Единогласно: Столтенберг объявил о решении НАТО по Украине

В НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины и, в частности, поговорили о возможности введения бесполётной зоны над страной. Все члены альянса пришли к единому мнению.

Все страны НАТО солидарны во мнении, что не стоит направлять силы альянса на Украину, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам совещания.

Там (на Украине. - Прим. ред.) не должно быть ни самолётов НАТО, ни натовских сухопутных сил,

- уточнил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО говорил, что организация не является участником конфликта на Украине. По его словам, НАТО "не ищет войны с Россией".