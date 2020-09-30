Единственного приличного человека в ТКГ заставляют уйти • 32 • Украина

Глава МВД Арсен Аваков вчера вечером резко отреагировал на выступление в парламенте Витольда Фокина, чьи заявления стали костью в горле «партии войны» во главе с Аваковым. Неудивительно, что главный силовик откровенно унизил и нахамил официальному представителю Украины в Трехсторонней контактной группе.



«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских людей. Скажите это семьям погибших от русских «градов» под Саур-Могилой и Иловайском… Мерзавец. «Их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины.



Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», — написал чиновник в соцсетях.



Напомним, что столь радикально и откровенно Аваков высказывался по поводу героизма батальона «Азов», который в США обвинили в терроризме. Тогда же ООН установила причастность «Азова» к нарушениям прав человека пыткам, и убийствам. Ну а старым маразматиком министр МВД называл кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016-м, тоже у себя на странице в Фейсбук.



Мнения экспертов по поводу категоричных заявлений главы МВД разделились. Одни считают, что это истерика и «последняя осень», другие видят здесь укрепление позиций главного силовика.



«После этого можете смело засунуть все рейтинги и списки влиятельности наших политиков, в которых Аваков не на первом месте авторам в анус»,- написал по этому поводу ТГ-канал «Зе-энд».



Примечательно, что через несколько минут после выступления Авакова появилось заявление главы ОП Ермака о том, что Фокин должен покинуть ТКГ. Хотя именно Андрей Ермак лично согласовывал с заместителем руководителя переговорной группы каждое слово, которое тот должен сказать.



Как пишет ТГ-канал «Легитимный», теперь игра Главы Офиса Президента Андрея Ермака завершилась. Фокин выполнил всё, что от него требовалось («прокачал» нарративы РФ), и теперь в его услугах не нуждаются. Поговаривают, кстати, что Ермак специально добился введения экс-премьера в состав переговорной группы – чтобы сделать экс-премьера громоотводом. По слухам, в конце этой недели Зеленский должен был предложить главе ОП написать заявление об уходе – за провал работы по «донбасскому кейсу». Теперь же все стрелки переведены на «старого маразматика», а Ермак сохранил свои позиции, да при этом еще и подставил Зеленского.



«Фокин сыграл свой последний акт, когда он перетянул всё информационное внимание на себя, заявив, что войны с Россией нет, вызвав «огонь» на себя. В реальности Фокин заявлял всё то, что все на Юго-Востоке ждали от Зеленского. Ермак прикрыл себя, но подставил президента», - сообщил инсайдерский источник на Банковой.



Действительно, в заявлении главы ОП в Фейсбуке есть скрытые месседжи, указывающие на это. Во-первых, он назвал Россию стороной конфликта. Во-вторых, обесценил роль ТКГ: мол, они ничего не решают, все решает «нормандский формат». Это давняя стратегия по замене минского переговорного процесса на расширенный нормандский. В третьих, Ермак подал необходимость отставки Фокина, как свое личное мнение и перебросил мяч на президентское поле.



Как написал по этому поводу политтехнолог Дмитрий Корнейчук, «достаём медведя, ушанку, балалайку и водку. Они теперь Зеленскому нужнее, чем пианино».



Сам же глава государства пока отмалчивается, вызывая негодование всех, кто рассчитывал на кого поддержку мирных инициатив.



«Это ж надо, что все вокруг знают - власть настолько без яиц в штанах, что постоянно сливает своих же, подставляет под танки и отказывается от них. Это так убого. Вместо того, чтоб отстоять, вместо того, чтоб поставить на место этот никому не интересный «Голос». Вместо всего этого они увольняют Сивохо, теперь и Фокина.



Я бы советовала всем адекватным людям не идти работать к президенту и его команде. Завтра вас выставят дебилом, а ОП пойдёт целовать ботинки Порошенко», - написала по этому поводу Ольга Шарий.



А вот оппозиционный политик Ринат Кузьмин считает, что теперь Минский процесс окончательно поставлен на паузу.



«Цикл замкнулся. Солисты исполнили финальные арии. Спектакль окончен. Занавес. Не просите хлеба. Завтра они придумают новые зрелища. Мира не будет», - написал нардеп от ОПЗЖ.



Накануне местных выборов такая ситуация с мирными переговорами по Донбассу обвалит рейтинги правящей партии и президента, зато повысит акции оппозиционных сил, прежде всего ОПЗЖ, которая со всех рекламных бордов сообщает, что лишь партия Медведчука-Бойко способна вернуть мир в Украину.

Глава МВД Арсен Аваков вчера вечером резко отреагировал на выступление в парламенте Витольда Фокина, чьи заявления стали костью в горле «партии войны» во главе с Аваковым. Неудивительно, что главный силовик откровенно унизил и нахамил официальному представителю Украины в Трехсторонней контактной группе.«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских людей. Скажите это семьям погибших от русских «градов» под Саур-Могилой и Иловайском… Мерзавец. «Их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины.Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», — написал чиновник в соцсетях.Напомним, что столь радикально и откровенно Аваков высказывался по поводу героизма батальона «Азов», который в США обвинили в терроризме. Тогда же ООН установила причастность «Азова» к нарушениям прав человека пыткам, и убийствам. Ну а старым маразматиком министр МВД называл кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016-м, тоже у себя на странице в Фейсбук.Мнения экспертов по поводу категоричных заявлений главы МВД разделились. Одни считают, что это истерика и «последняя осень», другие видят здесь укрепление позиций главного силовика.«После этого можете смело засунуть все рейтинги и списки влиятельности наших политиков, в которых Аваков не на первом месте авторам в анус»,- написал по этому поводу ТГ-канал «Зе-энд».Примечательно, что через несколько минут после выступления Авакова появилось заявление главы ОП Ермака о том, что Фокин должен покинуть ТКГ. Хотя именно Андрей Ермак лично согласовывал с заместителем руководителя переговорной группы каждое слово, которое тот должен сказать.Как пишет ТГ-канал «Легитимный», теперь игра Главы Офиса Президента Андрея Ермака завершилась. Фокин выполнил всё, что от него требовалось («прокачал» нарративы РФ), и теперь в его услугах не нуждаются. Поговаривают, кстати, что Ермак специально добился введения экс-премьера в состав переговорной группы – чтобы сделать экс-премьера громоотводом. По слухам, в конце этой недели Зеленский должен был предложить главе ОП написать заявление об уходе – за провал работы по «донбасскому кейсу». Теперь же все стрелки переведены на «старого маразматика», а Ермак сохранил свои позиции, да при этом еще и подставил Зеленского.«Фокин сыграл свой последний акт, когда он перетянул всё информационное внимание на себя, заявив, что войны с Россией нет, вызвав «огонь» на себя. В реальности Фокин заявлял всё то, что все на Юго-Востоке ждали от Зеленского. Ермак прикрыл себя, но подставил президента», - сообщил инсайдерский источник на Банковой.Действительно, в заявлении главы ОП в Фейсбуке есть скрытые месседжи, указывающие на это. Во-первых, он назвал Россию стороной конфликта. Во-вторых, обесценил роль ТКГ: мол, они ничего не решают, все решает «нормандский формат». Это давняя стратегия по замене минского переговорного процесса на расширенный нормандский. В третьих, Ермак подал необходимость отставки Фокина, как свое личное мнение и перебросил мяч на президентское поле.Как написал по этому поводу политтехнолог Дмитрий Корнейчук, «достаём медведя, ушанку, балалайку и водку. Они теперь Зеленскому нужнее, чем пианино».Сам же глава государства пока отмалчивается, вызывая негодование всех, кто рассчитывал на кого поддержку мирных инициатив.«Это ж надо, что все вокруг знают - власть настолько без яиц в штанах, что постоянно сливает своих же, подставляет под танки и отказывается от них. Это так убого. Вместо того, чтоб отстоять, вместо того, чтоб поставить на место этот никому не интересный «Голос». Вместо всего этого они увольняют Сивохо, теперь и Фокина.Я бы советовала всем адекватным людям не идти работать к президенту и его команде. Завтра вас выставят дебилом, а ОП пойдёт целовать ботинки Порошенко», - написала по этому поводу Ольга Шарий.А вот оппозиционный политик Ринат Кузьмин считает, что теперь Минский процесс окончательно поставлен на паузу.«Цикл замкнулся. Солисты исполнили финальные арии. Спектакль окончен. Занавес. Не просите хлеба. Завтра они придумают новые зрелища. Мира не будет», - написал нардеп от ОПЗЖ.Накануне местных выборов такая ситуация с мирными переговорами по Донбассу обвалит рейтинги правящей партии и президента, зато повысит акции оппозиционных сил, прежде всего ОПЗЖ, которая со всех рекламных бордов сообщает, что лишь партия Медведчука-Бойко способна вернуть мир в Украину. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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