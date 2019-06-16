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Единственный экземпляр: На продажу выставлен самый большой в мире самолет-носитель

16 июня 2019, 06:24  •  127 • В мире
Первый и единственный в мире самолет-носитель Stratolaunch выставлен на продажу. Компания-производитель просит за судно 400 млн долларов.
Разработанный для проведения воздушных запусков космических аппаратов самый большой самолет-носитель Stratolaunch выставлен на продажу за 400 млн долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.
Отмечается, что самолет единственный в своем роде. Покупатель получит не только судно, но и все разработки, связанные с проектом.
Самолёт Stratolaunch, являющийся частью авиационно-космической системы воздушного старта, был разработан и построен частной американской компанией Stratolaunch System. Эта компания была создана соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году. После смерти Аллена в октябре 2018 года управлением Stratolaunch System стала заниматься холдинговая компания Vulcan Inc., контролирующая большую часть имущества Аллена.

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