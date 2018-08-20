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Единороссы предложили сохранить возраст выхода на пенсию коренным народам Севера

20 августа 2018, 19:39  •  55 • Политика

МОСКВА, 20 августа, /ТАСС/. "Единая Россия" выступила с предложением сохранить действующий возраст выхода на пенсию коренным малочисленным народам Севера. Об этом заявил в понедельник замсекретаря тюменского регионального отделения партии, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Николай Токарчук, выступая на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций "Единая Росия", посвященного совершенствованию пенсионной системы.

"Предложение от жителей Ямала, Югры и Тюменской области - сохранить действующие нормы для коренных малочисленных народов Севера", - озвучил он.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев отметил, что подобный вопрос является актуальным и для жителей Дальнего Востока. По его словам, сегодня наблюдается сокращение населения "по восьми субъектам Дальневосточного федерального округа". В этой связи, предложил Еремеев, вместе с уже принимаемыми мерами по привлечению граждан в регионы Дальнего Востока стоит "предусмотреть переходный период для дальневосточников".

"Сохранить пенсионный возраст именно для регионов Дальнего Востока. Потому что решение именно внутренней миграции населения в ДФО лежит в этом", - сказал он, добавив, что введение предлагаемых правительством мер можно будет начать после увеличения численности населения в регионе.

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