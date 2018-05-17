«Единственная надежда Киева»: как Украина использует спецслужбы в борьбе с «российской пропагандой»

Украина намерена расширить численность сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации, чтобы усилить эффективность борьбы с «российской пропагандой». Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде. Новые сотрудники ведомства в первую очередь будут вести «разъяснительную работу» среди населения. По мнению экспертов, действующая власть в преддверии президентских выборов пытается таким образом повысить лояльность электората.

«Разъяснительная работа»

В Верховной раде по инициативе кабинета министров зарегистрирован законопроект, который изменит работу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (создана на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ). Если документ будет принят, то правительство сможет увеличивать количество сотрудников Госспецсвязи по своему усмотрению без согласования с депутатами. В настоящий момент численность кадров ведомства находится в компетенции парламента.

«Целью проекта закона является законодательное урегулирование вопроса общей численности Госспецсвязи с учетом мобилизационного развёртывания территориальных органов администрации Госспецсвязи и территориальных подразделений Госспецсвязи при формировании необходимой организационной структуры подразделений по требованиям военного времени и их пополнении человеческими мобилизационными ресурсами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Источник RT в украинском правительстве заявил, что новые сотрудники Госспецсвязи, а также кадровый резерв СБУ будут бороться с «российской пропагандой» в основном на юго-востоке страны.

«В мае следующего года на Украине пройдут выборы президента, а жители восточных областей, по данным закрытых социологических исследований, не поддерживают Петра Порошенко. Поэтому надо усилить борьбу с «российской пропагандой» и запустить вещание более лояльных к главе государства телеканалов», — рассказывает собеседник RT.

Источник RT в кабинете министров уточняет, что представители Госспецсвязи будут проводить разъяснительную работу с целью убедить население отказаться от просмотра российских телеканалов.

Пётр Порошенко

Reuters

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что дальнейшее ограничение российского информационного присутствия на Украине — одна из важнейших текущих задач киевских властей.

«На Западе приняты довольно большие программы по информационной борьбе с Россией, и Запад сейчас готов оплачивать и вкладываться в развитие систем противодействия «российской пропаганде» и в странах ЕС, и в странах постсоветского пространства. Так что тут есть и финансирование, и реальная потребность политической элиты страны», — пояснил Неменский.

При этом эксперт признаёт, что удерживать население «в лояльном состоянии становится всё сложнее и сложнее».

Политика на «восточном фронте»

С «российской пропагандой» Украина борется уже несколько лет самыми различными методами. Так, в прошлом году, после того как президент Пётр Порошенко подписал закон о новых санкциях против России, на Украине под запрет попали российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и поисковая система «Яндекс».

В начале мая этого года Верховная рада зарегистрировала законопроект, согласно которому сценарии совместных российско-украинских фильмов будет необходимо согласовывать с экспертной комиссией при Госкино. Также обязательной проверке подлежат киноленты, в которых автором сценария, режиссёром-постановщиком, режиссёром монтажа или продюсером выступил гражданин России.

Кроме этого, Киев не оставляет попыток максимально ограничить вещание российских телеканалов. В августе прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов протестировал комплекс специальной аппаратуры, которая должна заглушить на юго-востоке страны радио- и телевизионный сигнал, поступающий из РФ, а также с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Блокирующие вещание передатчики установлены вдоль всей линии разграничения. По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины генерала Леонида Евдоченко, система способна глушить аналоговые и цифровые телевизионные сигналы.

Александр Турчинов

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© oleksandr.turchynov

Большая часть населения Украины не смотрит российские телеканалы уже более двух лет. Трансляция 77 каналов из РФ в кабельных сетях страны запрещена, вещание доступно исключительно через спутник или интернет. Под запрет попали не только «Первый канал» и «Россия 24», но и детский канал «Карусель», Comedy TV и спортивный канал «Наш футбол». Последним в январе прошлого года в чёрный список был внесён телеканал «Дождь».

«Российских каналов, к которым мы привыкли, стало меньше. Но какую-то их часть всё равно транслируют, а большинство жителей Краматорска установили спутниковые тарелки и продолжают смотреть российские новости и передачи. Много моих знакомых, например, смотрели парад на 9 Мая. В отличие от киевского он действительно был грандиозным», — рассказывала RT жительница Краматорска Ирина Голубь.

Официальный Киев всё сильнее закручивает гайки и в отношении оппозиционных журналистов. На днях СБУ провела обыски в офисе и квартирах некоторых сотрудников РИА Новости Украина в Киеве, а главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан. Его подозревают «в госизмене, проведении подрывной информационной деятельности против Украины». Работа издания приостановлена, сайт агентства не обновляется с 15 мая.

Охранник и журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ провела обыски, 15 мая 2018 года

РИА Новости

Украинскую медиаполитику осудили и в России, и в США. Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания принять ответные меры в отношении украинских средств массовой информации из-за ситуации с РИА Новости Украина.

По его словам, речь может идти о закрытии корпункта украинского СМИ или высылке из России украинских журналистов. Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении РИА Новости Украина.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что обыски и задержания должны производиться в строгом соответствии с законодательством.

«Борьба с ветряными мельницами»

Украина спустя несколько лет после «евромайдана» продолжает деградировать в самых разных аспектах политической, социальной и экономической жизни, заявил в беседе с RT Олег Неменский. По мнению политолога, в этом контексте информационная политика становится важнейшим властным инструментом по удержанию единства государства.

«Здесь для властей очень много проблем, так как, во-первых, украинское общество, причём самых разных социальных слоёв, возрастов и из самых разных регионов, настроено не на поддержку официального Киева. Во-вторых, само общество расколото по геополитическим предпочтениям. В-третьих, разочарование в «евромайдане» привело к более доверительному отношению к той информации, которая не укладывается в официальную украинскую пропаганду. И это та информация, которую можно получить из российских СМИ», — отметил эксперт.

Политолог также связывает появление законопроекта по борьбе с «российской пропагандой» со стартом предвыборной кампании на Украине, которая, судя по всему, будет очень напряжённой.

ЕС призвал Киев соблюдать права человека в ситуации с РИА Новости Украина «Очевидно, что действующая власть не собирается уходить, хотя её рейтинги совсем невысоки. И ставит под вопрос проведение выборов в принципе. Единственная надежда Киева сейчас — усиление информационного влияния на общество, информационной закрытости Украины и пропагандистского давления на граждан страны. И всё это можно делать именно под предлогом борьбы с «российской пропагандой», — утверждает эксперт.

Украина постоянно заявляет, что ведёт информационную войну с Россией, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Об эффективности этой борьбы судить трудно, но я считаю её сомнительной. Понятно, что службы заинтересованы в увеличении количества сотрудников, потому что это автоматически увеличивает финансирование. Но мы же видим, что агрессивная антироссийская кампания, которая ведётся уже четыре года, не меняет отношение по меньшей мере половины украинского общества к России, оно по-прежнему хорошее», — прокомментировал ситуацию эксперт.

По оценке Погребинского, опросы общественного мнения показывают, что главной задачей действующей власти люди считают прекращение войны в Донбассе, а вовсе не противодействие «государству-агрессору».

«Непонятно, вырастет ли эффективность пропаганды при увеличении числа сотрудников. К украинским СМИ очень низкий уровень доверия, поэтому я думаю, что коренным образом изменить ничего уже нельзя. Чтобы направить ситуацию в нужное русло, необходимо менять политику. Сегодня больше 75% украинских граждан считают, что Украина идёт в неправильном направлении», — заявил политолог в интервью RT.

Телевышка в Луганской области

Reuters

По мнению источника RT в партии «Самопомощь», эффективность борьбы «с российской пропагандой» будет очень низкой.

«Это очередной проект по осваиванию средств», — прокомментировал новую законодательную инициативу собеседник RT.

Он также утверждает, что технически запретить просмотр российских телеканалов и социальных сетей невозможно — население уже давно научилось обходить блокировки.

«Как будет выглядеть работа с населением? Военные будут приходить в каждый дом и забирать спутниковые тарелки? Или рассказывать, что людям смотреть? Это только ещё больше настроит их против действующей власти», — считает источник RT.

Он называет инициативу правительства борьбой с ветряными мельницами и отмечает, что гораздо большую эффективность имело было бы проведение реформ, снижение уровня коррупции и повышение уровня жизни населения.