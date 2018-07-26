«Единичное происшествие»: что известно о взрыве у посольства США в Пекине

Правоохранительные органы КНР проводят расследование обстоятельств инцидента у посольства США в Пекине. Местная полиция сообщает, что 26-летний житель китайского автономного региона Внутренняя Монголия активировал небольшое взрывное устройство у здания диппредставительства. При подрыве изготовленного из фейерверков СВУ мужчина получил травму руки. О других пострадавших не сообщается. В китайском МИД заявили, что ЧП у посольства Соединённых Штатов квалифицируется как «единичное происшествие», связанное с нарушением общественного порядка.

Инцидент у американского посольства в Пекине был вызван подрывом небольшого самодельного взрывного устройства, сообщили в китайской полиции. По сообщению силовиков, на месте происшествия в дипломатическом квартале на северо-востоке китайской столицы был задержан житель городского округа Тунляо, расположенного в автономном районе Внутренней Монголии (КНР). Отмечается, что он поджёг фейерверк.

По информации полиции, задержанному 26 лет, он назвал себя только по фамилии — Цзян. При подрыве фейерверка мужчина получил травму руки, о степени тяжести которой не сообщается. При этом его жизни ничто не угрожает.

Данных о других пострадавших не поступало. При этом издание South China Morning Post со ссылкой на представителя американского посольства сообщает, что никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, отмечается, что в результате инцидента не нанесено никакого ущерба имуществу дипмиссии.

ЧП произошло в четверг, 26 июля, около 13:00 по местному времени (08:00 мск) у посольства Соединённых Штатов в Пекине, после чего близлежащие улицы заволокло густым дымом.

«Сегодня около часа дня в публичном пространстве у юго-восточного угла комплекса посольства произошёл взрыв. По словам сотрудника местной безопасности посольства, один человек взорвал бомбу», — цитирует китайский таблоид Global Times заявление представителя дипмиссии.

После инцидента на место происшествия в дипломатическом квартале китайской столицы прибыли сотрудники полиции, которые оцепили прилегающую к посольству США территорию.

Также вскоре после ЧП местные СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали у здания дипмиссии женщину, которая пыталась совершить самоубийство (хотя данных о связи этих двух происшествий пока нет). Кроме того, появилась информация, что силовики осматривают припаркованные у посольства автомобили.

По словам одного из свидетелей инцидента, на место происшествия прибыли около десяти полицейских машин. Ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего.

По данным агентства Reuters, посольство вернулось к нормальной работе около 13:45 по местному времени (08:45 мск).

При этом, по данным японского агентства Kyodo, 26-летний мужчина мог взорвать самодельное устройство после того, как в американском посольстве ему отказали в выдаче визы.

Позднее факт взрыва официально подтвердили в посольстве США, отметив, что взрывное устройство привёл в действие один человек.

«Помимо самого злоумышленника, который привёл в действие взрывное устройство, никто не пострадал. Имуществу посольства также не было нанесено ущерба», — говорится в заявлении дипмиссии.

«Полиция Пекина уже разъяснила сложившуюся ситуацию. Произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является единичным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка. Полиция КНР уже своевременно провела разбирательство инцидента», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

На страницу галереи

По сообщению корреспондента РИА Новости с места событий, несмотря на произошедший взрыв у здания американского посольства, граждане Китая стоят к зданию дипмиссии в «длинной очереди» за визами и не намерены расходиться из-за инцидента.

В частности, одна из девушек, вышедших из здания посольства, заявила, что в момент ЧП внутри был слышен слабый хлопок. По её словам, никто не пострадал. Кроме того, как заявляют свидетели происшествия, никакой паники после инцидента не было. Девушка узнала о ЧП только после того, как вышла на улицу.

По сообщению корреспондента РИА Новости, у ворот посольства находятся порядка ста человек, а также много журналистов.

По словам журналиста AFP, офис визовой службы американской дипмиссии, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, возобновил свою работу вскоре после инцидента.

«Я услышал громкое «бабах!», а затем мы все вытянули головы, чтобы посмотреть, что это было, — рассказал один из очевидцев взрыва. — Показалось, что полиция отреагировала довольно быстро, как будто они были готовы».