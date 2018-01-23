Единороссы намерены провести ребрендинг партии после выборов президента

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет ребрендинг партии после выборов главы государства, которые пройдут 18 марта. Об этом в эфире "Вести FM" во вторник рассказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Президент РФ Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет партия. После выборов президента будет реализовываться ребрендинг "Единой России", - рассказал он, добавив, что обсуждение этого вопроса пройдет на различных площадках.

По его словам, эффективность работы партии можно измерить ростом количества обращений в общественные приемные партии. "Положительно разрешенных обращений сейчас более 60%. Это высокий процент", - отметил Турчак.