Единственное спасение Зеленский должен искать в России - депутат Рады

Перспективы нынешнего президента Украины совсем не радужные, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива. Он объяснил, что единственное спасение для себя Владимир Зеленский должен искать в России и как это следует делать.

По мнению Кивы, история Владимира Зеленского завершится "фатальным страхом и падением". Он даже отметил, что это не является секретом ни для кого. Причиной такого прогноза стали ошибки и преступления, совершённые как самим главой государства, так и его командой, заявил депутат Рады.

В видеообращении, которое Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook, политик указал на главный просчёт украинского лидера - смещение с должности главы МВД Арсена Авакова. Член ОПЗЖ убеждён: в ответ экс-министр сформировал вокруг себя группу противников президента, которым Владимир Зеленский ничего не сможет противопоставить.

"Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию - да, это Владимир Владимирович Путин", - произнёс Кива.

Он выразил уверенность, что Зеленский "сыграет именно эту игру". Если он не пойдёт на союз с Россией, окажется в тюрьме, убеждён депутат Рады.