше 60 лет электронная запись будет доступна с 29 декабря. Сейчас можно записаться, позвонив в пункт вакцинации», — сообщили на официальном портале мэра Москвы.

Напомним, что с 4 декабря в столице открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Первоначально она была доступна для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет.

Затем записаться на прививку смогли работники МФЦ, учреждений культуры, а также представители отрасли торговли и услуг. С 21 декабря такая возможность появилась у работников транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудников СМИ.

В декабре масштабная вакцинация началась во всех регионах России. Прививки делаются препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Глава центра Александр Гинцбург отметил важность донесения до граждан Российской Федерации важности вакцинации от COVID-19.

«Ещё одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы — это провакцинироваться. А все разговоры, что «меня это не затронет» или «я переболею в лёгкой форме и приобрету иммунитет» просто научно не обоснованы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что решение о продлении дистанционного формата обучения в вузах будет принято после зимних праздников с учётом эпидемиологической обстановки.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учётом мнения Роспотребнадзора, городских властей. Конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», — цитирует его ТАСС.

Он также назвал число студентов и вузов, которые перешли на дистанционный формат обучения: «У нас всего 64% студентов. Если смотреть по вузам, чуть меньше (40% с чем-то) дистанционно обучают студентов, то есть полностью удалённый формат. И в регионах разная ситуация, наверное, не меньше чем в половине субъектов РФ сегодня организован удалённый формат».

В свою очередь, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский выразил мнение, что пандемия коронавируса «угаснет» в 2021 году.

«В будущем году нас ждёт угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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