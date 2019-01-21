«Единственный прогресс — сам факт саммита»: чего ждать от второй возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон и Пхеньян добились «прогресса» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после встречи с высокопоставленным представителем КНДР. Глава Белого дома добавил, что вторая встреча с Ким Чен Ыном может состояться уже в конце февраля. В то же время американский лидер отметил, что санкции против Северной Кореи сохранятся. Эксперты считают, что от грядущего саммита не стоит ждать прорыва. По мнению аналитиков, для Трампа важнее одержать репутационную победу, нежели действительно решить корейскую проблему.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «отличную» встречу с Ким Ён Чхолем, советником главы КНДР Ким Чен Ына. По словам американского лидера, стороны достигли «прогресса» и наметили новую встречу глав двух государств на конец февраля.

«Встреча прошла отлично. Мы договорились встретиться ещё раз, вероятно, в конце февраля. Мы уже выбрали страну, где пройдут переговоры, но об этом будет объявлено позднее. Ким Чен Ын, как и я, с нетерпением ждёт этой встречи. Мы добились большого прогресса в вопросе денуклеаризации и обсудили многие другие темы. Дела с Северной Кореей идут очень хорошо», — заявил Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон сохранит режим экономических санкций против Пхеньяна.

Президент США не назвал страну, в которой пройдёт новая встреча двух лидеров, однако в качестве самого вероятного места проведения саммита западные СМИ называют Вьетнам.

Кроме встречи с Трампом, Ким Ён Чхоль также провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео и спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, который после общения с северокорейским коллегой отправился в Швецию для участия в международной конференции, сообщает Reuters.

Ссылаясь на свои источники, северокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что высокопоставленные официальные лица из Соединённых Штатов и Северной Кореи начали переговоры на рабочем уровне в Швеции с целью подготовки второй встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Замороженный процесс

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По её итогам КНДР предприняла ряд шагов по денуклеаризации, в частности были демонтированы испытательный полигон Сохе и полигон Пхунгери. Но затем процесс был приостановлен, так как, по словам Пхеньяна, в ответ Вашингтон не предоставил северокорейской стороне обещанные гарантии безопасности.

К концу года санкции со стороны США только усилились, американские СМИ всё чаще стали поднимать вопрос о соблюдении прав человека в КНДР. В итоге Пхеньян заявил, что давление с помощью односторонних санкций не заставит его отказаться от ядерного потенциала.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12»

Reuters

© KCNA

Санкционный режим

10 января во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не отступит от заявленного ранее курса на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

«КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита лидеров КНДР и США были достигнуты результаты, которые будут приветствоваться международным сообществом», — заявил Ким Чен Ын.

О необходимости диалога и пересмотра вопроса санкций в отношении КНДР в конце года говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Речь не идёт о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно. Это станет возможным одновременно с достижением полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но нельзя и затягивать с запуском пересмотра существующего режима санкций», — отметил глава российской дипломатии.

Инструмент доминирования

Во время первой встречи глав США и КНДР особого прогресса достигнуто не было, напомнил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Трамп тогда говорил о том, что ему удалось добиться денуклеаризации Корейского полуострова, однако из итогового коммюнике исчезло положение «необратимая», что накладывало бы на Пхеньян ограничения по необходимости его выполнения. После анализа этого документа стало ясно, что Трампу нужна была репутационная победа, и он её добился, перейдя от угроз и открыто недружелюбных действий к личным встречам. Вряд ли что-то поменяется и теперь», — считает эксперт.

Межконтинентальные баллистические ракеты на параде в Пхеньяне

Reuters

© KCNA

Разрешение вопроса с КНДР сейчас не является основным вектором для Трампа, добавил Асафов.

«Сейчас он стремится выполнить свои предвыборные обещания 2016 года. По этому вектору он движется, и это для него важнее, чем поиск конкретных решений корейской проблемы. Для него эта проблема решилась с помощью его авторитета. Трамп искренне полагает, что КНДР встала на курс объединения с Южной Кореей благодаря ему, а не усилиям дипломатов этих стран. Поэтому ближе к февральской встрече риторика будет обновлена, Трамп снова начнёт выдвигать требования, давать обещания, но это никак не отразится на санкциях против Пхеньяна», — пояснил эксперт.

Для Вашингтона санкции — инструмент экономического доминирования и создания условий недобросовестной конкуренции, подчеркнул Асафов.

«Санкции против Северной Кореи в понимании администрации Трампа и его внешнеполитического аппарата являются ударом по Китаю. Основная его цель — КНР, и все его заявления и действия это подтверждают. Даже выход из ДРСМД с Россией содержит в себе этот элемент. Белому дому нужно заключение нового, трёхстороннего договора, который ограничит в том числе и Китай», — считает эксперт.

По его мнению, вся риторика Трампа, заявления о «прекрасных результатах» и «высоких достижениях» в переговорном процессе с КНДР являются лишь способом получения репутационных очков. Поэтому вряд ли что-то изменится после очередной встречи американского президента с его северокорейским коллегой, считает Асафов, а все действия Трампа сейчас «нужно рассматривать в контексте большого предвыборного шоу 2020 года».

Нужен конкретный план

Трамп любое своё действие объявляет величайшим достижением, несмотря на очевидные для всех противоречия, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Он считает, что всё делает хорошо, и не приемлет в свой адрес никакой критики. Но в ситуации с КНДР ни одна из сторон не хочет уступать. Вашингтон предлагает Пхеньяну: «Сначала вы разоружайтесь, а потом мы посмотрим, что можно сделать с санкциями». Но вполне очевидно, что Ким Чен Ына такое положение дел не устраивает, поэтому и были сделаны такие заявления: если американцы не пересмотрят своё отношение к данным обязательствам, всё откатится назад к исходным позициям», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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По его мнению, в ситуации с Корейским полуостровом Трамп проводит традиционную для Вашингтона политику, когда США пытаются получить выгоду, игнорируя интересы другой стороны.

«Но у КНДР и Ким Чен Ына перед глазами есть пример его отца, когда в 1990-х годах Пхеньян и Вашингтон тоже договорились о денуклеаризации и американцы взяли на себя определённые обязательства. В частности, они собирались построить в Северной Корее два реактора на лёгкой воде. Туда даже приезжала Хиллари Клинтон, и в честь неё запускали надувную ракету, которая должна была символизировать последний запуск на северокорейской земле. Готовился президентский визит Билла Клинтона, и в целом ситуация была гораздо более благоприятной и внушающей больший оптимизм, чем сейчас», — напомнил Синельников-Оришак.

Однако Клинтон ушёл, и президентом стал Буш-младший, который сразу же заявил, что КНДР — это страна-изгой, а все договорённости — полная ерунда. Доверие к Вашингтону тогда упало до нуля, и началась череда кризисов во взаимоотношениях двух стран, подчёркивает специалист.

«Ту же ситуацию можно наблюдать и с Ираном, — считает эксперт. — Одна администрация договаривается, а следующая дезавуирует все эти соглашения. Договариваться с американцами достаточно проблематично, ведь неизвестно, какую политику будет вести следующий президент. В вопросе ядерной программы это может грозить серьёзным технологическим отставанием, а КНДР слишком много вложили в эту программу, которая позволяет разговаривать с США практически на равных», — отметил эксперт, добавив, что по этой причине лидер КНДР никогда не пойдёт на одностороннее разоружение.