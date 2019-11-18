Единственная из «Квартала»

Кравец прочат в мэры Киева – если, конечно, от выдвижения в столичные градоначальники откажется её коллега по шоу Евгений Кошевой (Лысый). При этом единственная бессменная актриса «Квартала» пока не уходит в большую политику, подобно своим коллегам Юрию Корявченко (Юзику) и Сергею Сивохо. Но это вовсе не означает, что она – совсем вне политики. Напротив, в последнее время Кравец проявляет себя как успешный лоббист. К примеру, она протолкнула в главы Укрэксимбанка свою подружку, Юлию Мецгер.

На днях украинские СМИ сообщили о похищении главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко – родственника супруги экс-президента Петра Порошенко. Позже выяснилось, что банкира, попавшего под подозрение в отмывании денег, никто не похищал, просто сотрудники СБУ обставили его задержание как похищение – якобы так было нужно в интересах расследования. А сегодня стало известно, что банку предложена кандидатура нового главы правления – Юлия Мецгер. Ближайшая подружка Елены Кравец, бессменная партнёрша по развесёлым тусовкам. Супруг Мецгер, Евгений, - зампред правления Укргазбанка, - учился с Кравец в институте. В Киеве судачат, что если Юлию Мецгер всё-таки «прокатят» с назначением, её семья не останется в накладе, ибо тогда совет директоров Укрэксимбанка возглавит её супруг, Евгений Мецгер. Елена Кравец якобы просила об этом Владимира Зеленского. И тот ей не смог отказать.

Юлия Мецгер в недавнем прошлом работала в Укрэксимбанке юристом. Четыре месяца назад она – тоже, по слухам, с подачи Кравец, - вошла в состав наблюдательного совета Приватбанка (отнятого, напомним, Петром Порошенко у миллиардера Игоря Коломойского). Теперь, когда Приватбанк вот-вот вернут его прежнему владельцу, для Мецгер возникли ещё более широкие перспективы. Но интрига здесь в том, что оба раза «наверх» её подсадила именно Елена Кравец. Что, согласитесь, показательно, - стало быть, у дамы из «Квартала» нынче немалый вес, и на Зеленского она совершенно точно имеет влияние.

Стоит добавить, что ради того, чтобы освободить для семейства Мецгер тёпленькое местечко, предыдущего главу правления СБУшники похитили во время прогулки с малолетним ребёнком – группа неизвестных затолкала Гриценко в чёрный автобус с тонированными окнами и увезла его в неизвестном направлении.