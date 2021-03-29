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Единоросс Николай Панков подключил фирмы своей родственницы к бюджету Саратовской области

29 марта 2021, 20:15  •  130 • Аналитика
В 2021 году коммерческие компании Клавдии Найденовой получат из казны региона 11 млн рублей. Речь идёт о грантах и субсидиях для местных СМИ. С формальной точки зрения получателей денег выбирают по конкурсу. Однако издания, связанные с матерью жены депутата Госдумы Николая Панкова, стабильно забирают едва ли не половину этих средств. «Версия» решила разобраться в причинах такого положения дел и обнаружила ещё одну точку возможного соприкосновения семьи парламентария с деньгами налогоплательщиков.
Некоторые наши коллеги аккуратно называют Клавдию Алексеевну Найденову «предполагаемой тёщей» депутата Панкова. Но ещё в 2017 году он, по сути, публично признал родство с этой женщиной. Тогда сразу несколько федеральных средств массовой информации рассказали о том, что представитель Саратовской области в Госдуме якобы владеет большой усадьбой в Смоленской области. Сообщалось, что земля под ней была оформлена на некую К.А. Найденову. «Да, действительно, мама жены имеет там участок», – ответил Николай Панков на вопрос журналистов.
Женщина с аналогичными ФИО является единственным учредителем известных в Саратове компаний ООО «Вещатель», ООО «Полиграф » и ООО «Креатив-С ». Первой из них принадлежит телеканал «Саратов 24» и одноимённый интернет-портал. Вторая издаёт газету «Провинциальный телеграфъ», а третья поддерживает сайт «Саратовские новости». Именно эти четыре СМИ получили в феврале этого года 44% от 25 млн рублей бюджетных субсидий, разыгранных в нынешнем году между 32 участниками.
Плата за воздух
При этом невольно возникает вопрос о конфликте интересов при распределении бюджетных субсидий саратовским СМИ. Областные субсидии предоставляются Саратовскому региональному отделению «Союза журналистов России» с 2018 года. В прошлом году союз разыграл на конкурсе 20 млн рублей, из которых 8,87 млн рублей (47%) достались всё тому же телеканалу «Саратов 24», одноимённому сайту, газете «Провинциальный телеграфъ» и порталу «Саратовские новости».
Стоит отметить, что указанные СМИ – не самые популярные в регионе. Скорее наоборот: у них небольшой охват аудитории, низкий индекс цитируемости, что ставит под сомнение исполнение грантовой программы. С учетом их доступа к аудитории цифры представляемого финансирования выглядят несоизмеримо высокими. Проще говоря, аффилированные с Николаем Панковым СМИ получают миллионы из бюджета и взамен должны доносить официальную информацию до максимально широкого круга граждан, но вряд ли способны справиться с такой задачей.
Складывается впечатление, что получение грантов компаниями Клавдии Найденовой обусловлено исключительно тем, что Николай Панков замещает государственную должность депутата Госдумы, а также является секретарём Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» и вовсю использует свой партийный ресурс.
Более того, в районах жалуются на то, что их буквально обложили данью, принуждая в обязательном порядке перечислять «партийным» СМИ десятки тысяч рублей. Эти деньги якобы должны были пойти на размещение рекламы в указанных выше газетах, ТВ и на сайте. Тем более, что тендеры на суммы менее 100 тыс. рублей можно и не проводить. Однако рекламодатели никакого выхлопа от своих вложений не увидели. В буквальном смысле не обнаружив обещанной рекламы ни на страницах газеты, ни в телепередачах, ни даже в интернете.
Конкурс с известным результатом
Ситуация и правда слишком похожа на конфликт интересов. Условия распределения грантов запрещают аффилированность участников конкурса с членами экспертного совета. Однако на деле шестеро из девяти экспертов находятся в явной зависимости от Николая Панкова в силу своей должности или партийной принадлежности.
В частности, Светлана Бакал – как министр информации и печати Саратовской области, Ольга Сынкина и Дмитрий Петров – как депутаты фракции «Единая Россия» в областной думе. Другая участница конкурсной комиссии – уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя – назначена на государственную должность благодаря депутатам-единороссам. Руководителей муниципальных газет Елену Бадикову и Елену Фатееву тоже вряд ли можно назвать независимыми членами жюри.
На местном уровне эта история стала резонансной ещё в прошлом году. Видимо поэтому накануне очередного распределения грантов зимой 2021 года правила проведения конкурса были обновлены так, что в них появился пункт 7.1 следующего содержания: «Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» не обязано направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах Экспертного совета».
И если организаторы конкурса смогли прикрыться этой бумажкой от вопросов своих коллег по журналистскому цеху, то против вопросов прокуратуры она бессильна. Как-никак, деньги на гранты выделяют из бюджета, а распределяет их некоммерческая организация на основании выдуманных ею правил без какой-либо правовой и антикоррупционной экспертизы. Неужели кто-то может подумать, что такое будет продолжаться вечно?
Большая стройка за счёт государства
В самом начале мы сказали, что нашли ещё одну возможную точку соприкосновения структур, подконтрольных Клавдии Найденовой, с деньгами налогоплательщиков. Выглядит она следующим образом.
В 2016 году тёща депутата Николая Панкова учредила организацию под названием «Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья». Изначально эта контора была зарегистрирована в Саратове в неприметном здании на ул. Танкистов, 50, по соседству с сауной, шашлычной и автомойкой. При этом в качестве основного вида деятельности этого вроде бы благотворительного фонда в ЕГРЮЛ указано «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».
В январе 2021 года фонд Клавдии Найденовой сменил юридический адрес, переехав в Александров Гай – небольшое село вблизи границы России и Казахстана. Похоже, что именно там, по данным портала «Карта охотника», структура Найденовой контролирует обширные охотничьи угодья под названием «Финайкина балка» (38,2 тыс. га), а также «Варфоломеевское» (31,7 тыс. га), занимающие всю юго-западную часть Александрово-Гайского района. Причем последнее, судя по всему, было нарезано с нарушениями – в его составе оказалась охраняемая природная территория «Финайская тюльпанная степь». Режим ее использования не предполагает проведения на этой территории охоты.
В 2017 году угодья «Финайкина балка» были арендованы фондом сроком на 49 лет, цена вопроса – 460 тыс. рублей. На сайте правительства Саратовской области сообщается, что право аренды было разыграно на аукционе, однако ни на www.torgi.gov.ru, ни на портале госзакупок такой тендер найти не удалось.
В апреле 2018 фонд в лице директора Алексея Савко якобы пытался приобрести часть угодий (228 га) в собственность. На этот раз официально, через аукцион. Но его признали несостоявшимся по причине участия лишь одного заявителя.
Как бы то ни было, но в официальных приказах комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области оба угодья числятся за фондом. Интересно, такие лакомые куски организация получила благодаря родственным связям с госдепом, или она действительно собирается защищать животных на территориях, которые предназначены для их отстрела? А возможно, речь идет о создании семьей Николая Панкова что-то вроде закрытого поместья в отдельно взятом районе Саратовской области?
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Приведённое выше – всего лишь наше предположение. Но оно выглядит самым логичным объяснением причины, по которой правительство Саратовской области протянуло через этот малонаселённый район 30-километровую нитку водовода. Причем за счет средств федерального бюджета. Согласно сметной документации маршрут водовода проложен по пяти хуторам: Вишневка, Бай-Гужа, Белоусов, Букин, Мендыгали-Кудук – все они находятся в периметре угодий «Финайкина балка». Но, вот ведь засада – часть воды этой, говорят, доступна лишь поместью тещи депутата. Когда в «Финайкиной балке» закачиваются пруды, в окрестных селах вода попросту исчезает.
Заказчиком странного строительства выступил минсельхоз РФ в лице ФГБУ «Саратовмелиоводхоз». Общая сумма закупок – 40 млн рублей. Стоит посмотреть, сколько в регионе потрачено на водоснабжение засушливых районов Правобережья. И сопоставить эту цифру с расходами на водопровод до территории, находящейся исключительно в пользовании семьи Панкова – уверяем, мало не покажется.
Это графические границы угодий, на карте если увеличить будут видны обозначения населенных пунктов Байгужа и Букин (остальные не пишет, потому что это хутора). Из сметной дкументации следует, что водопровод идет через следующие нас.пункты: Вишневка, Байгужа,Белоусов, Букин далее до т. Мендегали-Кудук (Затон)
Бюджету нанесен урон
Говоря выше о конфликте интересов или ущербе бюджету, стоит упомянуть и о партийных строителях. Не о тех, что строят светлое будущее, а о тех, что приближены к партии «Единая Россия» в Саратове и Энгельсе. В последнее время эта святая троица – Дмитрий Дулепин, Дмитрий Плеханов и Андрей Воробьев – через принадлежащие или не чуждые им компании, получили множество госконтрактов на возведение детских садов и школ, благоустройство территорий. Освоив, кажется, уже под пару миллиардов рублей.
Казалось бы, соцобъекты – благое дело, однако по факту практически каждый из них обходится бюджету на несколько миллионов рублей дороже, чем мог бы. Речь идет о завышении или сметной стоимости строительства или ее увеличении уже в процессе стоимости. О чем, кстати, не может не знать госдеп Николай Панков – видный «единоросс», куратор долевого строительства в регионе и в целом не последний человек в Саратовской области.
Вот лишь некоторые цифры.
Детский сад на ул. Тургенева (г. Энгельс) компания «Межрегионстрой», близкая к облдепу Андрею Воробьеву, начала строить за 65,5 млн рублей, а в итоге положила в карман на 6 млн рублей больше.
Школа в ЖК «Авиатор» (г. Саратов) стартовала с 335,7 млн рублей, а закончила на 369,3 млн рублей. ООО «Фракджет-строй», судя по всему, аффилированное все тому же Воробьеву, положило в карман дополнительные 34 млн рублей. Эта же фирма строила детский сад на пр. Строителей (г.Энгельс): начальная цена была 108,3 млн рублей, но в процессе подросла до 119,1 млн рублей. Плюсом – 11 млн рублей.
Эта же компания возводила и школу в мкр. «Звезда» (г. Саратов), заработав на ней сверху 39 млн рублей: вместо 770,5 млн рублей цена контракта в итоге составила 809,6 млн рублей.
Дополнительные заработки энгельсского депутата Дмитрия Плеханова тоже впечатляют.
Так, контракт на часть работ на строительстве школы в пос. Приволжский (г. Энгельс), выигранный ООО СЗ «ПДПстрой», сначала стоил 212,7 млн рублей, а на круг обошелся в 233,9 млн рублей. Разница – примерно в 21 млн рублей. На пристройке бассейна к этой же школе Плеханов «поднял» еще примерно 9 млн рублей: контракт стартовал с 83,9 млн рублей, а закончился на 92,3 млн руб. На трех детсадах в Энгельсе принадлежащее депутату ООО сверхбюджета получило более 13 млн рублей.
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Совершенный новичок в политике и строительстве Дмитрий Дулепин и его ООО СЗ «СК Система» тем не менее, отлично разбирается в цифрах. На каждом из семи выигранных им тендерах он прибавлял миллион-другой. А всего – 48 млн рублей. Кстати, не самый лучший результат в этом забеге. Получается, что Дмитрий Плеханов обошелся бюджету в дополнительные 53 млн рублей, Андрей Воробьев – аж в 190 млн рублей. Недаром его прочат в депутаты Госдумы РФ – этих денег как раз хватит на предвыборную кампанию.
Кстати, озвученные цифры нашли свое подтверждение в проверке СУ СКР по Саратовской области. Так, возводимая Плехановым школы с бассейном в пос. Приволжский причинила, по оценкам следователей, бюджету Энгельсского района ущерб в 23,6 млн рублей. От энгельсского отделения партии «Единая Россия», которое и возглавляет Дмитрий Плеханов, комментариев на этот счет не последовало. Кстати, промолчал и Николай Панков, обычно за словом в карман не лезущий.
Не беремся гадать, чем являются перечисленные факты – то ли огрехами конкурсной документации, то ли скрытыми откатами. Ведь по странному стечению обстоятельств, все эти близкие к партии стройкомпании как по часам платили за рекламу медиахолдингу Клавдии Найденовой. Только вот рекламу эту никто не видел.
Наверное, можно сказать, что и 11 миллионов в год на СМИ без аудитории – не такие большие деньги. Да и водопровод за федеральные 40 миллионов рублей к отдельно взятому охотхозяйству – дело нужное, еще пригодится. Но ведь и Саратовская область – не самый богатый регион в стране. Тем обиднее для его жителей выглядит привычка облеченных властью путать свой карман с государственным – и на результатах местных единороссов в сентябре это не может не сказаться. Тем более, что компетентные органы к этому времени наверняка сумеют сделать очевидные выводы.
Просим считать данную публикацию заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и ФСБ.

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