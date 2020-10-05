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Единственный русский дипломат поставил на уши Лондон, разгромив унылый фейк

05 октября 2020, 21:50  •  164 • Политика
Единственный русский дипломат поставил на уши Лондон, разгромив унылый фейк об MH17. Об этом рассказал журналист Эдвард Чесноков. Он отметил, что его коллега Александр Малькевич практически в одиночку смог придержать западную пропаганду по этому громкому делу и на время загнать её в тупик.
Журналист Эдвард Чесноков в интервью для Telegram-канала "НЕЗЫГАРЬ" рассказал о том, как всего один русский дипломат сумел придержать западную пропаганду по делу о малайзийском боинге MH17 и на время загнать её в тупик.
Он прокомментировал недавнюю публикацию нидерландского издания NRC, в которой альтернативные слушания по ситуации с крушением самолёта назывались "частью глобальной российской кампании по дезинформации". В тексте подчеркивалось, что дирижирует ею журналист Александр Малькевич.
В связи с этим Чесноков вспомнил, как они вдвоем спонтанно решили принять участие в данных слушаниях в Лондоне ещё в феврале этого года. В итоге контрпрограмма по данному крупнейшему делу была создана практически экспромтом.
Отбиваться от беспочвенных обвинений "унылой еврожабы" в рамках данного процесса им фактически приходилось в одиночку, однако эти усилия всё равно дали определённые плоды. Роль "главной скрипки" взял на себя Малькевич.
Чесноков заметил, что сложно представить, каким был бы эффект, если бы этим предприятием занималась не "горстка активистов", а целая государственная машина.
Да, пока мы не проиграли, потому что "еврожаба", отравленная золотым комфортом собственного умирания, давно стала тупой и малоподвижной, - заметил журналист.

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