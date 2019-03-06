Единоросы упростили процесс предварительных выборов и проследят за каждым объектом нацпроектов

На нем был запущен новый сайт партийных праймериз – теперь избиратели не просто смогут формировать свой выбор заранее, но и делать его из дома с помощью электронного предварительного голосования.

Возможность проголосовать через интернет единороссы предложили своим избирателям еще в 2018. Сервис сразу приобрел популярность, и выбор в буквальном смысле «на диване» сделали более 217 тысяч человек. В партии отмечают – для такого рода продуктов это был мировой рекорд.

Чтобы у людей не возникало вопросов к легитимности процедуры, сервис было решено усовершенствовать и вывести на принципиально новый уровень. Теперь доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал «Госуслуг», а данные по прописке и значит привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования.

Само электронного голосование сделает процедуру выборного процесса прозрачнее. Собирать и предоставлять всю информацию о ходе голосования, о нарушениях, о результатах волеизъявления можно будет напрямую с участка или даже от самого избирателя, а технология подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.

Усовершенствования коснулись не только возможностей для избирателей, но и для самих участников предварительного голосования. Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы – личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Сайт адаптирован и подо все расширения экранов мобильных устройств, а в ближайшее время планируется запустить мобильную версию электронного предварительного голосования.

Помимо этого, «Единая Россия» для контроля за всеми мероприятиями по национальным проектам создает модуль «Мониторинг национальных объектов». «Наша задача – сделать все, чтобы расходы на нацпроекты в 2019 году стали реальными результатами, чтобы этот процесс реализовывался вместе с людьми и у депутатов была постоянная возможность контролировать ход работ», – подчеркивает первый замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

В начале апреля в модуле будут опубликованы первые данные об объектах нацпроектов. С этого момента депутат любого уровня или региональный единоросс смогут сигнализировать о возникшей на объекте проблеме с кратким ее описанием, фото и видео материалами, ссылками на публикации в СМИ, если о проблеме уже есть упоминания.