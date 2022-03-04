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Единогласно: Столтенберг объявил о решении НАТО по Украине
04 марта 2022, 16:55 • 369 • Политика
В НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и, в частности, поговорили о возможности введения бесполётной зоны над страной. Все члены альянса пришли к единому мнению.
Все страны НАТО солидарны во мнении, что не стоит направлять силы альянса на Украину, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам совещания.
- уточнил Столтенберг.
Ранее генсек НАТО говорил, что организация не является участником конфликта на Украине. По его словам, НАТО "не ищет войны с Россией".
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