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Единственный из семи: Казахстан затих за день до выборов президента

08 июня 2019, 06:39  •  88 • В мире
В Казахстане наступил день тишины перед президентскими выборами. В этот день запрещена любая агитация за кандидатов, претендующих на высший пост в стране. Ранее сообщалось, что на роль главы государства, полномочия которого досрочно сложил экс-президент Нурсултан Назарбаев, претендуют семь кандидатов.
В полночь по местному времени в Казахстане наступил день тишины перед выборами президента. В субботу 8 июня, равно как и в день выборов 9 июня, действует запрет на ведение предвыборной агитации. Всенародное голосование по кандидатуре нового президента состоится уже в это воскресенье.

Без Назарбаева

Избирательных участков в республике 9970, еще 65 участков будут открыты за рубежом, пять из которых в нашей стране.
Как сообщает ТАСС, интерес к этим выборам подогревается еще и тем, что в этот раз в нем нет фамилии Елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной без малого три десятка лет.
Напомним, что бессменный на протяжении нескольких десятков лет Назарбаев объявил о своем уходе с поста 19 марта. Во время телеобращения к народу он заявил, что покидает свой пост. Сам же политик решил лишь возглавлять Совет Безопасности республики. Устал ли Назарбаев, он не уточнил. Он вообще не назвал причин ухода в отставку.
Временным главой республики был назначен спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Однако начались пересуды, что Токаев всего лишь "временная замена", потому новый лидер страны решился на проведение внеочередных президентских выборов.

Кандидаты

Вместе с Токаевым в гонке за президентский пост участвуют еще шесть кандидатов.
Список претендентов на пос главы Казахстана, в избирательных бюллетенях кандидаты будут расположены в алфавитном порядке:
  • Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии;
  • Дания Еспаева – от партии "Ак жол" ("Светлый путь");
  • Амиржан Косанов – от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации");
  • Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл" ("Аул");
  • Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана;
  • Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Казахстана) – от партии Nur Otan;
  • Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

Экзамен

Примечательно, что список был на двух кандидатов больше. Один из претендентов Талгат Ергалиев отозвал свою кандидатуру, а второй провалился на письменном задании по казахскому языку.
По местным законам, оказывается, для подач заявления на участие в выборах президента требуется предоставление свыше 118 тыс. достоверных подписей избирателей, подача декларации о доходах и имуществе (в том числе на супруга или супругу), представление справки о состоянии здоровья. А также языковой тест.
В частности, от претендентов необходимо владеть казахским не только устным - провести 15-минутное выступление перед спецкомиссией, - но и письменным. Как выяснилось, кандидат в президенты от общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев провалил экзамены на знание государственного языка. Сообщается, что в свое работе он допустил 19 ошибок.

Наблюдатели

Центризбирком Казахстана на этих выборах, как сообщается, аккредитовал рекордное количество зарубежных наблюдателей - более тысячи человек. Интерес к выборам огромный – наблюдение будут осуществлять представители девяти международных организаций, а также представители 41 государства.
Особенность избирательного национального законодательства заключается в том, что публиковать результаты социологических опросов нельзя уже за пять дней до дня голосования, то есть в случае с этими выборами - с 4 июня.
При этом пока, согласно промежуточному отчету Миссии наблюдателей от СНГ, появившемуся за несколько дней до выборов, агитационная кампания "в целом проходит в рамках правового поля, цивилизованно и корректно".

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