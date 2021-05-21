«Единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам»: Путин рассказал о действиях России по борьбе с COVID-19

Россия — единственная страна, которая делится технологиями по вакцинам от коронавируса, заявил Владимир Путин. Президент констатировал, что выпуск «Спутника V» уже локализован в Казахстане и Белоруссии, рассматривается возможность развёртывания производств в Армении и Киргизии. Глава Минздрава Михаил Мурашко заметил, что ситуация с коронавирусом в РФ остаётся напряжённой, при этом в регионах с наибольшим охватом населения вакцинацией фиксируется устойчивая тенденция к нормализации эпидобстановки. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, призвал жителей российской столицы к более активному участию в прививочной кампании.

Россия — единственная страна, которая делится технологиями по вакцинам против коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Выпуск «Спутника V» успешно локализован — здесь коллеги уже говорили — и в Казахстане, и в Белоруссии. Россия — единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии», — сказал Путин.

Он вновь напомнил, что России удалось достаточно быстро создать «три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса», а в скором времени в оборот будет запущена четвёртая вакцина — «Спутник Лайт».

«Наши соответствующие службы занимаются вакцинацией российских граждан, и достаточно активно идёт эта работа», — констатировал российский лидер.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Москва, несмотря открытость к сотрудничеству в борьбе с COVID-19, в период пандемии столкнулась с «неподобающими упрёками» в якобы развязывании «войны вакцин».

«С самых первых дней пандемии мы пригласили всех сотрудничать в разработке эффективной вакцины, мы никогда ни одним словом никого не обижали и только говорили о том, что все должны понимать необходимость равного и равноправного отношения к любым вакцинам и что международные и национальные структуры едва ли выиграют, если будут отдавать предпочтение одной вакцине и дискриминировать другую. Такую позицию наш президент высказал на саммите «двадцатки», и она остаётся в силе», — сказал он, выступая перед участниками просветительского марафона «Новое знание».

Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, Россия считает необходимым ускорить процедуру переквалификации новых вакцин в ВОЗ.

«Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту — COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма», — приводит её слова ТАСС.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся напряжённой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами. В этой связи он рекомендовал субъектам РФ каждую неделю проводить анализ эпидобстановки, после чего принимать решения по ограничительным мерам.

Вдобавок глава Минздрава призвал региональные власти приложить все усилия для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан, к которым относятся пациенты старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Он поручил организовать индивидуальную работу по привлечению этих групп к вакцинации.

«Вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания. Также возможность вакцинироваться должна быть обеспечена при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Михаил Мурашко рассказал журналистам, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19: «Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей и близких, за старших товарищей».

По его мнению, победить инфекционный процесс «можно только вместе». Министр добавил, что государство предоставляет все возможности для этого, в том числе бесплатную вакцинацию.

«Самое главное — защита от болезней и осложнений, а в ряде ситуаций и от летальных исходов. Поэтому, когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь», — констатировал он.

Кроме того, на тему прививочной кампании высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19.

«Обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы», — сказал он.

Градоначальник назвал такую ситуацию «удивительной», подчеркнув, что в России вакцинация бесплатная, а прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и парках.

«Если бы всё закончилось — бог с ним. Но мы продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. И при этом не хотят прививаться... Никого нет (относительно никого). 1 млн 300 тыс. человек из 12 млн привились — это приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза, — пояснил Собянин. — Дело в том, что мы либо привьёмся, либо заболеем. И третьего варианта практически нет... Выбор между «буду болеть» или «не буду болеть»... Давайте сами себя пожалеем».

За последние сутки в России выявили 8937 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9350 пациентов, 389 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 983 845. Выздоровели 4 601 120 человек, скончались 117 739.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2954), Санкт-Петербурге (815) и Московской области (753).

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ситуация с COVID-19 в мире остаётся «волатильной», в том числе по причине распространения новых штаммов вируса, при этом призывы к открытию границ связаны со «стремлением курортных государств к восстановлению международного туризма».

«В преддверии лета, несмотря на ещё неустойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, они спешат открыть свои внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма и заверяют партнёров, что в зонах отдыха, а также в аэропортах и на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности», — пояснила она.

В этой связи Захарова призвала россиян «взвешивать все за и против» при планировании зарубежных поездок.