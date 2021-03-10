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Единой армии России и Белоруссии помешают амбиции Лукашенко – эксперт

10 марта 2021, 15:10  •  140 • Политика
Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/www.globallookpress.com
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В едином государстве должна быть одна армия. Соответственно в Союзном государстве России и Белоруссии армия республики должна преобразоваться в Белорусский военный округ, а ее генералы получить высокие должности в Минобороны и Генштабе РФ.
Это в теории. На практике такого не произойдет, потому что белорусский лидер Александр Лукашенко не откажется от статуса Верховного главнокомандующего. В этом убежден эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
Он пояснил, что параллельные армейские структуры – это нонсенс, бессмысленная трата денег и неэффективное управление. Единая армия была бы выгодна всем. Минск избавился бы от значительной части военных расходов, его офицеры получали бы хорошую зарплату. Москва, со своей стороны, имела бы боеспособную армию на западных границах, на которую можно рассчитывать.
"То есть выиграли бы все, кроме Лукашенко, который хочет все контролировать, ни от кого не зависеть и править вечно. Именно поэтому Батька не только остановил процесс интеграции в рамках Союзного государства, но даже блокирует нормальное сотрудничество, (…) в том числе в рамках ОДКБ",
– отметил Александров в комментарии "Свободной прессе". По его мнению, сейчас Россия не уверена в Белоруссии, как в союзнике, потому что Лукашенко дает повод для сомнений. Учитывая, что Минск не участвует в антитеррористических операциях с Москвой, нельзя исключать, что и в критической ситуации он возьмет и объявит нейтралитет.
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что создания единой российско-белорусской армии не планируется, государства ограничатся сотрудничеством в рамках ОДКБ. При этом решено создать совместные центры подготовки военнослужащих.

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