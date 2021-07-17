«Единая Россия» запустила сайт для сбора идей в народную программу

Партия «Единая Россия» запустила сайт, с помощью которого граждане могут предлагать идеи и инициативы для включения в народную программу политической силы. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

При этом возможность поделиться идеями сохраняется и в офлайн-формате. По словам Турчака, члены партии хотят сделать граждан соавторами своей программы.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», — отметил сенатор.

Россияне могут принять участие в создании программы на сайте np.er.ru. Пользователь может либо отдать голос за существующее предложение, либо составить собственное с помощью специальной платформы. Также гражданин может посетить региональную общественную приемную ЕР и заполнить анкету или попасть на прием к депутату, избранному от округа проживания.

14 июля ЦИК заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. От политсил участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая около 200 самовыдвиженцев.

21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.