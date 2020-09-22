«Единогласия в зале не было»: главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Руководители дипломатических ведомств ЕС не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, участники дискуссии не пришли к единому решению. По его словам, теперь вопрос рестрикций в адрес Минска будут решать главы европейских государств в ходе предстоящего 24—25 сентября саммита. Европейские дипломаты также заявили, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Вместе с тем они назвали Александра Лукашенко нелегитимным президентом и призвали провести в республике новые выборы. Эксперты полагают, что в ситуации с Белоруссией Европа демонстрирует собственное представление о невмешательстве в дела суверенных государств.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, европейские лидеры вновь рассмотрят этот вопрос во время саммита 24—25 сентября.

«Для этого вопроса нам нужно единогласное решение, а сейчас единогласия в зале не было», — прокомментировал Боррель итог обсуждения санкций против Минска. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем глава европейской дипломатии впоследствии заявил, что вопрос санкций в отношении Белоруссии не стоял на повестке дня в силу «отсутствия единогласия». Он пояснил, что ряд представителей европейских государств не готовы обсуждать рестрикции против Минска до тех пор, пока не утверждены предложенные ранее санкции против других стран.

Наряду с этим Боррель рассказал, что применительно к санкциям против президента Белоруссии Александра Лукашенко у европейских дипломатов также нет единой позиции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Reuters

© Olivier Hoslet

«Это ещё обсуждается. Это вопрос тактики, есть определённый поэтапный подход в вопросе санкций. Некоторые считают, что Лукашенко надо включать в список, другие — нет. Нет согласия на данный момент», — пояснил Боррель.

Европейский дипломат также выразил мнение, что «ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться». Он упомянул, что лидеры МИД стран ЕС не признали Лукашенко легитимным лидером страны и призвали к проведению новых выборов главы белорусского государства. Боррель заявил, что, по имеющимся в Европе данным, «выборы были сфальсифицированы».

«Мы поддержали белорусский народ, их стремление к демократии, а также их призыв к новым справедливым выборам под эгидой ОБСЕ. Цель ЕС — свободные выборы в Белоруссии», — полагает Боррель.

При этом глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз не намерен вмешиваться в дела Белоруссии.

«У нас нет никаких скрытых интересов, нет желания вмешиваться во внутренние дела страны, мы просто хотим поддержать белорусский народ, который стремится к свободным выборам», — утверждает Боррель.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

Ранее в МИД России призвали страны ЕС пересмотреть текущий курс взаимодействия с Белоруссией, поскольку нынешний подход Евросоюза препятствует нормализации ситуации в стране.

В опубликованном российскими дипломатами заявлении говорилось, что «ставка на смену действующей власти путём санкций, давления и пропаганды всё больше закрепляется во внешнеполитическом арсенале Евросоюза».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что заявления о невмешательстве часто слышны со стороны представителей западных государств, однако на самом деле политика вмешательства продолжается и углубляется.

«Понятно, что если оппозиции удастся сменить режим в Белоруссии, то от Балтики до Чёрного моря будет простираться огромный санитарный кордон, который будет изолировать Россию от Европы поясом враждебных для России государств», — предположил Блохин.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта полагает, что в Европе собственное представление о невмешательстве в дела суверенных государств.

«Когда европейцы говорят об идее невмешательства во внутренние дела других стран, то речь идёт о том, что другие страны не должны вмешиваться в их дела и дела тех стран, которые интересуют европейцев. Та же ситуация и с США», — сказал эксперт.

Вместе с тем Почта предположил, что у ЕС недостаточно мотивов и причин вводить санкции против Белоруссии.

«Ряд европейских стран не признаёт итоги выборов, но нет никаких точных количественных показателей», — заметил эксперт.