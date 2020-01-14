Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его

Автор:

Мельников Михаил

Замедление строительства второй ветки «Северного потока» вызывает много вопросов. Ещё в конце 2019 года мы уверенно прогнозировали её запуск на год наступающий, однако буквально с каждым днём сроки сейчас сдвигаются.

«Поток» удалось остановить, когда он, казалось бы, уже достиг цели – работы выполнены на 93,5%. Но вмешались новые санкции – запрет на сотрудничество с любыми компаниями, принимающими участие в строительстве газопровода.

Оборона США начинается на Балтике

Санкции были наложены законом об оборонном бюджете США на 2020 год. В рамках «защиты европейской энергетической безопасности» Соединённые Штаты пообещали санкции любой компании, которая поучаствует в достройке газопровода. Учитывая, что возможности у хозяев доллара весьма велики, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся непосредственно укладкой труб, сочла за благо выйти из проекта. Также под ударом оказались все участники консорциума – Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall, представляющие крупнейшие страны, заинтересованные в запуске потока.

России, в отличие от Франции, Германии, Великобритании и Австрии, терять уже нечего, поэтому достройка газопровода своими силами видится наиболее логичным вариантом. Вопрос лишь в том, есть ли у газового монополиста соответствующие мощности. Глава компании Алексей Миллер утверждает, что есть.

России, в отличие от Франции, Германии, Великобритании и Австрии, терять уже нечего, поэтому достройка газопровода своими силами видится наиболее логичным вариантом. Фото: eleonimages / Shutterstock.com

Правда, возникает вопрос: зачем тогда вообще «Газпром» отдал подряд на прокладку газопровода швейцарцам? Это никак не укладывается в наметившуюся было тенденцию опоры на собственные силы. И не будут ли работать на достройке те же перекрашенные швейцарцы? Ведь приближённые к проекту специалисты уже заговорили о плане перевода судов Allseas в некую офшорную юрисдикцию.

Добавим, что санкции наложены также на «Турецкий поток», но с ним американцы слегка не успели – 8 января Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запустили этот газопровод, идущий по дну Чёрного моря. Прокладывала его морскую часть тоже компания Allseas.

Следует понимать, что прямые газопроводы из России в Европу – это крест на планах США экспортировать туда более дорогой сжиженный газ, а для трансатлантического трубного пути цивилизация, кажется, ещё не созрела: заслать на Луну газовую цистерну и то проще и дешевле.

Раздражение накапливается

Санкции санкциям рознь. Те, что были объявлены в 2014 году, хотя бы объяснимы политически – право на изменение границ в Европе (да и где бы то ни было ещё) США монопольно забронировали за собой; скажем, в Югославии хорошо это помнят. Но чем дальше уходила в прошлое «горячая» фаза русско-украинского противостояния, тем более откровенно США преследовали новыми санкциями собственные экономические интересы. Постепенно это начало вызывать раздражение в Европе, и в случае с «Северным потоком – 2» официальные представители своих государств выражаются достаточно прямо.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о полной поддержке завершения строительства и запуска газопровода. Фото: 360b / Shutterstock.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о полной поддержке завершения строительства и запуска газопровода. Отдельно она подчеркнула чистейшую законность этого проекта согласно европейскому законодательству.

МИД Австрии признал, что у США и Евросоюза одинаковые ценности, но «разные интересы». «Мир стал многополярным», считает министр Александр Шалленберг, и эти общие слова применительно к конкретной ситуации звучат как серьёзный демарш, проявление неповиновения.

А вот премьер-министр Польши (теоретически – тоже выгодоприобретателя проекта) Матеуш Моравецкий высказался пессимистично: по его мнению, мало надежды на то, что санкции предотвратят благополучное окончание строительства: «Задержат, но не предотвратят». Что ж, неудачи России – главный внешнеполитический приоритет Польши, это реальность, в которой вынужден жить любой руководитель этой страны, иначе он перестанет быть её руководителем.

Всё чаще звучат – пока ещё в форме шутки – прогнозы о том, что такими темпами Евросоюз скоро наложит санкции на Соединённые Штаты. Пользы от них после отмены проекта Трансатлантической зоны свободной торговли никакой, а издержек – множество.

Террор не поможет

В сложившейся ситуации единственный действенный способ остановить строительство второй ветки «Северного потока» – диверсия, уничтожение части трубопровода специалистами соответствующего профиля. Восстановление утраченного и антитеррористические меры сильно удорожат стоимость строительства и, возможно, сделают его нерентабельным. Но пойдут ли на это США?

Ради Украины – точно нет. Отношения между Россией и Украиной постепенно становятся если не добрососедскими, то хотя бы цивилизованными, и уже сейчас понятно, что это направление США проигрывают.

Но ради себя и дружественных арабов – как знать! Миром правят всё-таки деньги, и возможность резко оставить Европу без русского газа, чтобы предложить собственный, выглядит очень заманчивой. Но и очень опасной: какие паспорта ни разбросай в окрестностях акции, все поймут, что следы идут из Вашингтона. А самое забавное, что ни Европа, ни Россия сильно не пострадают – газ просто будет перенаправлен по старому направлению, через Украину и Словакию. Ибо вопреки утверждениям США, «Северный поток – 2» не подтачивает, а укрепляет энергетическую безопасность Европы, так как увеличивает число маршрутов доставки голубого топлива.

Вопреки утверждениям США, «Северный поток – 2» не подтачивает, а укрепляет энергетическую безопасность Европы, так как увеличивает число маршрутов доставки голубого топлива. Фото: eleonimages / Shutterstock.com

Резюмируем сказанное

США наложили абсолютно бессмысленные санкции, которые являются недобросовестной конкуренцией. Европейские партнёры США и России выразили недовольство, но к лобовому конфликту ни с той, ни с другой стороной не готовы.

России и конкретно «Газпрому» предстоит доказать, что мы способны прокладывать масштабные морские трубопроводы самостоятельно – это очень важный момент для обеспечения энергетической безопасности уже нашей собственной страны. Если нам правда подсунут перекрашенных швейцарцев, это будет позор.

Так или иначе, газопровод будет достроен. Ориентировочный срок запуска – середина 2021 года, независимо от итогов выборов президента США. Российское правительство будет стремиться завершить все работы до собственных парламентских выборов, чтобы выдать технологический успех за заслугу правящей партии.

Фактически Украине подарили ещё один год более-менее полноценного транзита. Потом «Поток» всё равно будет запущен. При этом никто не запрещает Украине разработать коммерческое предложение по транзиту, от которого Россия не сможет отказаться. Конкуренция между газопроводами пойдёт на пользу потребителям.